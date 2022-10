Frasi sulla resilienza, gli aforismi più belli da cui trarre ispirazione

Fonte: iStock Le più belle frasi sulla resilienza

Alcune persone hanno una forza d’animo incredibile, riescono ad affrontare le avversità della vita con coraggio e imparano ad adattarsi anche ai cambiamenti negativi con ottimismo. Questa è la resilienza: un concetto nato nel mondo della fisica, che ora trova trasposizione anche in ambito psicologico per descrivere la capacità umana di non spezzarsi anche davanti alle difficoltà più grandi.

Si può imparare a far fronte ai dolori che, purtroppo, la vita ci pone sul nostro percorso, a trovare il lato positivo per poter andare avanti a testa alta, senza timore degli inevitabili fallimenti in cui potremo imbatterci. Insomma, la resilienza è una capacità insita in tutti noi, e dovremmo ricordarcelo ogni volta che pensiamo di non potercela fare. Su DiLei abbiamo raccolto alcune delle frasi più belle e profonde sulla resilienza, da leggere e rileggere quando avrai bisogno di un pizzico di motivazione.

Riflessioni sulla resilienza

La strada del successo è lastricata di dolori e fallimenti, ed è proprio qui che dobbiamo mostrarci resilienti. Non dobbiamo combattere contro le avversità, bensì farle nostre e imparare qualcosa anche dagli eventi più dolorosi, così da affilare le armi verso un futuro brillante. Ecco alcune riflessioni interessanti e potenti sulla resilienza.

Resilienza è la capacità di affrontare le avversità, di superarle e rimanere se stessi. (Beppe Severgnini)

È sperare la cosa più difficile. La cosa più facile è disperare, ed è la grande tentazione. (Charles Peguy)

Una buona metà dell’arte di vivere è resilienza. (Alain De Botton)

Le difficoltà spesso preparano le persone normali ad un destino straordinario. (C.S. Lewis)

La quercia ha combattuto contro il vento e si è rotta, il salice si è piegato quando doveva ed è sopravvissuto. (Robert Jordan)

Nessuno ti colpirà più forte della vita stessa. Non importa quanto duramente rispondi. Importa quanto puoi sopportare e continuare a combattere, quanto puoi soffrire e continuare ad andare avanti. È così che vinci. (Sylvester Stallone)

Quando la freschezza del mattino è stata sostituita dalla stanchezza del mezzogiorno, quando i muscoli delle gambe sentono la stanchezza, la scalata sembra infinita, e improvvisamente nulla va come avresti desiderato – è allora che non devi esitare. (Dag Hammarskjöld)

La persistenza e la resilienza derivano solo dall’aver avuto la possibilità di affrontare problemi difficili. (Gever Tulley)

Ci sono cose che tutti possiamo fare per aumentare la nostra resilienza, ma ci sono anche cose che possiamo fare per aumentare quella degli altri. (Sheryl Sandberg)

La resilienza, che permette di tornare a vivere, associa la sofferenza al piacere di trionfare. (Boris Cyrulnik)

Resilienza è accettare la tua nuova realtà, anche se è meno buona di quella che avevi prima. Puoi combatterlo, puoi urlare per ciò che hai perso, oppure puoi accettarlo e provare a mettere insieme qualcosa di buono. (Elizabeth Edwards)

Resilienza, frasi di ottimismo

L’ottimismo è una caratteristica importante per chi vuole apprendere la resilienza: guardando in maniera positiva anche là dove ci sono sfide da affrontare e dolori da superare, possiamo affrontare davvero ogni ostacolo. Abbiamo selezionato alcuni aforismi bellissimi che sicuramente ti faranno spuntare un sorriso.

Non cercare di cambiare la tua vita, cambia il tuo atteggiamento verso la vita. Nella tua mente c’è abbastanza spazio per trovare nuove soluzioni. La felicità è dentro di noi. Se guardiamo nella direzione sbagliata non possiamo vederla. (Lama Gangchen)

Puoi fare qualsiasi cosa tu voglia. (Benjamin Franklin)

Chi ti ha fatto cadere per spegnere il tuo sorriso, non sa che l’aurora nasce ogni giorno e mai s’arresterà. (Silvia Zoncheddu)

È la tua reazione alle avversità, non le avversità in sé, che determina come si svilupperà la storia della tua vita. (Dieter F. Uchtdorf)

Dall’altra parte di una tempesta c’è la forza che deriva dall’averla attraversata. Alza la vela e comincia. (Gregory S. Williams)

Nel confronto tra il torrente e la roccia, il torrente vince sempre, non per forza ma per perseveranza. (H. Jackson Brown Jr.)

