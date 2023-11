L’ex fidanzata di Matthew Perry, scomparso il 28 ottobre nella sua casa a Los Angeles, ha rilasciato alcune dichiarazioni che gettano ombre sugli ultimi mesi dell’attore. Kayti Edwards crede fermamente che alcuni dettagli relativi alla morte di Perry siano assolutamente discordanti. “Potrebbe avere avuto una ricaduta”, ha affermato, parlando delle sue dipendenze e condividendo un dettaglio che l’ha fatta profondamente riflettere.

Matthew Perry, l’indizio sulla morte: parla l’ex fidanzata

La morte dell’attore della storica serie televisiva Friends, amatissimo in tutto il mondo, ha lasciato attoniti non solo i fan, ma anche le persone che lo conoscevano, come Jennifer Aniston, che sta facendo i conti con il dolore derivato dalla sua scomparsa. Le tragiche circostanze, tuttavia, non sono molto chiare. Anzi, attorno alla morte di Matthew Perry c’è un vero e proprio mistero, sostenuto anche dal certificato di morte. “Secondo il certificato di morte ottenuto da The Blast, la causa ufficiale della morte di Perry è stata rinviata in attesa di ulteriori indagini e rapporti tossicologici, aggiungendo ulteriore mistero alle condizioni e alla causa della sua morte”.

Adesso a parlare è stata Kayti Edwards, ex fidanzata dell’attore, che ha ipotizzato una ricaduta di Perry nelle ultime settimane. “Conosco Matthew e so che non sarebbe semplicemente annegato“, ha raccontato al Sun. “Penso che potrebbe aver preso delle pillole”. Un legame, il loro, iniziato nel 2006 e durato brevemente, dopo essersi incontrati a una riunione degli Alcolisti Anonimi. La Edwards è convinta che qualcosa sulla sua morte non sia affatto chiara.

Kayti Edwards mette in dubbio l’ultimo post su Instagram

“Hanno detto che non c’erano antidolorifici sulla scena del crimine, il che non mi sorprende: non ha mai lasciato farmaci in giro. Era paranoico e li prendeva tutti, quindi non ci sono prove”. Ciò che però getta ulteriori ombre sulla scomparsa dell’attore, secondo la Edwards, sarebbe l’ultimo post su Instagram. Dalla foto fino alla didascalia, potrebbero esserci degli indizi inequivocabili di una ricaduta, secondo l’ex fidanzata.

“Mattman”, come riportato nella didascalia, è un soprannome che l’attore ha usato spesso in passato. In particolare, la Edwards ha raccontato di averlo messo in guardia, dicendogli di controllarsi maggiormente e di dare un freno alle sue dipendenze. “No, sono Mattman”, questa la risposta di Perry. Ha anche aggiunto: “Aveva un debole per la piscina o la Jacuzzi quando faceva uso di droghe o quando beveva molto”.

Mistero sulle cause della morte

Quel che è certo è che le cause della morte di Perry rimangono un mistero, alimentato dal certificato, a cui è stato apposto il termine “deferred”, ovvero rimandato, rinviato. Su sua ammissione, da tempo era sobrio e aveva anche riportato la sua lotta alle dipendenze con il libro di memorie, Friends, amanti e la Cosa Terribile. Al di là delle ipotesi e dei presunti indizi, rimane lo sconforto di aver detto addio a una persona che si è lungamente battuta contro la sua parte più oscura, che ha provato a rialzarsi più volte. Solamente l’esame tossicologico completo, in ogni caso, potrà fare luce su ciò che è successo davvero: tuttavia, ci vorranno mesi per la conferma.