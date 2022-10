Frasi d’incoraggiamento, per stimolare ad andare avanti

Fonte: 123rf Frasi d’incoraggiamento. Le migliori citazioni e gli aforismi da dedicare

Quando si deve affrontare una nuova sfida, si abbandona la propria confort zone e le proprie abitudini per lanciarsi in qualcosa dall’esito sconosciuto. Questa condizione provoca timori anche nelle persone più sicure e determinate. Proprio in questi casi, un incoraggiamento può rivelarsi un grande stimolo ad affrontare gli ostacoli. Alcune volte, può essere d’aiuto dimostrare vicinanza e spronare un amico o un parente ad andare avanti nel perseguire una strada o nel superare una difficoltà. Per affrontare un percorso di cura o di riabilitazione durante una malattia, un esame particolarmente complicato o fondamentale per la propria carriera professionale, o anche solo una questione di cuore da risolvere, ricevere delle parole d’incoraggiamento o dirsele autonomamente, può dare la forza necessaria ad affrontare le proprie paure e a non lasciarsi bloccare. Il termine incoraggiare significa proprio “donare coraggio”, spronare con suggerimenti, consigli o segni di approvazione, una persona a fare qualcosa di inusuale, lontano dalle proprie consuetudini, ma che potrebbe aprire nuove prospettive e un percorso di vita più soddisfacente. Si tratta di aiutare qualcuno a compiere una scelta, anche tenendo conto che l’esito possa essere negativo. Per esempio, si può incoraggiare un amico a presentarsi a un esame anche se non si sente ancora del tutto preparato, oppure consigliare una sorella a chiudere una relazione tossica. In casi di estrema difficoltà, un incoraggiamento può essere fondamentale per spronare l’altro a non mollare e a non abbandonare il proprio proposito. Chi sta cercando un’ispirazione per trovare il modo migliore di dare suggerimenti ed esprimere la propria approvazione a una persona cara che deve affrontare un nuovo capitolo della propria vita, con DiLei, trovate una selezione di frasi e aforismi d’incoraggiamento, dall’invito al non mollare a quelle più divertenti.

Frasi e aforismi d’incoraggiamento

Per dare coraggio a qualcuno, si può provare a ricordargli che una sconfitta non significa che tutto è perduto, oppure invitarlo ad agire senza perdere tempo nel farsi troppe domande. Nessun ostacolo è insormontabile, se si ha la volontà di superarlo e ogni problema ha una possibile soluzione. È necessario non fermarsi mai davanti a un ostacolo, ma riuscire sempre a trovare la forza di superarlo. Qualche frase e aforisma d’incoraggiamento per affrontare ogni difficoltà.

Chi desidera vedere l’arcobaleno, deve imparare ad amare la pioggia. (Paulo Coelho)

Non giudicare ogni giorno dal raccolto che hai ottenuto, ma dai semi che hai piantato. (Robert Louis Stevenson)

Puoi fare qualsiasi cosa se sei disposto a pagarne il prezzo. (Vince Lombardi)

Una nave ormeggiata in un porto è al sicuro, ma non è per questo che le navi sono state costruite. (John A. Shedd)

Per avere successo bisogna porsi queste quattro domande: Perché? Perché no? Perché non io? Perché non adesso? (James Allen)

Niente impedirà al sole di sorgere di nuovo, neppure la notte più oscura. Poiché oltre la nera cortina della notte c’è sempre un’alba che ci aspetta. (Khalil Gibran)

Quelli che non sbagliano mai perdono molte occasioni per imparare qualcosa.(Mary Pickford)

Il vostro tempo è limitato, per cui non lo sprecate vivendo la vita di qualcun altro. (Steve Jobs)

Gli sciocchi aspettano il giorno fortunato, ma ogni giorno è fortunato per chi sa darsi da fare. (Buddha)

Maggiore è l’ostacolo, maggiore è la gloria nel superarlo. (Molière)

La nostra più grande debolezza sta nel rinunciare. Il modo più sicuro per riuscire è sempre provarci ancora una volta. (Thomas Edison)

Non preoccuparti solo di essere migliore dei tuoi contemporanei o dei tuoi predecessori. Cerca solo di essere migliore di te stesso. (William Faulkner)

Non temete i momenti difficili. Il meglio viene da lì. (Rita Levi Montalcini)

È meglio fare qualcosa in modo imperfetto che non fare niente in modo perfetto. (Robert H. Schuller)

Il successo non è un caso. È duro lavoro, perseveranza, apprendimento, studio, sacrificio e, soprattutto, amore per ciò che stai facendo o che stai imparando a fare. (Pelé)

Frasi di incoraggiamento sul non mollare

In qualsiasi momento della vita, la scelta più controproducente che si possa fare è quella di abbattersi e rinunciare ad andare avanti. Bisogna sempre rimboccarsi le maniche e trovare una soluzione a qualunque problematica perché lamentarsi non risolve nulla, oltre ad aumentare il malumore. Di seguito alcune citazioni e aforismi sul non mollare mai, perché c’è sempre una strada da poter prendere per continuare il proprio cammino.

