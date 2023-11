Fonte: IPA Jeff Bezos, su Vogue con la nuova fidanzata

Di norma, le riviste patinate si divertono a sbirciare nelle vite di celebrità, artisti e personaggi del mondo della moda. Ogni tanto, però, arriva un’eccezione. In Italia abbiamo avuto la politica Elly Schlein su Vogue, mentre sull’edizione americana della nota rivista di moda arriverà, nell’importante numero di dicembre, uno degli imprenditori di maggior successo al mondo. Jeff Bezos, l’ideatore di Amazon, accompagnato dalla fidanzata Lauren Sanchez.

Jeff Bezos su Vogue scatena il delirio sui social

Il lungo servizio dedicato a Jeff Bezos che si potrà leggere sul numero di dicembre di Vogue Usa è stato anticipato da una foto sul profilo Instagram della rivista. Tra i commenti, giusto per limitarsi a quelli più teneri, si legge: “Non sono mai stato così a disagio di fronte a una foto”; “Vorrei non aver visto questa foto”; “Vi ha pagato per gonfiare i bicipiti?” e, ancora, “Sembrano gli attori di una soap opera”.

Eppure, il servizio fotografico è stato scattato da Annie Leibotvitz, una delle fotografe più apprezzate e stimate al mondo. Cos’è allora che ha fatto sì che l’uomo più ricco del mondo si trasformasse in uno zimbello del web? Probabilmente la posa plastica, poco spontanea e troppo “finta”. Forse la scelta di posare dentro un’automobile (perché) o, magari, il look in stile country, con canotta bianca per lei e cappello da cowboy. Quale sarà il motivo, le prese in giro non si contano più, ma di certo Bezos e compagna non si faranno abbattere…

La vita normale di Jeff Bezos e Lauren

Il look casual e l’ambientazione informale, probabilmente, sono stati scelti per dimostrare a noi altri che anche i più ricchi, in fondo, hanno una vita normale. Almeno, è questo ciò che hanno provato a comunicare Jeff Bezos e la futura sposa Lauren Sanchez. “Le nostre vite ruotano intorno ai figli. Chi si sveglia per primo prepara il caffè per l’altro”. Caffè da bere in una tazza comprata su Amazon, come tutti, con la differenza che loro Amazon lo posseggono.

Nel tempo libero, tanta palestra. Bezos si è impegnato parecchio, negli ultimi anni, per togliersi di dosso l’aria da nerd e provare ad assomigliare a Vin Diesel. E la sera, tutti a letto presto. “A letto alle 21.30” dicono, per lasciarsi, come una coppia di mezz’età qualunque, “un po’ di tempo per guardare la televisione”. Tra le tradizioni di famiglia, il film del sabato sera sul nuovo. Ultimamente, hanno visto Barbie e Oppenheimer.

L’anello di fidanzamento da capogiro

Possono fingersi normale quanto vogliono ma, alla fine, non si può di certo nascondere che Bezos e compagna sono abituati a roba molto diversa da noi comuni mortali – e beati loro. Nella foto tanto bistrattata, ad esempio, brilla prepotente un enorme anello all’anulare di lei. Si tratta dell’incredibile anello di fidanzamento con cui l’imprenditore tech ha chiesto la mano al suo nuovo amore.

Un diamante rosa da 30 carati dal valore che si aggira attorno ai 3 milioni di dollari (neppure la nostra collezionista Belen è mai arrivata a tanto), consegnato a bordo dello yatch da mezzo milione di Bezos. “Quando ho aperto la scatola, ho perso i sensi” ha dichiarato lei. Quando si dice un gioiello da capogiro, letteralmente…