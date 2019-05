Dorothea Wierer, campionessa di biathlon

editato in: da

Bella e brava, e non lo diciamo tanto per dire, ma è proprio così. Sguardo magnetico, fisico invidiabile, una grinta e una determinazione di ferro: è la campionessa di biathlon Dorothea Wierer, la splendida atleta altoatesina che ha conquistato tutti. Anche sui social, dove è una vera star: vanta quasi 400mila follower su Instagram (@dorothea_wierer) e oltre 200mila su Facebook.

Classe 1990, l’azzurra delle Fiamme Gialle è nata a Brunico il 3 aprile. A 29 anni è la prima atleta italiana di sempre, uomini compresi, a conquistare la Coppa del Mondo generale di biathlon nel 2019, tanto che, senza falsa modestia ha dichiarato: «A sparare siamo più brave noi donne». Ma al suo attivo ha anche cinque medaglie ai Mondiali e ben due alle Olimpiadi. Occhi chiari, lunghi capelli e una passione per i selfie, Dorothea Wierer è una grande sportiva, ma anche una ragazza molto bella, appassionata di moda e di make up.

Nel 2015 si è sposata con il fidanzato Stefano Corradini, allenatore di fondo, a Cavalese. In quell’occasione la campionessa di biathlon ha deciso di donare il suo abito da sposa per aiutare le popolazioni del Nepal tramite l’organizzazione No-Profit Helambu Arcobaleno.

Doro, come la chiamano gli amici, ha iniziato a praticare il biathlon quando aveva solamente dieci anni seguendo l’esempio dei fratelli maggiori. D’altronde il biathlon è da sempre lo sport per eccellenza in Val Anterselva e quasi tutti lo praticano.

Su Instagram Dorothea Wierer racconta la sua vita di atleta, moglie e donna, pubblicando foto sugli sci, ma anche selfie e scatti in costume, nei momenti di relax. In tanti la seguono e commentano le sue immagini, riempiendola di complimenti. «Mi fanno piacere quelli che provengono da due uomini per me molto importanti: mi emoziono ogni volta che mio marito Stefano mi dice che sono bella – ha svelato a Panorama – e quando capisco dalle parole di Patrick Favre, il mio allenatore, che è orgoglioso di me per il lavoro che svolgo».

La sportiva ha confessato di non seguire una dieta rigida, visto che consuma molto sugli sci e di avere un solo punto debole: il cioccolato, per cui va pazza. «Vado matta per tutti i tipi di cioccolato – ha confessato – e devo controllarmi, altrimenti esagero».

Un’altra passione sono i tacchi a spillo, che non mancano mai nel trolley della sportiva. «Adoro la moda e fare shopping: décollétées, abiti e gonne sono la mia passione – ha spiegato -. Nella trousse, invece, non mancano mai mascara e smalto. Li metto anche in occasione delle gare: un tocco di femminilità non guasta nemmeno quando sudi sette camicie!».