Ciò che non ci uccide ci rende più forti. (Friedrich Nietzsche)

Cadi sette volte, rialzati otto. (Proverbio giapponese)

Sii sempre come il mare che infrangendosi contro gli scogli, trova sempre la forza di riprovarci. (Jim Morrison)

Le difficoltà spezzano alcuni uomini, ma ne rafforzano altri. (Nelson Mandela)

Un timoniere di valore continua a navigare anche con la vela a brandelli. (Seneca)

La gloria non consiste nel non cadere mai, ma nel sapersi rialzare dopo la caduta. (Confucio)

Un sogno non diventa realtà con una magia; ci vuole sudore, determinazione e lavoro duro. (Colin Powell)

Il segreto del successo è la perseveranza verso lo scopo. (Benjamin Disraeli)

Non saprai mai quanto sei forte, finché essere forte è l’unica scelta che hai. (Bob Marley)

Traccia la tua rotta verso una stella e supererai qualsiasi tempesta. (Leonardo da Vinci)

La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci. (Charles R. Swindoll)

Le difficoltà rafforzano la mente, come il lavoro fa col corpo. (Lucio Anneo Seneca)

Il destino mescola le carte, ma siamo noi a giocare la partita. (Wally Lamb)

Per avere successo, lavora sodo, non mollare mai e soprattutto coltiva una magnifica ossessione. (Walt Disney)

Ci sono due regole nella vita: 1. Non mollare mai; 2. Non dimenticare mai la regola n° 1. (Duke Ellington)

Frasi d’incoraggiamento per un amico

Non bisogna mai smettere di credere nei propri sogni o farsi bloccare da timori e critiche altri. Coloro che hanno un amico o una persona cara che deve affrontare una nuova sfida o un nuovo capitolo di vita, positivo o negativo che sia, possono trovare qualche ispirazione negli aforismi e nelle frasi seguenti che invitano a perseguire i propri sogni, ad agire per cambiare il proprio futuro e incoraggiano ad andare avanti.

Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni. vivi la vita che hai immaginato. (Henry David Thoreau)

C’è una forza motrice più forte del vapore, dell’elettricità e dell’energia atomica: la volontà. (Albert Einstein)

Mira alla luna, anche se la manchi atterrerai tra le stelle. (Gerry Kennedy)

Tra vent’anni sarai più infastidito dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. Perciò molla gli ormeggi, esci dal porto sicuro e lascia che il vento gonfi le tue vele. Esplora. Sogna. Scopri. (Mark Twain)

Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia. L’audacia reca in se genialità, magia e forza. Comincia ora. (Goethe)

Cambia la tua vita oggi. Non scommettere sul futuro, agisci subito, senza indugio. (Simone de Beauvoir)

Se sognare un po’ è pericoloso, il rimedio non è sognare di meno, ma sognare di più, sognare tutto il tempo. (Marcel Proust)

Ci saranno sempre pietre sulla strada davanti a noi. Saranno ostacoli o trampolini di lancio; tutto dipende da come le usiamo. (Friedrich Nietzsche)

Ciò che determina il destino di un uomo è l’opinione che egli ha di sé. (Henry David Thoreau)

Solo chi osa fallire molto può ottenere grandi risultati. (Robert Kennedy)

I successi migliori arrivano dopo le più grandi delusioni. (Henry Ward Beecher)

Ogni fallimento è semplicemente un’opportunità per ricominciare in modo più intelligente. (Henry Ford)

Se avessi permesso ai miei insuccessi, od a quello che a me sembrava allora una mancanza di successo, di scoraggiarmi, non posso vedere alcun modo in cui avrei mai potuto fare progressi. (Calvin Coolidge)

Se non stai facendo errori, non ci stai provando. (Wynton Marsalis)

La vita è pienamente conosciuta solamente da colore che soffrono, perdono, sopportano le avversità e inciampano di sconfitta dopo sconfitta. (Anaïs Nin)

Frasi d’incoraggiamento per affrontare un esame

Gli esami possono creare dei blocchi e degli stati d’ansia che fanno demordere una persona dall’affrontarli. Cambiando prospettiva, però, si comprende che superare o meno un test è solo una prova e che il fallimento non è per forza negativo, ma può essere d’insegnamento. Ci sono numerose variabili che condizionano il buon esito di una situazione e anche lo studente più preparato può non ottenere il risultato sperato a causa di una domanda inaspettata. Ecco qualche frase e aforisma d’incoraggiamento per affrontare un esame.

