Dorothea Wierer, chi è il marito Stefano Corradini

Ex atleta e allenatore di sci di fondo, Stefano Corradini è l'uomo che da tanti anni sostiene la stella italiana del biathlon

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Getty Images Dorothea Wierer insieme al marito Stefano Corradini

Dorothea Wierer è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia sportiva. Tra le grandi protagoniste attese a Milano-Cortina 2026, l’icona del biathlon azzurro continua a far parlare di sé per i risultati, le medaglie e quella grinta che l’ha resa una delle atlete più amate dal pubblico italiano.

Ma accanto alla campionessa altoatesina, da anni, c’è anche una figura fondamentale, lontana dai riflettori ma sempre presente: Stefano Corradini, suo marito e compagno di vita.

Un legame fatto di complicità e di una passione comune per lo sport e la montagna, che ha accompagnato Dorothea dentro e fuori dalle piste. Ma chi è davvero l’uomo che ha conquistato il cuore della biatleta azzurra?

Chi è Stefano Corradini

Classe 1978, Stefano Corradini e Dorothea Wierer sono sposati dal 2015, ma la loro storia affonda le radici molto prima. Anche lui ex atleta, fondista, Corradini ha costruito una lunga carriera nel mondo dello sport, prima da protagonista sulle piste e poi nel ruolo di allenatore.

Per anni ha seguito la squadra di sci di fondo del Comitato Trentino, di cui è stato anche il tecnico responsabile, dimostrando una competenza tecnica solida e riconosciuta.

Il suo percorso nello sci di fondo non si è mai davvero fermato: nella stagione 2025/2026 è infatti ancora una volta allenatore della Nazionale italiana Juniores, ruolo che ricopre insieme a Matteo Betta. Un impegno che conferma il suo forte legame con lo sport e con la formazione dei giovani atleti.

Come Dorothea, anche Stefano fa parte delle Fiamme Gialle e conduce una vita all’insegna dell’attività fisica. Scorrendo le immagini del suo profilo Instagram, si vedono scatti in cui è impegnato in sessioni di bici, sci e corsa: lo sport è una costante quotidiana, vissuta con naturalezza e senza ostentazioni.

La storia d’amore tra Stefano Corradini e Dorothea Wierer

Il primo incontro tra Stefano Corradini e Dorothea Wierer risale a quando lei era giovanissima nella caserma delle Fiamme Gialle di Predazzo. All’epoca, lui era istruttore di tiro e, come ha raccontato lo stesso Corradini in un’intervista a L’Adige, il loro rapporto era inizialmente esclusivamente professionale.

Per diversi anni le loro strade si sono incrociate senza che scattasse nulla di più. Poi, nel 2012, qualcosa è cambiato: “Dopo un paio di anni ci siamo avvicinati per amicizie comuni, poi nel 2012 è scoppiata la scintilla ed ora eccoci qua. I suoi occhi mi hanno conquistato, inutile negarlo la simpatia ha fatto il resto”.

Da allora, il loro legame si è rafforzato nel tempo, crescendo lontano dai gossip e dai riflettori. A maggio 2015 si sono sposati: “È stata una giornata davvero speciale. Fino alla vigilia ero in trepidazione temendo il freddo o la pioggia, ma per fortuna è filato tutto liscio. Perfetto, dalla cerimonia in doppia lingua al coro di Trodena chiamato dalla madre di Stefano, fino agli scherzi organizzati dagli amici all’uscita da chiesa, compreso un mini-circuito disegnato nel parco da percorrere con gli sci sull’erba, con tanto di poligono per il tiro” aveva raccontato Dorothea a poche settimane dal sì.

Oggi Stefano rappresenta per Dorothea un punto fermo: una presenza fondamentale che con lei condivide sacrifici, successi e momenti più intimi. Un amore fatto di equilibrio e sostegno reciproco, che continua a crescere mentre lo sguardo della Wierer è già puntato verso la prossima sfida, quella di Milano-Cortina 2026.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!