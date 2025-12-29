Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Eccessi alimentari delle feste e infiammazione del corpo

I giorni delle feste sono sicuramente un momento di gioia e convivialità per tutti, ma anche l’occasione per l’abbondanza e la sregolatezza a tavola. Tra cenoni con i parenti e brindisi con dolci e spumante, le calorie, gli zuccheri e i grassi eccedono e provocano veri e propri sovraccarichi alimentari. Questa condizione ripetuta nel tempo può contribuire a creare un’infiammazione sistemica di basso grado, che può appesantire la digestione, intaccare il metabolismo dei nutrienti e farci sentire gonfi e pesanti.

Grazie ai giusti accorgimenti nutrizionali è possibile ritrovare il giusto equilibrio corporeo, ma senza dover ricorrere a digiuni estremi o pratiche alimentare drastiche o improvvisate. In questo articolo capiremo come tornare in forma, depurandosi e alleggerendosi dopo gli eccessi delle feste e facendo un focus su alimentazione, idratazione e attività fisica leggera.

Cos’è l’infiammazione da eccessi alimentari?

Dopo le abbuffate prolungate del periodo natalizio, l’organismo può sviluppare una condizione definita low-grade inflammation (infiammazione di basso grado). Questo quadro è caratterizzato da un aumento silente delle citochine proinfiammatorie circolanti nel corpo umano, come IL-6, TNF-alfa e PCR. Ciò può generare un terreno fertile per lo sviluppo di diversi tipi di patologie e problematiche metaboliche che possono in generale aumento di peso e altre situazioni spiacevoli per l’organismo. Questa risposta dell’organismo viene provocata generalmente da diversi fattori:

Eccesso alimentare a base di zuccheri e grassi saturi

Abuso di alcol

Ridotto apporto di alimenti ricchi in fibre, vitamine antiossidanti

Alterazioni della flora batterica intestinale

Secondo diversi studi pubblicati su Nutrients (2020), un’alimentazione estremamente ricca di cibi processati può innescare fenomeni di disbiosi e aumentare la permeabilità dell’intestino, attivando tutta una cascata di processi infiammatori che possono coinvolgere il metabolismo energetico e il benessere generale del corpo umano.

Depurazione post-Natale: cosa significa davvero?

Molto spesso sui social si sente parlare di “prodotti detox” o “diete disintossicati”. Si tratta di protocolli davvero molto stringenti virgola che puntano sull’utilizzo di alimenti o integratori miracolosi, che sarebbero in grado di ripulire il fegato e l’intestino e permettere all’organismo umano di ripartire con energia e vitalità. Tuttavia, non c’è niente di più falso. L’organismo umano, infatti, è già dotato di organi emuntori preposti alla depurazione del corpo umano da alcol, tossine e metaboliti di scarto. Fegato, reni, polmoni, intestino e pelle lavorano costantemente per smaltire tossine e sregolatezze delle feste.

È anche vero che noi possiamo supportare naturalmente questi processo, adottando abitudini dietetiche che possano aiutare ad alleggerire il carico metabolico e migliorare l’equilibrio dell’intestino e l’omeostasi infiammatoria.

Come aiutare il corpo a ritrovare il suo equilibrio in pochi giorni

Alimentazione antinfiammatoria

Dopo un periodo di eccessi e sregolatezza bisogna riprendere gradualmente la propria routine alimentare, senza approdare in protocolli strampalati o eccessivi, che possono portare il corpo nel senso opposto e stressarlo ulteriormente. Di seguito alcuni consigli fondamentali per costruire un’alimentazione per riprendersi dalle feste:

Preferisci alimenti ricchi di fibre : verdure di stagione, legumi, cereali integrali. Le fibre aiutano la regolarità intestinale e nutrono il microbiota. In questo modo si faciliterà l’espulsione delle feci e si permetteranno ai batteri buoni dell’intestino di lavorare alla digestione e all’assimilazione di tutti i nutrienti.

