Ralf Schumacher sposa il compagno Étienne, il commento dell’ex moglie Cora Brinkmann

IPA Ralf Schumacher col fidanzato Étienne Bousquet-Cassagne

A meno di due anni dal suo coming out, Ralf Schumacher è pronto a celebrare il matrimonio con il compagno Étienne Bousquet-Cassagne. La notizia è stata diffusa in un primo momento dalla rivista tedesca Bild che, oltre ad aver svelato qualche dettaglio sulla cerimonia, ha anche condiviso il commento dell’ex moglie del campione di Formula 1, Cora Brinkmann. Schumacher, dal canto suo, ha deciso di confermare lo “spoiler”, chiedendo rispetto per la propria privacy.

Le parole della coppia su Instagram

“Siamo lieti di confermare che Ralf Schumacher e il suo compagno Étienne Bousquet-Cassagne si sposano. Entrambi sono molto felici dei numerosi complimenti. Ralf & Étienne non commentano ulteriori dettagli personali e chiedono il rispetto della loro privacy. Grazie per la comprensione”, queste le parole riportate nell’annuncio su Instagram.

Una scelta che arriva

L’ex stella delle corse automobilistiche, fratello dell’indimenticabile Michael Schumacher, ha tenuto a fare questa precisazione pubblicamente dopo i rumors diffusi dalla rivista tedesca Bild, che ha condiviso dettagli top secret in merito alla data e alla location. Stando agli “spoiler”, Ralf dovrebbe sposare il compagno il prossimo maggio a Saint-Tropez con una sontuosa festa di tre giorni.

Il commento dell’ex moglie Cora Brinkmann

Bild è andato anche oltre, al punto da coinvolgere l’ex moglie del pilota, Cora Brinkmann. La separazione tra i due è stata tutt’altro che serena e i due ex coniugi hanno attraversato un periodo molto turbolento, fatto di accuse reciproche e gesti plateali.

Quando Ralf Schumacher ha fatto coming out, rivelando al mondo di avere una relazione col compagno più giovane di lui di 14 anni, l’ex moglie aveva lamentato la sua scarsa onestà: “Ha sempre negato. Vorrei che Ralf mi avesse coinvolto o che almeno mi avesse fatto partecipe della sua decisione, sarebbe stato un segno di rispetto”.

Parole a cui l’ex pilota ha risposto per le rime, smentendola di fatto con la pubblicazione di una chat: “Dopo tutto questo tira e molla, vorrei chiarire che Cora si è congratulata con noi a inizio ottobre 2023 perché pensava ci fossimo sposati. Anche lei era felice come si può vedere in questo messaggio indirizzato direttamente a Étienne. È un peccato per me ed Étienne che diffonda così tante bugie. Entrambi vogliamo solo essere lasciati in pace”.

Accuse, smentite, poi la lontananza definitiva e dichiarazioni piuttosto forti (Cora ha ammesso di aver bruciato l’abito da sposa dopo il divorzio). Adesso, forse, è arrivato finalmente il sereno: “Steven e io auguriamo a Ralf ed Étienne tutto il meglio e tanta felicità”, così la Brinkmann ha commentato la notizia delle nozze a Bild, parlando anche a nome dell’attuale compagno Steven Bo Bekendam.

Chi è il futuro marito di Ralf Schumacher?

“La cosa più bella nella vita è avere al proprio fianco il compagno giusto con cui condividere tutto“. Con queste parole, condivise su Instagram, Ralf Schumacher aveva ufficializzato di fronte al mondo intero la relazione con Étienne Bousquet-Cassagne. I due, che pare convivano in Francia, si conoscono da molto tempo.

Étienne è il manager dell’ex pilota di Formula 1 e gestisce i suoi affari ormai da anni. In questa circostanza si sono incontrati, sono diventati amici e a un certo punto il loro rapporto si è trasformato in qualcosa di più.