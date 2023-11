Matthew Perry è morto lo scorso 28 ottobre in circostanze che hanno lasciato un alone di mistero. Una scomparsa che ha segnato profondamente i fan e gli amici della star di Friends, un uomo dalla vita affatto semplice segnata dall’abuso di droghe e di alcol. Ritrovato nella vasca da bagno apparentemente annegato, l’esame tossicologico aveva già negato l’ipotesi di un’overdose. Adesso il certificato di morte è stato reso pubblico dal portale The Blast ma il mistero sulla dipartita dell’attore resta.

Matthew Perry, svelato il certificato di morte dell’attore

“Secondo il certificato di morte ottenuto da The Blast, la causa ufficiale della morte di Perry è stata rinviata in attesa di ulteriori indagini e rapporti tossicologici”, si legge sul portale che ha ottenuto e pubblicato il documento, “aggiungendo ulteriore mistero alle condizioni e alla causa della sua morte”.

L’attore reso celebre dalla sit-com Friends è morto lo scorso 28 ottobre a 54 anni, dopo essere stato ritrovato nella sua vasca idromassaggio privo di sensi. Visti i suoi trascorsi con droghe e alcol, si era pensato inizialmente a un’overdose di fentanyl o metanfetamina, subito smentita dai primi test tossicologici che hanno escluso la presenza di una delle due sostanze nel suo organismo. Ma la Polizia aveva anche ammesso che sarebbero occorsi ulteriori esami per definirne le cause della morte.

Ad accrescere la perplessità delle forze dell’ordine anche il ritrovamento nella sua abitazione di numerosi farmaci, alcuni dei quali piuttosto specifici: “Sulla scena sono stati rinvenuti antidepressivi e farmaci ansiolitici soggetti a prescrizione – si legge su The Blast -. Oltre ai farmaci anti-ansia e antidepressivi, la Polizia ha trovato anche un farmaco contro la BPCO, un farmaco per la malattia polmonare ostruttiva cronica, solitamente usato per le persone con enfisema o bronchite cronica”.

Le cause della morte di Perry restano un mistero

Nel certificato di morte di Matthew Perry pubblicato in esclusiva da The Blast si legge chiaramente “deferred”, termine che letteralmente possiamo tradurre con “rimandato” o “rinviato”. Secondo il documento, dunque, ancora le cause della dipartita dell’attore restano sconosciute, nonostante i primi test effettuati e la richiesta del medico legale di procedere con ulteriori esami. È il 9 novembre e sono trascorsi 12 giorni dal tragico evento, ma non è ancora stato “confermato se i farmaci trovati abbiano contribuito”

Perry da tempo era sobrio e non ha mai nascosto le sue difficoltà e il rapporto con le dipendenze, che lo hanno segnato per tutta la vita. Aveva pure scritto un libro di memorie che racconta la sua tragica storia – Friends, amanti e la Cosa Terribile – non solo per rivelare a tutti la verità, ma soprattutto per far comprendere al mondo che per tutti esiste una possibilità di “redenzione”.

I funerali e il dolore della famiglia e del cast di “Friends”

La scomparsa di Matthew Perry ha lasciato un incredibile vuoto nei fan che hanno amato e si sono immedesimati nel suo Chandler Bing, ma il dolore più grande è quello che ha segnato le persone a lui più care e vicine, a cominciare dalla famiglia. “Abbiamo il cuore spezzato per la tragica perdita del nostro amato figlio e fratello. Matthew ha portato così tanta gioia al mondo, sia come attore che come amico – hanno scritto i familiari in una dichiarazione, subito dopo la morte -. (…) Voi tutti significavate così tanto per lui”.

E poi c’era la sua seconda famiglia, quella di Friends. Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Dave Schwimmer, Courteney Cox e Matt LeBlanc, presenti ai funerali svoltisi in forma privata, non condividevano con lui lo stesso sangue ma un’amicizia di lunghissima data. Sono cresciuti insieme e, proprio in quel set che ha fatto breccia nel cuore di milioni di persone, hanno vissuto i momenti più belli ma anche quelli più difficili. Ed è per questo che i protagonisti della sit-com hanno voluto condividere una nota congiunta per salutare l’amico: “Siamo tutti talmente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo più che semplici compagni di cast. Siamo una famiglia. C’è così tanto da dire, ma in questo momento ci prenderemo un momento per elaborare il lutto ed elaborare questa perdita insondabile. Col tempo diremo di più, come e quando potremo. Per ora, i nostri pensieri e il nostro amore sono rivolti alla famiglia di Matty, ai suoi amici e a tutti coloro che lo amavano in tutto il mondo”.