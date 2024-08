Fonte: Getty Images Cora Brinkmann e Ralf Schumacher

Il legame tra Ralf Schumacher e la sua ex moglie Cora Brinkmann non è mai stato idilliaco. E quando poche settimane fa il fratello minore di Michael Schumacher ha fatto coming out, presentando al mondo intero il suo compagno Etienne (e ricevendo un grande supporto dalla Germania per la sua scelta), anche l’ex moglie, come i lettori e i fan, ha scoperto la relazione. Un gesto che non è piaciuto: “Ha sempre negato. Vorrei che Ralf mi avesse coinvolto o che almeno mi avesse fatto partecipe della sua decisione, sarebbe stato un segno di rispetto”.

Cora Brinkmann rompe il silenzio sul coming out dell’ex marito Ralf Schumacher

Per 14 anni, Cora Brinkmann e Ralf Schumacher sono stati una coppia. Hanno avuto anche un figlio, David, che ha supportato il papà Ralf nella sua scelta di fare coming out pubblicamente. La relazione con Etienne, che è stata resa pubblica il 14 luglio, ha tuttavia scatenato delle perplessità nell’ex moglie Cora, che ha scelto di rompere il silenzio con un’intervista rilasciata al Der Spiegel.

“Vorrei che Ralf mi avesse coinvolto o che almeno mi avesse fatto partecipe della sua decisione, sarebbe stato un segno di rispetto. Durante la sua carriera, nel paddock giravano molte voci. Gli ho chiesto chiarimenti ma lui ha sempre negato, dicendomi che mi stavo immaginando tutto e che avrei avuto bisogno di un aiuto psicologico. Queste voci sono peggiorate nel corso degli anni. Di conseguenza mi sentivo sempre più lacerata, non sapevo più se la mia testa mi stesse giocando brutti scherzi. Ma Ralf è sempre stato il mio consigliere più importante. Mi fidavo di lui, mi fidavo ciecamente di lui. E quindi la sua parola era la mia legge”.

Il legame difficile di Cora con il figlio David

Sposati dal 2001 al 2015, Cora Brinkmann non sapeva della relazione dell’ex marito con Etienne. Il divorzio con Ralf è stato molto complesso, ma non solo: l’ex pilota è sempre stato piuttosto riservato sulla sua vita privata, e non ha mai condiviso dettagli sulla sua vita sentimentale, fino a quando non ha scelto di fare coming out. Oggi, però, il rapporto con Cora non sarebbe così difficoltoso come all’epoca del divorzio. “Siamo buoni amici oggi, le nostre discussioni sono alle spalle da tempo”, e proprio in virtù del loro ritrovato legame Cora non riesce a spiegarsi i motivi per cui non è stata messa al corrente.

“Oggi sento di essere stata usata durante il matrimonio, derubata dei miei anni migliori. È stato onesto con me? E, cosa più importante, mi amava?”, ha rivelato alla stampa. Con il fratello minore di Michael Schumacher, Cora ha anche avuto un figlio, David, con cui però non parlerebbe dal 2022, secondo il quotidiano tedesco Bild, contrariamente a Ralf, che invece ha un rapporto molto stretto con lui. “Sono molto felice che tu abbia finalmente trovato qualcuno con cui ti senti veramente a tuo agio e al sicuro, non importa se sia un uomo o una donna. Ti sostengo al 100%, papà, e ti auguro tutto il meglio e congratulazioni”, queste le parole di David per suo papà Ralf quando ha fatto coming out.