È davvero bello battersi, abbracciare la vita e vivere con passione. Perdere con classe e vincere osando, perché il mondo è di chi osa! La vita è troppo bella per essere insignificante. (Charlie Chaplin)

La vita non è facile per nessuno di noi. Ma che dire? Dobbiamo avere perseveranza e soprattutto fiducia in noi stessi. (Marie Curie)

Non giudicarmi dal mio successo, giudicami da quante volte sono caduto e mi sono rialzato. (Nelson Mandela)

Dimentica gli errori. Dimentica i fallimenti. Dimentica tutto tranne quello che stai per fare in questo momento, e fallo. Oggi è il tuo giorno fortunato. (Will Durant)

Resilienza è sapere che sei l’unico che ha il potere e la responsabilità di rialzarti. (Mary Holloway)

Ho provato e ho fallito. Ho provato ancora e ancora e ci sono riuscito. (Gail Borden)

La vita non diventa più facile o più indulgente, diventiamo più forti e più resilienti. (Steve Maraboli)

Frasi sulla resilienza nella vita

La vita ci mette spesso a dura prova, lasciandoci soli davanti ad ostacoli che sembrano insormontabili. E se qualcuno si abbatte ancor prima di provarci, molti altri sfoderano una grinta incredibile e vanno avanti, anche sfidando più volte il fallimento. Ecco cos’è davvero la resilienza: queste frasi famose ti faranno riflettere.

La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci. (Charles R. Swindoll)

Se ce la metto tutta, non posso perdere. Forse non vincerò una medaglia d’oro, ma sicuramente vinco la mia battaglia personale. È tutto qui. (Ian Thorpe)

Nessuno sfugge al dolore, alla paura e alla sofferenza. Eppure dal dolore può venire la saggezza, dalla paura può venire il coraggio, dalla sofferenza può venire la forza – se abbiamo la virtù della resilienza. (Eric Greitens)

Non disperare della vita. Tu possiedi senza dubbio forze sufficienti per superare i tuoi ostacoli. Pensa alla volpe che si aggira per campi e boschi in una notte d’inverno per soddisfare la sua fame. Nonostante il freddo e i cani da caccia e le trappole, la sua razza sopravvive. Io non credo che nessuna di loro si sia mai suicidata. (Henry David Thoreau)

Un uomo può fallire molte volte, ma non diventa un fallito finché non comincia a dare la colpa a qualcun altro. (Edgar Rice Burroughs)

Solo coloro che osano fallire grandemente possono ottenere grandi risultati. (Robert F. Kennedy)

Molti dei fallimenti della vita sono di persone che non si sono rese conto di quanto fossero vicine al successo quando hanno rinunciato. (Thomas A. Edison)

Potresti dover combattere una battaglia più volte per vincerla. (Margaret Thatcher)

Il coraggio non sempre ruggisce. A volte il coraggio è la voce pacata alla fine della giornata che dice: “Ci proverò di nuovo domani”. (Mary Anne Radmacher)

Non vi sono situazioni disperate: vi sono solo coloro che disperano di potercela fare. (Clare Boothe Luce)

Frasi sulla resilienza in amore

Ovviamente, anche in amore è importante essere resilienti. Tutti, in fondo, sogniamo di vivere una storia come quella delle favole. E dove, se non proprio nelle favole, i nostri eroi sfidano ogni avversità pur di stringere in un abbraccio la persona amata, in quel “per sempre” che ognuno di noi vorrebbe conquistarsi? Queste citazioni meravigliose ti apriranno il cuore.

E la resilienza disse al cuore: Abbi il coraggio di essere fragile. (Miriam Ciraolo)

A volte le persone più forti sono quelle che amano al di là di ogni colpa, si addolorano veramente solo a porte chiuse e combattono battaglie che nessuno conosce. (K. Bromberg)

Non c’è fallimento se non nello smettere di provarci. (Elbert Hubbard)

L’amore non è cavalcare verso il tramonto. Si tratta di resistere alle tempeste della vita e aspettare che il sole arrivi a splendere dall’altra parte.

Purezza, pazienza e perseveranza sono i tre elementi essenziali del successo e soprattutto dell’amore. (Swami Vivekananda)

Fai tutto per amore. Così non ci saranno piccole cose: tutto sarà grande. La perseveranza nelle piccole cose per amore è eroismo. (San Josemaría Escrivá de Balaguer)

Se il tuo cuore è spezzato, crea un’opera d’arte con i pezzi. (Shane Koyczan)

Beati i cuori che possono piegarsi, non saranno mai spezzati. (Albert Camus)

Un momento difficile può essere sopportato più facilmente se manteniamo la convinzione che la nostra esistenza ha uno scopo: una causa da perseguire, una persona da amare, un obiettivo da raggiungere. (John C. Maxwell)

Una persona forte ama, perdona, se ne va, lascia andare, riprova, persevera… Qualunque cosa la vita gli lanci addosso.

