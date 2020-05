Flavio Briatore svela il lato privato di Naomi Campbell

editato in: da

Il nome di Flavio Briatore è sempre associato a quello di Elisabetta Gregoraci, donna da lui sposata e con la quale ha avuto un bellissimo figlio. L’imprenditore, in passato, ha, però, avuto anche un’altra ex famosissima: Naomi Campbell. In occasione dell’imminente cinquantesimo compleanno della super top model, ha così deciso di rilasciare un’intervista e di svelare il lato più nascosto della Venere Nera delle passerelle.

Naomi Campbell non ha bisogno di presentazioni: la top model ha calcato le passerelle di tutto il mondo e posato per gli stilisti più famosi. Noto anche il suo carattere difficile, che l’ha portata ad intraprendere litigi e forti scontri raccontati su tutte le pagine di gossip. Con Flavio Briatore, per ben tre anni, ha formato una delle coppie più famose e più ricercate dai paparazzi. Oggi, a pochi giorni dal cinquantesimo compleanno della Venere Nera delle passerelle, che cade il 22 maggio, l’imprenditore ha deciso di svelarne i lati meno conosciuti.

In una lunga intervista, rilasciata alla rivista Chi, Flavio Briatore si è lasciato andare e ha raccontato una Naomi Campbell inedita, dolce e sensibile nonostante il carattere duro forgiato dalle difficoltà della vita:

Naomi è uscita di casa a 11 anni, a 12 lavorava già con Bob Marley. Ha conosciuto la strada e la vita da affrontare troppo in fretta. Le sue bizze? I litigi anche con me a bordo della mia barca o in giro per il mondo? Normale amministrazione se sai con chi hai a che fare. E io sapevo di avere di fronte a me una persona dal cuore tenero, con tutti i suoi limiti e i suoi difetti.

Briatore ha, inoltre, svelato in che rapporti è con la sua ex fidanzata. Niente odio e nessun rancore, tra i due persiste ancora un grande affetto:

Mi fa effetto pensare che Naomi sia arrivata al giro di boa. Ma conoscendola avrà altre sei vite davanti piene di luminosità, come è luminoso il suo cuore. Se io oggi alle due di notte dovessi aver bisogno di lei per un qualsiasi motivo, so che risponderebbe al telefono subito. Questa è Naomi lontano dai riflettori: una donna con un gran cuore. Sono contento di esserci stato nella sua vita.

Le bellissime parole di Flavio Briatore descrivono, così, una Naomi Campbell diversa, quasi più umana, ma allo stesso tempo irraggiungibile. E non si potrebbe essere in disaccordo con l’imprenditore: “Non c’è nessuna come lei”.