Nathaly Caldonazzo si sposa con Filippo. L’annuncio a sorpresa a Verissimo: “Avevo smesso di credere nell’amore”

Nathaly Caldonazzo si sposa. La showgirl, ospite di Verissimo, ha annunciato a sorpresa le nozze con il compagno dopo 11 mesi d’amore. Nel salotto di Silvia Toffanin ha raccontato la nuova relazione, nata grazie all’intervento della sorella, e la voglia di credere ancora nella forza dei sentimenti, nonostante i dolori del passato.

Nathaly Caldonazzo annuncia le nozze con Filippo

“A maggio mi sposo”, Nathaly ha lasciato senza parole tutto lo studio di Verissimo, svelando che presto convolerà a nozze con il compagno Filippo. La showgirl 56enne ha raccontato di aver conosciuto il suo futuro marito grazie alla sorella, in un periodo in cui non pensava potesse più innamorarsi. “Avevo smesso di credere nell’amore e invece poi è arrivato lui”, ha confessato. Filippo però sarebbe riuscito a fare breccia nel suo cuore, superando ogni diffidenza e in 11 mesi sarebbe riuscito a strapparle la promessa di amore eterno.

“Lui mi ha chiesto subito di sposarlo, ma ho preferito aspettare – ha confidato a Silvia Toffanin, rivelando che i due hanno molto in comune e hanno entrambi sofferto in passato -. Veniamo tutti e due da due vite travagliate, di solitudine e sofferenza – ha spiegato – entrambi abbiamo pensato di morire, vedi la morte come la soluzione a tutto ma ovviamente so che oggi non è così. Vedo me e Filippo come due guerrieri, che si sono ritrovati in tarda età. Lui abbraccia le mie fragilità”.

Un legame forte e un amore importante che presto verrà coronato dal matrimonio. La data delle nozze è già stata fissata per il prossimo 25 maggio e la coppia sta già organizzando la cerimonia. Filippo attenderà all’altare Nathaly Caldonazzo che verrà accompagnata prima dalla madre, poi da sua figlia Mia. “Per una prima parte sarà mia madre ad accompagnarmi, poi subentrerà mia figlia Mia che mi cederà a lui all’altare”, ha spiegato.

Mia d’altronde resta la persona più importante nella vita di Nathaly. Madre e figlia sono molto legate e Mia, come ha raccontato la showgirl, è particolarmente protettiva nei suoi confronti, tanto che ha impiegato diverso tempo prima di fidarsi di Filippo con cui oggi, per fortuna, ha un buon rapporto. “A lei ho insegnato che, quando non c’è più amore o un uomo ci manca di rispetto, bisogna chiudere una relazione”, ha confessato la ballerina.

Gli amori (e i dolori) di Nathaly Caldonazzo

La vita sentimentale di Nathaly Caldonazzo non è stata semplice, ma segnata da grandi dolori e delusioni. La showgirl negli anni Novanta ha vissuto un’intensa storia d’amore con Massimo Troisi, attore scomparso a causa di un attacco cardiaco a soli 41 anni. Dopo questo momento difficile e doloroso, Nathaly ha ritrovato l’amore con Riccardo Sangiuliano, imprenditore specializzato in mercati finanziari da cui ha avuto la figlia Mia nel 2004.

Una lunga relazione arrivata al capolinea nel 2016. In seguito la showgirl è stata fidanzata con Andrea Ippoliti. La coppia, approdata a Temptation Island, si è detta addio dopo un avvicinamento dell’uomo alla tentatrice Zoe e un duro falò di confronto. Nel 2024 la Caldonazzo aveva annunciato le nozze con Giampaolo Celli, poi saltate.