: verdure di stagione, legumi, cereali integrali. Le fibre aiutano la regolarità intestinale e nutrono il microbiota. In questo modo si faciliterà l’espulsione delle feci e si permetteranno ai batteri buoni dell’intestino di lavorare alla digestione e all’assimilazione di tutti i nutrienti. Aumenta il consumo di frutta e verdura colorata : apportano antiossidanti, polifenoli e vitamina C, utili per contrastare lo stress ossidativo post-feste.

: apportano antiossidanti, polifenoli e vitamina C, utili per contrastare lo stress ossidativo post-feste. Scegli grassi buoni : olio extravergine di oliva, frutta secca, avocado, pesce azzurro (ricco di omega-3), sono tutti alimenti che grazie alla presenza di grassi polinsaturi e monoinsaturi agiscono andando a favorire il benessere cardiovascolare dell’organismo.

: olio extravergine di oliva, frutta secca, avocado, pesce azzurro (ricco di omega-3), sono tutti alimenti che grazie alla presenza di grassi polinsaturi e monoinsaturi agiscono andando a favorire il benessere cardiovascolare dell’organismo. Evita per alcuni giorni gli alimenti ultra-processati: snack, dolci confezionati, insaccati, fritti.

Sono sempre di più le evidenze che sottolineano come un approccio alladieta mediterranea possa favorire un’azione antiossidante e ridurre il rischio di sviluppare sindromi metaboliche, così come possa essere uno strumento utile per riprendersi dagli eccessi delle feste.

Idratazione

Durante le feste può capitare di non raggiungere i livelli di idratazione consigliati e di abusare di alcolici, che possono contribuire ai processi di disidratazione. Inoltre, ci si può sentire anche gonfi e appesantiti, rendendo ancora più difficile il processo di ripresa post-festiva. L’idratazione rimane un fattore cruciale per:

Favorire la diuresi e l’eliminazione delle scorie

Contrastare la ritenzione idrica (spesso accentuata da sale e alcol)

Supportare la funzionalità epatica e renale

Bere almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno. Inoltre, aggiungere anche tisane a base di finocchio, tarassaco, carciofo o betulla (con azione depurativa e digestiva) per migliorare la salute di organi e tessuti del corpo umano. Evitare invece le bevande zuccherate, gassate o alcoliche, che aggravano l’infiammazione tissutale del corpo umano.

Attività fisica graduale

Non serve allenarsi duramente per “smaltire” i pranzi e le cene delle feste. L’attività fisica leggera, se praticata con costanza, è sufficiente per:

Stimolare il metabolismo

Ridurre lo stress e l’infiammazione

Migliorare l’umore post-festivo

Quindi, camminate a passo sostenuto, praticate yoga, stretching o una leggera attività aerobica nei giorni successivi alle feste, per far ripartire l’organismo nel modo giusto e combattere l’infiammazione sistemica dell’organismo umano.

Esempio di giornata “depurativa” post-Natale

Colazione:

Porridge di avena con mela e cannella

Una manciata di mandorle

Tisana al finocchio

Spuntino:

Yogurt naturale + semi di lino

Pranzo:

Zuppa di lenticchie e cavolo nero

1 fetta di pane integrale tostato

Insalata di finocchi e arance

Merenda:

Tè verde + frutta fresca (kiwi o mela)

Cena:

Filetto di sgombro al forno

Verdure al vapore con olio EVO e limone

Un cucchiaio di hummus di ceci

Conclusioni

Depurarsi dopo Natale non significa digiunare, saltare i pasti o affidarsi a regimi estremi. Basta poco per ritrovare equilibrio: alimentazione antinfiammatoria, idratazione, attività fisica leggera, ma non bisogna dimenticare il sonno regolare e l’assunzione di alimenti fermentati, che aiutano a favorire il benessere intestinale.

Con pochi accorgimenti mirati, in 3–5 giorni è possibile ridurre il gonfiore, alleggerire il metabolismo e sentirsi nuovamente in forma. L’ascolto del proprio corpo e il rispetto della fisiologia sono le vere chiavi del “detox” sostenibile, che niente hanno a che vedere con fantomatici prodotti detox dall’azione miracolosa.

