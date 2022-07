Michael Schumacher, la moglie Corinna compra una villa a Maiorca

Fonte: IPA Corinna Schumacher, la nuova vita con Michael a Maiorca

Non si hanno più molte notizie di Michael Schumacher, Campione di Formula 1, indimenticabile sulle piste e non solo. La famiglia ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulle sue condizioni di salute. E adesso la moglie Corinna ha deciso di acquistare una nuova villa a Maiorca, dove trasferirsi con l’amore della sua vita, per prendersi cura di lui nel migliore dei modi. Proprio Corinna e i figli di “Schumi” vivono per lui: è il centro della loro esistenza.

Michael Schumacher: la moglie Corinna acquista casa a Maiorca

Sono trascorsi quasi nove anni dall’incidente di Michael Schumacher: era il dicembre del 2013. Da allora, le notizie su di lui sono davvero scarse. La famiglia non ha mai voluto parlarne, affrontare il discorso. Quel che sappiamo arriva da terzi (come Jean Todt) o dalle apparizioni della moglie Corinna in pubblico. Ed è proprio lei che è il motore della famiglia: la tiene unita, si assicura che Michael riceva le migliori cure, lo segue con amore, dedizione, pazienza. Corinna ha dei grandi progetti per lui, proprio sull’Isola di Maiorca (dove aveva già comprato una villa per 30 milioni).

Secondo una società in Irlanda (che appartiene a una società delle Isole Vergini britanniche), la famiglia Schumacher avrebbe acquistato un appezzamento di terreno di 54.315 metri quadrati proprio vicino alla città di Port Andratx per 2,8 milioni di euro. Vorrebbero trasferirsi proprio in quest’area, e andare ad abitare in una enorme villa con ranch e cavalli. Maiorca, dunque, è destinata a diventare la casa invernale della famiglia.

A condividere la notizia è stato il settimanale Bunte: la nuova vita degli Schumacher a Maiorca. Era da tempo che si parlava di un loro trasferimento sull’isola, e ora appare quasi certo. Inoltre, sembra che sia stata messa in vendita la loro villa sul Lago di Ginevra. Il valore? Si parla di 7,5 milioni di euro. Tra le poche persone che vedono ancora Michael c’è il grande amico Jean Todt: “Lo vedo spesso”, ha detto. “Guardo le gare con lui“.

L’apparizione di Corinna in pubblico per il Premio a Michael Schumacher

L’ultima apparizione di Corinna Schumacher in pubblico risale a luglio del 2022: ha ritirato il Premio di Stato della Renania settentrionale-Vestfalia, conferito a Michael. “Una persona che ha un cuore grande e che ha sempre pensato agli altri”. Un riconoscimento che va ben oltre i suoi successi come Pilota di Formula 1, dove, lo ricordiamo, ha vinto ben sette titoli mondiali. Un Premio che gli è stato riconosciuto come uomo generoso.

Corinna, che è sposata con Michael da ben 27 anni, si è molto commossa ascoltando le belle parole spese per il marito. Sul palco, con lei, c’era la figlia Gina-Maria. Presente anche Todt, che l’ha sostenuta in un momento tanto delicato. “Sua moglie è una delle donne più forti che conosca“. Un momento che ha emozionato e commosso tutti, non solo i presenti, ma anche i fan, i sostenitori di Michael e Corinna. Che ora si accingono a iniziare una nuova vita a Maiorca, lì dove splende il sole, nella pace e nella serenità, ma soprattutto mantenendo la loro promessa d’amore.