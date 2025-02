Questi sono gli integratori alimentari, da assumere adesso, per rafforzare le difese immunitarie

Scopri gli integratori migliori per rafforzare il sistema immunitario e affrontare l’inverno al meglio! Ecco cosa assumere ora per una protezione efficace.

Fonte: iStock Integratori per il sistema immunitario

L’inverno è un periodo dell’anno che può mettere a dura prova il nostro sistema immunitario e per questo sottoporre il corpo a innumerevoli infezioni o malanni di stagione. Oltre ad uno stile di vita sano, fatto di dieta equilibrata e regolare attività fisica, può rendersi necessaria l’assunzione di integratori alimentari specifici per l’inverno. Una categoria di supplementazioni che contiene un mix studiato di vitamine, minerali e altre sostanze di origine naturale, utile a rinforzare le naturali difese del corpo umano e combattere influenza, raffreddore e altre patologie. Questi integratori per le difese immunitarie possono aiutare a prevenire le patologie infettive, ma soprattutto possono accelerare i tempi di guarigione. In questo articolo del magazine di DiLei.it verranno analizzati i migliori integratori per dare una spinta energetica alle nostre difese immunitarie e affrontare così l’inverno.

Integratori per le difese immunitarie: come sceglierli

Gli integratori pensati per sostenere le naturali difese immunitarie dell’organismo sono strutturati con un mix di vitamine, minerali, antiossidanti e sostanze naturali, che insieme lavorano sinergicamente per aiutare il corpo a respingere e combattere virus, batteri e altri germi patogeni.

Vitamina C

La vitamina C, o acido ascorbico, è uno degli ingredienti più famosi e quindi più presenti all’interno degli integratori per la stimolazione del sistema immunitario. Questa molecola, naturalmente presente in alimenti di origine vegetale, come frutta e ortaggi colorati, aiuta a combattere l’azione dannosa dei radicali liberi e promuove la biosintesi di collagene: molecola fondamentale per il benessere strutturale di pelle, unghie e capelli. La vitamina C, però, è famosa anche per la sua capacità di stimolare le naturali difese dell’organismo e aiutare a ridurre la durata e la gravità dei sintomi di raffreddore e patologie parainfluenzali.

Echinacea

L’echinacea e una delle piante più utilizzate nella tradizione erboristica per favorire la prevenzione e il trattamento di infezioni delle vie aeree superiori e non solo. Questa erba, nella sua molteplicità di varianti, è al centro di numerosi studi che hanno evidenziato come gli attivi presenti al suo interno siano in grado di stimolare l’attività dei macrofagi e aumentare la produzione di citochine, che migliorano la risposta immunitaria. Anche l’assunzione di questa sostanza vegetale aiuta a ridurre l’incidenza e la durata di infezioni e patologie da raffreddamento.

Pappa reale

La pappa reale è una sostanza di origine naturale che viene prodotta dalle api ed è ricca di proteine, grassi, zuccheri, ma soprattutto microelementi essenziali come vitamine e minerali. Tale sostanza viene inserita all’interno degli integratori per il sistema immunitario, poiché presenta azione immunomodulante, antinfiammatoria e antimicrobica, tali da migliorare il benessere generale dell’organismo.

Vitamina D

La vitamina D è la molecola che viene prodotta dalla nostra pelle grazie all’irreggimento solare. La vita odierna, sempre meno condotta in ambienti aperti e sotto l’esposizione solare, costringe spesso all’assunzione di integratori a base di vitamina D. Questa molecola liposolubile aiuta a modulare l’azione del sistema immunitario nei confronti dei germi patogeni, attivando i linfociti e riducendo la suscettibilità alle infezioni, soprattutto del sistema respiratorio.

Resveratrolo

Il resveratrolo è un polifenolo presente all’interno del Polygonum cuspidatum ed è noto per le sue azioni antiossidanti e antinfiammatorie. Sono moltissimi gli studi che evidenziano il ruolo centrale del resveratrolo e dei suoi metaboliti, come la polidatina, all’interno dei processi per la regolazione della risposta immunitaria. Ciò lo rende un ingrediente valido da inserire all’interno degli integratori per le difese immunitarie e per migliorare la risposta all’infiammazione e allo stress ossidativo.

I migliori integratori per stimolare le difese immunitarie

Di seguito una selezione con i migliori integratori per rinforzare le difese immunitarie:

Supradyn Difese Integratore Multivitaminico

Supradyn Difese Integratore Multivitaminico è un integratore che combina l’azione di minerali, come zinco e selenio, con vitamina C e D, utili per supportare il corretto funzionamento del sistema immunitario. Le compresse rivestite sono facili da assumere con acqua e contribuiscono anche al mantenimento del giusto tono energetico giornaliero.

Defence Lab Difesa Totale

Questo integratore è realizzato con una speciale formula a base di echinacea, lattoferrina, beta-glucani, zinco, vitamine e fermenti lattici, in modo da favorire non solo il benessere del sistema immunitario, ma anche quello della flora microbica intestinale. Ciò permette di avere un’azione immunostimolante a 360 °, che coinvolge ogni parte del corpo umano.

Vitalmix Montefarmaco Pappa Reale

Vitalmix Montefarmaco Pappa Reale è una combinazione di pappa reale pura, propoli, miele di Manuka, estratti di echinacea e tante altre vitamine utili per sostenere l’energia delle cellule dei tessuti dell’organismo, ma anche per supportare le naturali difese immunitarie. Il sapore del miele lo rende particolarmente gradevole e aiuta a lenire irritazioni e infiammazioni delle mucose.

Vivacaps integratore difese immunitarie adulti completo

Vivacaps integratore difese immunitarie adulti completo è un integratore alimentare che unisce l’azione di echinacea, lattoferrina, acido ascorbico, vitamina D e zinco per rinforzare le naturali difese immunitarie e combattere la proliferazione di infezioni e permettere una pronta guarigione. Le capsule sono realizzate in Italia e mantengono elevatissimi standard qualitativi.

ESI Immunilflor Sciroppo Junior

Si tratta di un integratore formulato per il benessere immunitario specifico dei bambini punto tale formulazione contiene al suo interno estratti vegetali di echinacea ed acerola (ricca di vitamina C), che insieme aiutano a sostenere il sistema immunitario. Inoltre, l’integratore in sciroppo contiene anche fermenti lattici tindalizzati, che supportano il benessere della microflora batterica e assicurano una difesa dai germi anche a livello intestinale.

Quando e come assumerli

Per ottenere i migliori risultati è necessario seguire alcune regole fondamentali:

Gli integratori vanno assunti durante i pasti principali in modo da migliorare l’assorbimento dei nutrienti a livello intestinale. Integratori a base di vitamina C e pappa reale possono essere assunti anche al mattino sfruttando la loro azione energizzante.

in modo da migliorare l’assorbimento dei nutrienti a livello intestinale. Integratori a base di vitamina C e pappa reale possono essere assunti anche al mattino sfruttando la loro azione energizzante. Seguire sempre le indicazioni riportate sulla confezione per quanto riguarda dosaggio e frequenza di somministrazione.

di somministrazione. Si ricorda di evitare l’assunzione di integratori contenenti estratti vegetali, come quello di echinacea, i pazienti che soffrono di sensibilità o allergie.

Inoltre, l’assunzione di tali supplementazioni deve avvenire in cicli d’assunzione ripetuti durante l’anno. Tali prodotti non assicurano al soggetto di non ammalarsi, ma possono aiutare a ridurre i sintomi e a facilitare la guarigione.

Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.