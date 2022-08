È la mamma di una Vip famosissima: il suo bikini a 60 anni è fantastico

Fonte: IPA Estate 2022, i costumi sfoggiati dalle celeb: scegliete il più bello

È la mamma di una Vip famosissima, ma tutte e tre le sue figlie sono splendide e seguitissime sui social. Stiamo parlando di Marina Di Guardo mamma di Chiara Ferragni e di Valentina e Francesca. Come le figlie anche lei è bellissima, il suo bikini a 60 anni infatti è a dir poco fantastico. A pubblicare la foto è stata lei stessa attraverso il suo profilo Instagram dove sta condividendo gli scatti delle sue giornate di vacanza in Sardegna.

Marina Di Guardo, fantastica in bikini: 60 anni e non sentirli

Ci sono persone per le quali il tempo sembra essersi fermato. Gli anni passano e la bellezza resta. Marina Di Guardo è una di queste. Mamma di Chiara Ferragni, Valentina e Francesca, scrittrice di appassionanti thriller, influencer sui social, donna bellissima e affascinante.

Come dimostrano, se ce ne fosse bisogno, le foto che pubblica su Instagram e che raccontano la sua vacanza in Sardagna. Scatti di lei in abiti eleganti, oppure brevi video (sia sulla bacheca sia nelle storie) delle sue giornate: il risultato è che è sempre pazzesca.

E nell’ultimo scatto è fantastica. Sessant’anni (ne festeggerà 61 il 29 ottobre) e un corpo perfetto. Così come il viso, luminoso e sorridente.

Marina Di Guardo sfoggia un bikini molto elegante, con il top impreziosito da ricami all’uncinetto, e la parte sotto semplicissima e bianca. Lo scatto è stato realizzato in barca, e nello stesso post fanno seguito brevi video e immagini di queste giornate tra relax e lavoro. Infatti proprio nei giorni scorsi ha presentato il suo ultimo romanzo, Dress Code rosso sangue pubblicato da Mondadori, allo Yacht club di Porto Rotondo.

Nella foto in bikini i capelli sono raccolti, e alle orecchie sfoggia due grandi anelli sottili. Gli occhiali, neri, le celano lo sguardo. E il risultato è che Marina Di Guardo sembra proprio una diva. I fan apprezzano: sono stati tantissimi i commenti a corredo degli scatti che ne sottolineano la bellezza.

Tra questi anche quelli di Chiara Ferragni che ha pubblicato alcune emoji. Al momento anche lei è in vacanza: insieme a Fedez e ai figli Leone e Vittoria si trova a Ibiza. Mentre la più piccola delle tre sorelle condivide immagini da Saint Tropez. Per Francesca, invece, questa è un’estate speciale: la prima da mamma del piccolo Edoardo.

E Marina Di Guardo è una mamma e una nonna presente e innamorata della sua famiglia come raccontano i tanti scatti insieme che condivide attraverso i social.

Marina Di Guardo, chi e cosa fa la mamma di Chiara Ferragni

Nata il 29 ottobre del 1961, Marina Di Guardo è una scrittrice di talento che dà vita a thriller avvincenti. Il suo primo romanzo è stato pubblicato nel 2012 dal titolo L’inganno della seduzione, sono otto in totale i suoi libri: due usciti in versione ebook. L’ultimo è Dress Code rosso sangue.

Elegante e bellissima, condivide spesso immagini di famiglia attraverso Instagram. E la somiglianza con le sue figlie è impressionante.

Affetto, unione, supporto: sono i messaggi che emergono – al di là delle parole – guardano i social di questa famiglia che appare unita e pronta a sostenersi in ogni momento. Ma anche bellezza: del resto si dice che “buon sangue non menta” e mamma Marina Di Guardo è stupenda, proprio come le sue tre figlie.