It ends with us, cosa sappiamo sul film con Blake Lively

Fonte: Getty Images Blake Lively

Attesissimo dai fan Blake Lively e del romanzo da cui è stato tratto, It ends with us è un film che pare essere un successo già prima della sua uscita. Ispirato al romance scritto da Colleen Hoover, la pellicola porta sul grande schermo la reginetta di Gossip Girl nei panni di una coraggiosa e introspettiva Lily Bloom. Ecco cosa sappiamo sul film.

“It ends with us”, trama del film

Come molto spesso accade, i social e in particolare TikTok sono in grado di rendere molto popolari storie apprezzatissime dal pubblico più giovane. Il movimento del BookTok ha la capacità di far conoscere piccoli gioielli del mondo dell’editoria che in pochissimo tempo ottengono un tale successo da passare dalla carta stampata al grande schermo.

È quello che è successo anche a It ends with us, libro del genere romance scritto da Colleen Hoover che a breve potremo gustarci anche al cinema. La trama del film, molto fedele a quella del libro, racconta la storia di Lily Bloom, una donna che ha vissuto un’infanzia traumatica che inizia una nuova vita a Boston per riuscire a realizzare il sogno di aprire un’attività tutta sua.

Lily incontra Ryle Kincaid, un neurologo interpretato da Justin Baldoni con cui nasce un rapporto speciale, ma che le ricorda alcune dinamiche simili a quelle avute con i suoi genitori. Le cose cambiano quando la protagonista rincontra il suo primissimo amore, Atlas Corrigan, che prende il volto di Brandon Sklenar: è in quel momento che il rapporto tra Lily e Ryle viene stravolto e Lily, oltre a rivivere alcuni ricordi legati alla sua infanzia, capisce di dover imparare a contare sulle sue forze e combattere per il suo futuro.

“It ends with us”, Blake Lively è Lily

Oltre alle tematiche potenti, il punto di forza della trasposizione cinematografica di It ends with us è sicuramente la sua attrice protagonista. Blake Lively, amatissima dal pubblico fin dalla sua interpretazione di Serena Van der Woodsen, pare essere il volto perfetto per immergersi nella difficile impresa di rappresentare un personaggio come Lily Bloom.

Un personaggio forte e ben caratterizzato che Blake, che si è presentata sul red carpet del film con un abito che omaggia Britney Spears, apprezza per via della facilità con cui chiunque può capirla e immedesimarsi. “Di Lily credo che il pubblico possa facilmente capire cosa le piace, cosa decide di ignorare, cosa ama o cosa la fa soffrire. C’è davvero molta immedesimazione in lei e nella sua storia e io sono sempre più convinta che la gente abbia bisogno di sentirsi connessa l’un l’altra e il personaggio che interpreto decisamente regala questo tipo di emozione, perché Lily non si fa semplicemente guardare sul grande schermo, ma chi va al cinema a vedere la sua storia, la vive insieme a lei.” Ha spiegato a SkyTg24.

Anche Colleen Hoover si è detta molto soddisfatta del risultato: “Credo sinceramente che il film sia uno dei migliori adattamenti che abbia mai visto perché è stato fedele alle pagine del libro e sono davvero grata agli sceneggiatori perché temevo che potessero riscrivere la storia di Lily, cambiarla e snaturarla”.

Quando esce “It ends with us”

It ends with us arriverà nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti il 9 agosto 2024: il pubblico italiano dovrà invece aspettare un po’ di più. L’uscita nelle sale italiane è infatti programmata per il 21 agosto 2024.