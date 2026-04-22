Nathaly Caldonazzo si sposa: i dettagli sull’abito e la cerimonia tradizionale

IPA Nathaly Caldonazzo

Nathaly Caldonazzo sta per vivere uno dei giorni più importanti della sua vita: è in procinto di convolare a nozze. E la data scelta non è casuale, anzi: un giorno simbolico, che segna l’inizio di un nuovo capitolo. “Il giorno prima della Liberazione”, come tiene a precisare lei stessa, “e a un mese dal mio cinquantasettesimo compleanno, che cade il 24 maggio, per sposarmi ancora da pischella”. Un’ironia tutta sua, che racconta bene il modo in cui ha deciso di approcciarsi a questo matrimonio: con leggerezza, ma anche con una certa solennità.

Nathaly Caldonazzo, il matrimonio nella Basilica di San Nicola e l’abito color crema

Il sì per Nathaly Caldonazzo arriverà il prossimo 24 aprile a Bari, in una cornice decisamente simbolica: la Basilica di San Nicola. Una scelta che rispecchia il riavvicinamento dell’attrice alla fede, un percorso reso possibile proprio dall’incontro con Filippo, che “mi ha riavvicinato alla fede”, come ha confidato a F. L’abito? Niente bianco assoluto, ma una sfumatura più calda, color crema. Il resto sarà invece nel segno della tradizione più pura: “È il mio primo matrimonio e voglio fare le cose per bene”, ha spiegato Nathaly.

Anche il momento dell’ingresso in chiesa sarà carico di significato. Ad accompagnarla fino a metà navata sarà la mamma, che poi lascerà il posto alla figlia Mia, che completerà il tragitto fino all’altare. Un passaggio di testimone tutto al femminile, tra le tre donne della famiglia.

Chi è Filippo Maria Bruni, l’uomo che ha conquistato Nathaly Caldonazzo

Lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo, il futuro sposo si chiama Filippo Maria Bruni, che ha alle spalle un matrimonio durato sette anni e una figlia con cui, stando a quanto riportato dal settimanale, non ha più rapporti. La loro storia ufficiale dura da meno di due anni, ma l’interesse di lui nei confronti di Nathaly non è scattato solo di “recente”.

Filippo, infatti, l’aveva notata per la prima volta quando stava accanto a Massimo Troisi. Ci ha messo anni, però, prima di farsi avanti. Un percorso personale che l’attrice ha raccontato così: “Mi pensava, mi vedeva in tv, su una rivista, sui social ma non era mai il momento giusto. Perché era un’altra persona, e così ha aspettato di essere pronto“. A fare da tramite per il loro incontro è stata la sorella Patrizia.

E il colpo di fulmine è scattato proprio in quell’occasione. “Un giorno Patrizia mi dice: ‘Filippo di Bari ti vuole vedere’. E io: ‘Digli di venire tra mezz’ora sotto casa. Facciamo ‘sta cena’”, ha raccontato Nathaly. “Sa, quando proprio non te ne frega niente… Invece, appena lo vedo, penso: ‘Però, questo Filippo di Bari è un gran figo’. Alto, con un’aria da principe spodestato, stanco ma bello, vero, interessante”. E lui, dal canto suo, non ha avuto dubbi: “Lui ha detto che per quanto lo riguardava da quel momento eravamo già fidanzati”. Nathaly lo ha messo alla prova in tutti i modi possibili, ma Filippo, dopo aver atteso tanto, non si è fatto piegare. Da lì, la decisione di convolare a nozze e dire per sempre “sì”.