È meglio accendere una candela che maledire il buio. (Lao Tzu)

Non arrenderti mai, perché quando pensi che sia tutto finito, è il momento in cui tutto ha inizio. (Jim Morrison)

Solo chi rischia di andare troppo lontano avrà la possibilità di scoprire quanto lontano si può andare. (Thomas Stearns Eliot)

Il premio per una cosa ben fatta è averla fatta. (Ralph Waldo Emerson)

Non ho passato il mio esame in diverse occasioni. I miei amici, invece, sì. Ora loro sono ingegneri e lavorano alla Microsoft. Io invece ne sono il proprietario. (Bill Gates)

Ho sbagliato più di 9000 tiri nella mia carriera. Ho perso quasi 300 partite. 26 volte, mi hanno dato la fiducia per fare il tiro vincente dell’ultimo secondo e ho sbagliato. Ho fallito più e più e più volte nella mia vita. È per questo che ho avuto successo. (Michael Jordan)

Non ho mancato la prova. Ho appena trovato cento modi per farla sbagliata. (Benjamin Franklin)

Non devi temere la sconfitta se credi che possa svelarti poteri che non sapevi di possedere. (Napoleon Hill)

È un peccato il non fare niente col pretesto che non possiamo fare tutto. (Winston Churchill)

Mai confondere una singola sconfitta con una sconfitta definitiva. (Francis Scott Fitzgerald)

Non mi scoraggio perché ogni tentativo sbagliato scartato è un altro passo avanti. (Thomas Edison)

Quando tutto sembra essere contro ricorda che l’aereo decolla controvento, non con il vento in coda. (Henry Ford)

Frasi d’incoraggiamento per sollevare il morale

Tentare, fallire, riprovarci. Questi sono i passaggi affrontati da molti personaggi di successo per arrivare all’apice del loro settore. Per coloro che sono abbattuti per non aver superato una prova o perché temono il fallimento, di seguito una serie di citazioni e aforismi d’incoraggiamento per sollevare il morale.

Ho sempre tentato. Ho sempre fallito. Non discutere. Prova ancora. Fallisci ancora. Fallisci meglio. (Samuel Beckett)

Tre persone erano al lavoro in un cantiere edile. Avevano il medesimo compito, ma quando fu loro chiesto quale fosse il loro lavoro, le risposte furono diverse. -Spacco pietre- rispose il primo. -Mi guadagno da vivere- rispose il secondo. -Partecipo alla costruzione di una cattedrale- disse il terzo. (Peter Schultz)

Il fallimento non è cadere, ma il rimanere a terra. (Mary Pickford)

Ho smesso di domandarmi perché. Ogni problema è un’opportunità. (Ezio Bosso)

Quando avevo 5 anni, mia madre mi disse che la felicità è la chiave della vita. Quando andai a scuola, mi chiesero che cosa avrei voluto essere da grande. Io scrissi felice. Mi dissero che non avevo capito il compito, e io dissi loro che non avevano capito la vita. (John Lennon)

Da una piccola scintilla può nascere un grande incendio. (Tito Lucrezio Caro)

Assicurati di non fare mai meno del tuo meglio. (Walt Disney)

Il mio segreto? Ho creduto in me stesso quando nessun altro lo ha fatto. (Elon Musk)

Se l’opportunità non bussa, costruisci una porta. (Milton Berle)

Tieni il viso rivolto sempre verso il sole e le ombre cadranno dietro di te. (Walt Whitman)

Non hai bisogno di vedere l’intera scalinata. Inizia semplicemente a salire il primo gradino. (Martin Luther King)

Chi non sopporta una croce non merita una corona. (Francis Quarles)

Frasi d’incoraggiamento divertenti

Si può incoraggiare qualcuno anche con qualche battuta di spirito e un pizzico d’ironia. Far ridere qualcuno è un ottimo modo per donargli un po’ di serenità e fargli avere una visione più luminosa della situazione. Dal Dalai Lama a George Bernard Shaw, qualche frase e citazione d’incoraggiamento divertente per tirare su il morale e strappare un sorriso a un amico o un parente che ha bisogno di essere spronato.