Frasi sulla resilienza dei grandi autori

Da sempre, grandi autori e pensatori riflettono sull’importanza di essere forti e coraggiosi, di non lasciarsi spezzare dai dolori che la vita ci pone sul nostro cammino. E anche se il concetto di resilienza come lo conosciamo noi è piuttosto moderno, sin dall’alba dei tempi il suo significato ha ispirato frasi profonde, tutte da leggere.

Le difficoltà rafforzano la mente, così come il lavoro irrobustisce il corpo. (Seneca)

Ciò che non ti uccide ti rende più forte. (Friedrich Nietsche)

Dalla sofferenza sono emerse le anime più forti, i personaggi più grandi sono segnati da cicatrici. (Kahlil Gibran)

Ho sviluppato una forza interiore che mi ha fatto dimenticare la povertà in cui versavo, la sofferenza, la solitudine e la frustrazione. (Nelson Mandela)

Il mondo ci spezza tutti quanti, ma solo alcuni diventano più forti là dove sono stati spezzati. (Ernest Hemingway)

La forza interiore è la protezione più potente che hai. Non aver paura di assumerti la responsabilità della tua felicità. (Dalai Lama)

Camminare è proprio l’arte di guardare l’orizzonte, pensare dove io voglio andare, ma anche sopportare la stanchezza del cammino. (Papa Francesco)

La nostra più grande gloria non sta nel non cadere mai, ma nel rialzarci ogni volta che cadiamo. (Confucio)

Impara a scrivere le tue ferite sulla sabbia e a incidere le tue gioie nella pietra. (Lao Tzu)

Non tutto ciò che affrontiamo può essere cambiato, ma nulla può essere cambiato finché non viene affrontato. (James Arthur Baldwin)

Frasi sulla resilienza degli psicologi

Oggi, il significato di resilienza ha un risvolto molto importante in psicologia. È per questo che abbiamo raccolto le frasi e le citazioni famose di alcuni grandi esperti psicologi e psichiatri per fare più chiarezza sul concetto.

Quando la vita rovescia la nostra barca, alcuni affogano, altri lottano strenuamente per risalirvi sopra. Gli antichi connotavano il gesto di tentare di risalire sulle imbarcazioni rovesciate con il verbo resalio. Forse il nome della qualità di chi non perde mai la speranza e continua a lottare contro le avversità, la resilienza, deriva da qui. (Pietro Trabucchi)

La resilienza nasce dalla convinzione nella propria autoefficacia, dalla capacità di affrontare il cambiamento e dall’uso di un repertorio di abilità di risoluzione dei problemi. (Brigid Gillespie)

Per gli eventi negativi, le spiegazioni permanenti ti lasciano impotente per anni, impedendoti di cambiare, mentre le spiegazioni temporanee ti danno resilienza, ossia la capacità di riprenderti da dolori emotivi e situazioni avverse. (Estanislao Bachrach)

La resilienza non è una condizione ma un processo: la si costruisce lottando. (George Eman Vaillant)

Come piccoli semi con un grande potere di spingersi attraverso un terreno duro e diventare alberi possenti, abbiamo riserve innate di forza inimmaginabile. Siamo resilienti. (Catherine DeVrye)

La resilienza è la nostra capacità di riprenderci dalle sfide della vita e dalle difficoltà impreviste, fornendo protezione mentale da disturbi emotivi e mentali. (Michael Rutter)

Trovare un senso, un significato rende molte cose sopportabili, forse tutte quante diventano sopportabili. (Carl Gustav Jung)

La resilienza è la scienza di adattarsi ai cambiamenti. (Andrew Zolli)

Dinanzi a un’onda che ci investe, soprattutto se è molto potente, non possiamo opporre resistenza. In quel momento è più forte di noi. Può anche rovesciare la barca e tenerci sott’acqua per un po’. Ma se abbiamo maturato la consapevolezza che il suo destino è quello di passare, andando oltre, mentre il nostro è quello di restare, allora anche sott’acqua sappiamo che presto torneremo a galla, e quello che è capitato sarà solo un brutto ricordo. (Alberto Simone)

La resilienza è intesa come riferita all’adattamento positivo o alla capacità di mantenere o riguadagnare la salute mentale, nonostante le avversità. (Helen Hermann)

La resilienza è molto diversa dall’essere insensibili. Resilienza significa che sperimenti, provi, fallisci, fai male. Tu cadi. Ma continua così. (Yasmin Mogahed)

Frasi divertenti sulla resilienza

Anche l’ironia è un’arma importante per imparare ad essere resilienti. Perché dunque non riderci un po’ su? Ecco alcune frasi divertentissime sulla resilienza, che ti faranno comunque pensare.