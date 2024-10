Il campione di Formula 1, Michael Schumacher, torna in pubblico dopo più di un decennio per il matrimonio della figlia Gina

Fonte: IPA Michael Schumacher

È più di dieci anni che Michael Schumacher, tra i campioni della Formula 1 più amato di tutti i tempi, volto della rossa scuderia Ferrari, si è ritirato a una vita privatissima. In seguito all’incidente che lo ha paralizzato irrimediabilmente, il pilota non si è mai più mostrato a nessuno se non a una ristrettissima cerchia di medici e familiari. Lo scorso fine settimana, però, Schumacher è finalmente tornato in pubblico, presente al matrimonio della figlia Gina.

Michael Schumacher torna in pubblico

Da quando, 11 anni fa, ha avuto un tragico incidente sugli sci in Francia, Michael Schumacher necessita di costanti cure mediche. Dopo aver trascorso mesi in coma farmacologico, il campione ha fatto rientro sulla casa di famiglia sul lago di Ginevra a settembre 2014 e, da allora, è la moglie Corinna – aiutata da un team di medici selezionato – a prendersene cura. Sono pochissimi gli amici e i familiari cui è stato concesso di fargli visita.

È stato per la prima volta nell’ultimo weekend di settembre 2024, dopo 11 anni di assenza, che Michael Schumacher è tornato in pubblico, circondato dall’affetto della famiglia e degli amici. A richiederlo la più speciale delle occasioni: il matrimonio di Gina, la figlia maggiore del pilota, convolata a nozze con il fidanzato Iain Bethke. Seppur la presenza del pilota 55enne lasci credere che l’atteggiamento di Corinna si sia ammorbidito, la moglie del campione ha preteso la massima privacy, imponendo agli ospiti di lasciare i propri smartphone e qualsiasi macchina fotografica all’ingresso.

Il matrimonio di Gina Schumacher a Maiorca

Il blindatissimo matrimonio tra Gina Maria Schumacher, 27 anni, e Iain Bethke, due anni più grande, si è tenuto nella villa di famiglia a Port D’Andratx, nella paradisiaca isola di Maiorca, nelle Baleari spagnole. Si tratta di una lussuosa residenza (in precedenza appartenuta al presidente del Real Madrid Florentino Perez) di 15.000 metri quadrati, con due piscine in un enorme giardino circondato di palme, un eliporto, una palestra e un’intera area dedicata alle cure necessarie a Michael.

L’abito della sposa, che si può scorgere nell’unica foto pubblicata su Instagram dalla figlia del pilota, era una romantica creazione in pizzo firmata dallo stilista Enzoani. Mentre lo sposo ha celto un classico gessato grigio, con gilet e cravatta in tinta, realizzato da un sarto inglese. A occuparsi del catering, rivela il quotidiano maiorchino Ultima Hora, la chef stellata Macarena De Castro, grande amica del campione di tennis Rafal Nadal.

Presenti al matrimonio lo zio Ralf, fratello di Michael, assieme al compagno Etienne Bosquet-Cassagne e, naturalmente, il fratello minore della sposa, Mick, che sta seguendo le orme del padre in pista. A far da +1 al giovane campione la bellissima fidanzata Laila Hasanovic, modella danese che, rivelano indiscrezioni, sembrava sfoggiare al dito quello che sembrava un anello di fidanzamento – che possa esserci presto un secondo matrimonio in casa Schumacher?

Gina e Iain erano fidanzati da sette anni. Il loro amore è nato da una passione comune: lei è una campionessa di equitazione, lui il proprietario di un’azienda che si occupa di allevamento e coaching di cavalli. La felice coppietta vive tra Givrins, il ranch svizzero che Schumi regalò alla moglie per i dieci anni di matrimonio, e la grande tenuta in Texas di famiglia.