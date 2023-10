La scomparsa prematura di Matthew Perry ha lasciato attonito il mondo intero. A un giorno dalla notizia, emergono nuovi dettagli sulle sue ultime ore, così come sul suo impegno nel prendersi cura di tutti coloro che avevano problemi con le dipendenze. Abbiamo detto addio all’iconico Chandler di Friends, e tutti, il 29 ottobre, hanno avuto la sensazione di aver perso un amico. L’amico di sempre.

Le ultime ore di Matthew Perry

Stando alle informazioni condivise da TMZ e Page Six, Matthew Perry è stato rinvenuto nella sua vasca idromassaggio, a casa a Los Angeles, nel quartiere di Pacific Palisades. I servizi di emergenza si sono precipitati dopo essere stati chiamati intorno alle 16.00: all’arrivo dei soccorsi, Perry era già morto. Sulla base delle notizie dei media americani, Perry è annegato: l’autopsia è stata conclusa e si attendono i risultati dell’analisi tossicologica.

In casa non sono state trovate droghe, bensì farmaci – antidepressivi e ansiolitici – e nelle ultime ore Perry era uscito con un amico per una partita di circa due ore a pickleball, uno sport simile al tennis. Prima di tornare a casa, ha mandato il suo assistente a fare una commissione.

L’impegno di Matthew Perry contro le dipendenze

Ad aver rotto il silenzio è stato il suo allenatore di pickleball, Matt Manasse. “Era competitivo, un bravo ragazzo, genuino, si prendeva cura di tutti”. A People, l’allenatore ha raccontato i dettagli dell’ultima partita di Perry. “Il pickleball era la sua valvola di sfogo, lo adorava e voleva vincere”.

In effetti, come racconta Page Six, proprio Perry si è impegnato profondamente nell’aiutare le persone con dipendenze, suggerendo di praticare lo sport. “Aveva tanto da fare con la sua struttura di riabilitazione e cercava di aiutare sempre le persone, le portava al campo per insegnare il pickleball”. Oltre a ricordare l’attore come profondamente altruista, lo ha descritto come una “persona straordinaria, dal cuore d’oro”.

Il cast di Friends è devastato

Per il momento, il cast di Friends non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione sulla scomparsa di Perry. Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow sono devastati e si stanno preparando a rilasciare una nota congiunta per ricordare il loro amatissimo fratello.

Del resto, per dieci anni, hanno condiviso non solo il set di Friends, ma tutto: al di là dei personaggi iconici che hanno interpretato, sono davvero diventati amici. Una famiglia. Una fonte ha rivelato a Page Six che sono sconvolti. “Il cast è scosso dalla perdita di Perry, perché Matty era proprio questo per loro: un fratello. È semplicemente devastante”.

Proprio loro lo hanno ripetutamente aiutato negli anni a rimanere sobrio, come raccontato dall’attore: “È come i pinguini. I pinguini, in natura, quando uno è malato, o quando uno è molto ferito, gli altri pinguini lo circondano e lo sorreggono. Gli girano intorno finché quel pinguino non può camminare da solo. Quello che il cast ha fatto per me“. Un dolore inimmaginabile, che tutti noi, fan di Friends, proviamo: come aver detto addio a un nostro amico, l’ultimo vero amico.