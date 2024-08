Blake Lively indossa l’abito iconico asimmetrico di Britney Spears

Fonte: Getty Images Blake Lively

Oops!… I did again. Blake Lively, sul red carpet di It Ends With Us, ha indossato uno degli abiti più iconici per chi è della generazione Millennials: il vestito sfoggiato da Britney Spears nel 2002. Un look vintage firmato Versace, che è il “vero vestito di Britney”, come ha detto la Lively. Un omaggio sentito, che non può che fare piacere all’ex Regina del Pop.

Blake Lively, perché ha indossato l’abito vintage di Britney Spears

Blake Lively non ha bisogno di presentazioni, così come non le necessita il suo stile. Non solo è una delle giovani attrici più iconiche della sua generazione – qualcuno ha forse dimenticato Serena Van der Woodsen? – ma spesso ha fatto scelte di stile sorprendenti. Così, sul red carpet di It Ends With Us, ha deciso di omaggiare Britney Spears con l’iconico abito Versace della Collezione Primavera/Estate 2003. Su Instagram, prima della premiere, in una story, ha condiviso le motivazioni.

Fonte: Getty Images

“La Regina per eccellenza che ci ha fatto desiderare di brillare, scrivere e condividere le nostre storie. Britney, noi Millennials abbiamo tutti una storia di un momento o di anni in cui ci hai fatto desiderare di brillare e ispirare stupore, con forza, gioia e un lavoro immensamente duro. Grazie per il tuo esempio e per il tuo contributo alle donne che raccontano le loro storie. Sono così emozionata per il tuo film biografico e per tutto quello che devi fare”.

Per accentuare ulteriormente il look, ha scelto di acconciare i capelli in morbidissime onde, molto simili, in effetti, a quelle della Spears sfoggiate in occasione della sfilata di Versace alla Settimana della Moda di Milano il 1° ottobre 2002. Parliamo di 22 anni fa, non propriamente ieri. E la Spears, nonostante tutto, continua a essere un’icona.

Un abito da collezione iridescente

Un omaggio ai Millennials in piena regola, un look floreale effetto nude, a sirena, tempestato da ricami iridescenti sulle sfumature arcobaleno. Perché la fashion icon degli anni 2000 è Britney Spears per eccellenza: una Stella che è bruciata troppo presto. “Dovrebbe essere allo Smithsonian o al Met. Ma è per me. Mi sento così fortunata”, ha aggiunto la Lively, riferendosi alla possibilità di indossare un autentico pezzo di storia della moda. Al di là di questo, però, c’è da dire che l’abito si intona alla perfezione con il suo personaggio di Lily Bloom e al negozio di fiori.

Fonte: Getty Images

Un glamour audace che oggi ci riporta indietro nel tempo di ben 22 anni, e a cui la Lively ha aggiunto anelli della linea di alta gioielleria di Lorraine Schwartz, un mix tra rosa acceso e azzurro pastello, per riprendere le tonalità dell’abito. Anche gli orecchini pendenti presentano i medesimi colori. Per le scarpe, vale sempre la regola d’oro di less is more quando l’abito è così d’impatto: semplici tacchi a spillo iridescenti. Ovviamente, sul red carpet insieme a lei c’è stato anche il marito Ryan Reynolds, con cui compongono una delle coppie più belle di Hollywood. Ancora una volta, Blake fa centro: il suo stile è eterno.