“Violentata prima del debutto con le Spice Girls”. Il racconto choc di Mel C

Fonte: IPA Mel C

Sono passati 25 anni dal primo, grande concerto delle Spice Girls: sulla scia dell’enorme successo ottenuto dal singolo Wannabe e dal relativo album, la band aveva dato il via ad un tour che l’aveva portata ad Istanbul per la data d’esordio. Quella è stata una serata incredibile per cinque giovanissime cantanti che già da tempo sognavano il palco. Ma ora emerge un dettaglio terribile: Mel C ha rivelato che, poche ore prima del debutto, ha subito una violenza sessuale.

Mel C, il racconto della violenza subita

In questi giorni, Melanie Chisholm (alias Mel C) sta celebrando l’uscita del suo libro di memorie intitolato Who I Am. Per l’occasione ha partecipato al podcast How To Fail, condotto da Elizabeth Day, raccontando alcuni aneddoti contenuti nel suo ultimo lavoro e facendo un vero e proprio tuffo nel passato. L’ex Sporty Spice ha deciso di aprire le porte ad un ricordo dolorosissimo, che per tanto tempo aveva sepolto nella memoria. Ed è tornata indietro al 1997, quando le Spice Girls avevano appena iniziato la loro scalata verso un successo del tutto insperato.

Stando al suo drammatico racconto, la notte prima dell’esibizione con cui la girl band ha debuttato era stata vittima di una violenza. Aggredita sessualmente da un massaggiatore, mentre si trovava in un hotel a Istanbul, la cantante (che all’epoca aveva appena 23 anni) aveva deciso di non fare parola dell’accaduto: “Quello che mi è successo l’ho seppellito immediatamente, perché c’erano altre cose su cui concentrarsi” – ha rivelato. Settimane di prove, costumi e accessori già pronti, un’eccitazione palpabile: Mel C non aveva avuto il coraggio di mandare tutto all’aria.

“Non volevo fare storie, non avevo nemmeno il tempo di affrontare l’accaduto” – ha spiegato la cantante. Tuttavia, questa violenza ha scavato dentro di lei, rovinandole un momento che avrebbe dovuto essere semplicemente meraviglioso: “Mi sentivo molto vulnerabile, mi sentivo in imbarazzo”. In un primo momento, Melanie non aveva intenzione di aggiungere questo ricordo ai tanti aneddoti raccontati nel suo libro, ma un sogno le ha fatto cambiare idea. “Penso sia davvero importante per me rivelarlo, finalmente affrontarlo ed elaborarlo”.

Mel C, il libro di memorie

Tante sono le storie che Mel C ha voluto raccontare in Who I Am, alcune dolorosissime. È nelle pagine del suo libro che ha voluto sfogare tutta la sofferenza provata quando si è trovata ad affrontare depressione e disturbi alimentari, all’epoca del massimo fulgore delle Spice Girls. Il suo desiderio di essere “perfetta” l’aveva portata verso una china che la stava distruggendo, e risalire è stato molto difficile. Ma tra i suoi aneddoti c’è spazio anche per qualche ricordo divertente, oltre che per parole splendide dedicate alle sue compagne di un viaggio meraviglioso.

“Ci amiamo dal profondo del cuore, anche se qualche volta probabilmente avremmo voluto ucciderci” – ha affermato Mel C in un’intervista al Daily Mail – “Noi cinque sappiamo che individualmente non avremmo mai realizzato quello che abbiamo fatto insieme e siamo grate le une con le altre per questo”. Certo, gli scontri non sono mancati: la cantante ha rivelato di aver subito bullismo da parte di Mel B, e di aver litigato in maniera violenta con lei. Ma gli animi si sono calmati, e con il tempo è rimasta solamente una splendida amicizia.