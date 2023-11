Con la morte di Matthew Perry, per molti se n’è andato un attore simbolo degli anni ’90. Ma, per chi lo conosceva, se n’è andato un amico, un fratello. Questo è il caso di Jennifer Aniston, con cui Perry ha condiviso una lunghissima e meravigliosa amicizia. L’attrice, secondo quanto raccontato dagli amici più intimi, sta accusando non poche difficoltà ad accettare la scomparsa di Perry.

Jennifer Aniston è devastata per la morte di Matthew Perry

Alcune fonti hanno riferito a Page Six che gli amici di Jennifer Aniston sono molto in apprensione per lei. La scomparsa di Matthew Perry ha sconvolto e devastato l’attrice, che ha temuto che questo giorno “arrivasse da vent’anni”. Presente al funerale, insieme agli altri membri del cast di Friends, la Aniston ha pianto in disparte: la sua è una lotta interiore che si trascina in realtà da anni, da quando ha scoperto la dipendenza di Perry.

Per la Aniston, che ha perso il padre a novembre del 2022, l’equilibrio sta vacillando al momento. “Sta cercando di riorganizzarsi e riprendersi, ma è stato un colpo devastante”. Nell’ottobre del 2022, durante un’intervista con Diane Sawyer, Perry ha ammesso che la Aniston non gli ha mai voltato le spalle e che gli è stata sempre vicina. “Le sono davvero grato per questo”. Quando la dipendenza è diventata nota, è stata proprio l’attrice la prima ad affrontarlo, offrendogli tutto il suo aiuto. Dopo i funerali, l’attrice si è chiusa nel dolore. “È apparsa irriconoscibile, scavata in volto, ed è rimasta in disparte a singhiozzare per tutta la cerimonia. Ora non ci risponde più al telefono”.

Il rapporto tra Jennifer Aniston e Matthew Perry

Avrebbe potuto essere un grande amore il loro, ma hanno scelto di coltivare la loro amicizia, proprio per evitare di rovinarla. Nel suo libro di memorie, Perry ha specificato di aver conosciuto la Aniston tre anni prima di iniziare a lavorare con lei in Friends. Ma la Aniston ha rifiutato di uscire con Perry. Il loro legame, però, è rimasto indissolubile e si è rafforzato negli anni, fino a diventare quasi fratello e sorella.

Nella nota congiunta condivisa dopo la scomparsa di Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer hanno commemorato l’amico e fratello spendendo parole meravigliose. “Eravamo più che semplici colleghi di cinema. Siamo una famiglia. C’è così tanto da dire, ma per ora ci prenderemo un momento per piangere e digerire questa perdita incalcolabile. Per ora, i nostri pensieri e il nostro amore sono con la famiglia di Matty, i suoi amici e tutti coloro che lo hanno amato in tutto il mondo”.

I funerali si sono tenuti in forma privata venerdì 3 novembre, e all’ultimo saluto non è mancato proprio nessuno. “Nessuno ha versato più lacrime di Jennifer durante i suoi momenti bui della lotta contro la dipendenza”. Al momento, sono ancora sconosciute le cause della morte: Perry è annegato nella sua Jacuzzi, dove è stato trovato senza vita. Nessuna sostanza illegale è stata rinvenuta nell’abitazione, ad eccezione di alcuni farmaci, come ansiolitici e antidepressivi. Il vuoto che ha lasciato è immenso, e tutto il mondo si è unito al cordoglio delle persone che lo conoscevano e che lo amavano: tutti abbiamo perso un amico.