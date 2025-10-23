Scopri quali sono le tisane migliori da assumere durante l'inverno e l'autunno per far fronte a influenza e malanni di stagione in modo più efficace.

Rinforzare il sistema immunitario è un mantra che ci pervade durante tutto il periodo autunnale e invernale, ma come possiamo aiutare le naturali difese dell’organismo a rispondere in modo ottimale a germi e virus patogeni? In nostro aiuto vengono tutti quei prodotti e integratori alimentari utili per stimolare le difese immunitarie, che possono essere inseriti all’interno della propria routine alimentare immunostimolante insieme a specifiche tisane e infusi a base di estratti vegetali e molecole antiossidanti. In questo articolo del magazine di DiLei potrai scoprire quali sono le migliori tisane da bere per favorire il rafforzamento del sistema immunitario e garantire in questo modo un inverno a prova di influenza.

Prodotti immunostimolanti per tisane: come sceglierli e quali sostanze sono utilizzate

Le tisane e gli infusi rientrano nella tradizione farmaceutica italiana che, infatti, prevede le loro preparazioni anche all’interno della farmacopea ufficiale. Queste calde bevande assunte durante tutto il periodo invernale agiscono prevalentemente grazie all’azione confortevole e riscaldante data dall’acqua calda. Questa, infatti, è in grado non solo di coccolarci e farci sentire subito meglio, ma aiuta anche a riscaldare il corpo, idratarlo e favorire il benessere intestinale. Un giusto quantitativo d’acqua permette di ammorbidire le feci e combattere la stitichezza, ma può essere essenziale anche per sopperire al senso di fame e aiutare a perdere peso. Quando all’interno di queste tisane sono presenti estratti naturali è possibile avere effetti specifici sull’organismo, come quello immunostimolante o effetti digestivi, calmanti e rilassanti.

In questo articolo analizzeremo nel dettaglio le sostanze naturali presenti all’interno delle tisane per le difese immunitarie, come ad esempio:

Echinacea: Questo estratto naturale contiene polifenoli come l’echinacoside, che sono in grado di stimolare i globuli bianchi e aiutano a combattere infezioni, soprattutto le vie respiratorie.

Questo estratto naturale contiene polifenoli come l’echinacoside, che sono in grado di stimolare i globuli bianchi e aiutano a combattere infezioni, soprattutto le vie respiratorie. Zenzero e curcuma: due rizomi che hanno forti proprietà antinfiammatorie e antivirali . Lo zenzero è utile anche per favorire la digestione e combattere il senso di nausea.

due rizomi che hanno forti proprietà . Lo zenzero è utile anche per favorire la digestione e combattere il senso di nausea. Sambuco: le bacche di questa pianta risultano essere ricche di antiossidanti, come i flavonoidi e le antocianine, e contengono vitamina C e B6 che stimolano le difese naturali nei confronti dei radicali liberi e germi patogeni.

le bacche di questa pianta risultano essere ricche di antiossidanti, come i flavonoidi e le antocianine, e contengono vitamina C e B6 che stimolano le difese naturali nei confronti dei radicali liberi e germi patogeni. Timo: possiede proprietà antisettiche e antinfiammatorie, utili per prevenire infezioni legate alle mucose orofaringee.

possiede proprietà antisettiche e antinfiammatorie, utili per prevenire infezioni legate alle mucose orofaringee. Cannella e chiodi di garofano: spezie con proprietà antisettiche e antivirali.

spezie con proprietà antisettiche e antivirali. Liquirizia: aiuta ad alleviare i sintomi del raffreddore grazie alle sue proprietà antinfiammatorie generalizzate.

È importante ricordare che questi prodotti non sostituiscono terapie mediche convenzionali e per molti di loro non è presente alcun claim per quanto riguarda l’efficacia terapeutica all’interno di integratori o prodotti salute, ancor meno per quanto riguarda il loro utilizzo all’interno di tisane o infusi. Per quanto riguarda tutti quei prodotti che contengono al loro interno vitamina C (acido ascorbico), va ricordato che la molecola è termolabile e quindi esposta alle alte temperature si degrada e non risulta efficace.

Le migliori tisane per le difese immunitarie

Di seguito una selezione con le migliori tisane immunostimolanti da bere per affrontare la stagione invernale con più energia e resistenza:

Tisana Echinacea BIO (100g)

Si tratta di un infuso di echinacea secco che va aggiunto all’acqua calda per liberare tutti gli attivi naturali immunostimolanti e capaci di preparare il corpo allo stress e all’attacco di germi e virus. L’infuso per l’inverno biologico è venduto in una confezione da 100 grammi che permette la preparazione di 50 tazze di tisana.



Erbecedario Tisana Mirtillo Rosso e Nero

Una formulazione Venduta in un sacchetto contenente frutti rossi essiccati, che una volta infusi in acqua rilasciano un aroma fruttato ed esplicano un’azione antiossidante nei confronti dei radicali liberi. Inoltre, i frutti rossi sono da sempre utilizzati per rinforzare il benessere delle vie urinarie e prevenire la formazione di cistiti ricorrenti. In questo caso, l’infuso aiuta anche a idratare e allontanare in modo più efficace germi e batteri dal sistema urogenitale.



Neavita Tisana Echinacea e Sambuco

Si tratta di una tisana a base di echinacea e sambuco che aiutano a rinforzare le naturali difese dell’organismo e, più nello specifico, delle alte vie aeree. Ogni confezione contiene 14 filtro scrigni, che grazie alla loro forma particolare infondono rapidamente nell’acqua calda i loro attivi naturali e benefici per l’organismo.



Offerta Neavita Tisana Echinacea e Sambuco 14 filtro scrigni da aggiungere all’acqua

Valverbe Tisana Echinacea Alpina Biologico 20 Filtri

Valverbe Tisana Echinacea Alpina Biologico è un prodotto che contiene al suo interno 20 filtri a base di Echinacea alpina, ricavata esclusivamente da coltivazioni di tipo biologico. Una volta preparata, la tisana è in grado di riscaldare, idratare e sostenere organismo durante tutta la stagione fredda.



Bonomelli Integratore Botanico Immunity

Si tratta di una formulazione che rappresenta l’estratto concentrato di tisana pronta da bere e ricca di componenti vegetali, come l’echinacea, l’altea e il reishi. Tutte queste componenti immunostimolanti si addizionano allo zinco per supportare appieno il sistema immunitario e combattere efficacemente germi e malanni di stagione.



Quando e come assumerli

Tisane e infusi andrebbero consumati in modo quotidiano durante tutta la stagione fredda (autunno-inverno), in modo da assistere il corpo nella lotta a germi e malanni di stagione. Tali prodotti possono essere utilizzati anche durante la fase attiva di influenza o infezioni, in quanto il loro potere idratante aiuta a migliorare il benessere dei tessuti e reintegrare eventuali liquidi persi con la sudorazione. Per quanto riguarda il momento più adatto per assumere questi prodotti dipende dalle erbe contenute all’interno della tisana. Se ad accompagnare foglie, radici ed estratti secchi immunostimolanti ci sono anche prodotti naturali con azione energizzante, ha senso assumere la tisana durante la prima parte della giornata. Qualora invece la tisana fosse arricchita con estratti naturali calmanti e rilassanti, si consiglia la sua assunzione nelle ore serali, in modo da convogliare il sonno.

