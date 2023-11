Matthew Perry, Courteney Cox rompe il silenzio: “Mi manchi ogni giorno”

Dopo l’addio social di Matt le Blanc, arrivato più di due settimane dopo la morte dell’amico-collega Matthew Perry, anche un’altra componente del cast di Friends, Courteney Cox-Monica, ha affidato a Instagram una commovente dedica al Matthew, che con lei aveva vissuto per fiction una storia d’amore.

Come se gli amici del serial avessero tacitamente deciso di aspettare un po’ prima di scrivere di lui, piano piano, uno dopo l’altra, ora dedicano all’attore le loro parole d’addio.

Monica di Friends ha pubblicato una serie di foto che la ritraggono sul set, nel corso degli anni, con Matthew, e scritto queste parole:

Sono così grato per ogni momento che ho passato con te Matty e mi manchi ogni giorno. Quando lavori con qualcuno a stretto contatto come ho fatto con Matthew, ci sono migliaia di momenti che vorrei poter condividere. Per ora ecco uno dei miei preferiti.

Per dare un po’ di retroscena, Chandler e Monica avrebbero dovuto avere un’avventura di una notte a Londra. Ma a causa della reazione del pubblico, è diventato l’inizio della loro storia d’amore.

In questa scena, prima che iniziassimo a girare, mi ha sussurrato una battuta divertente.

Faceva spesso cose del genere. Era divertente ed era gentile. 🕊️