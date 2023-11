Sono trascorse più di due settimane, ormai, dalla prematura scomparsa di Matthew Perry, l’attore che conquistò il pubblico di tutto il mondo con il ruolo di Chandler in Friends. Da allora, sui profili social dei colleghi e amici che con lui hanno condiviso il palco della famosa sitcom è calato un preoccupante silenzio. Il cast ha rilasciato un comunicato condiviso per esprimere il proprio cordoglio e nulla più. Oggi, Matt LeBlanc ha rotto il silenzio e, per primo, ha ricordato l’amico con un toccante post sui social. È l’addio definitivo dei migliori amici Chandler e Joey, che ha commosso il mondo intero.

Matthew Perry, l’addio dell’amico Matt LeBlanc

Sono immagini che appartengono all’immaginario di tutti noi. Il sardonico, spilungone, Chandler e il goffo e ingenuo Joey nel loro appartamento di New York. Erano la coppia più salda e duratura di Friends, i personaggi più amati della famosa sitcom, quelli che proprio non potevano stare anticipatici a nessuno. Ed è con quelle immagini indimenticabili che Matt LeBlanc, l’attore interprete di Joey, ha deciso di dire pubblicamente addio all’amico Matthew Perry, che per anni ha vestito i panni di Chandler.

“Matthew, è con il cuore pesante che ti dico addio” così inizia il toccante messaggio di LeBlanc. “Il tempo trascorso insieme è stato, in tutta onesta, il tempo più bello della mia vita. È stato un onore condividere il palco con te e poterti chiamare mio amico. Sorriderò sempre quando penserò a te e non ti dimenticherò mai. Mai. Spiega le tue ali e vola, fratello, sei finalmente libero. Con tanto amore”.

Infine, con l’ironia che da sempre contraddistinte l’attore e i suoi personaggi e che tanto sarebbe piaciuta anche a Matthew Perry, LeBlanc conclude: “Immagino che non mi restituirai più i 20 dollari che mi dovevi”. Il commovente post ha fatto il giro del web, superando in poche ore i 3milioni di mi piace. Non si contano i commenti, ma tra questi non ci sono quelli degli altri attori di Friends, che continuano a mantenere il riserbo sul lutto seguito alla perdita del caro amico.

Jennifer Aniston, chiusa in casa dopo la morte di Matthew Perry

A preoccupare è soprattutto il silenzio di Jennifer Aniston che, rivelano fonti a lei vicine a Page Six, dopo il funerale di Perry si è chiusa in casa e ha smesso di rispondere al telefono: “Sta cercando di reagire, ma per lei è stato un colpo devastante”. Quella tra Perry e Aniston era molto più che un’amicizia tra colleghi, l’affetto tra i due era profondo e indissolubile.

Lo raccontò lo stesso Perry nella sua autobiografia: “Non mi ha mai lasciato solo. Mi è stata accanto anche nei momenti più bui”. Jennifer Aniston sapeva dei problemi di dipendenza dell’amico e ha sempre cercato di aiutarlo. In questi giorni è tornato anche a girare il video di un’intervista del 2004 in cui Aniston, all’idea di perdere l’amico a causa dei suoi problemi, scoppia a piangere. Un dolore sincero, frutto di un amore vero e profondo.