Jennifer Lopez brilla anche in nero: il dettaglio che salva il look alla prima di “The Mother”

Fonte: Getty Images Jennifer Lopez, 10 look che hanno fatto la storia (e anche discutere)

Jennifer Lopez non delude mai, e brilla anche in nero alla prima del suo nuovo film The Mother a New York. L’attrice, che nell’ultimo anno si sta dedicando ampliamente alla carriera recitativa, ha scelto un look total black, disegnato da Versace, che non è passato inosservato. Il merito è dei dettagli: dai sandali di brillanti ai gioielli di diamanti, e la mini bag dalla quale JLo non si separa davvero mai. La star, a 53 anni, ruba ancora la scena alle colleghe più giovani, anche con un look minimal come questo (seppur non nei costi).

Jennifer Lopez, il look per la prima di The Mother

Fonte: IPA

Jennifer Lopez è instancabile, e dopo musica, programmi tv e film al cinema, torna con un nuovo lungometraggio, questa volta in esclusiva sulla piattaforma Netflix. The Mother, che uscirà il 12 maggio, vede JLo nei panni di una killer determinata a fare qualsiasi cosa per proteggere sua figlia. E il tour promozionale di questo film sta impegnando molto l’attrice che, come di consueto, sta optando per un look diverso in ogni serata. E per la prima a New York ha scelto un abito nero, firmato Versace, impreziosito dal luccichio di gioielli e sandali.

“Mi piace molto questo ruolo – ha spiegato Jennifer, che ha sottolineato come, però, sia stato molto impegnativo dal lato fisico, trattandosi di un film d’azione – mi sono dovuta allenare molto, ho persino seguito l’addestramento da cecchino. È stato molto divertente ma ha richiesto molto lavoro”.

Jennifer Lopez, total black in Versace è una visione

Fonte: IPA

Icona di stile indiscussa, il legame tra Jennifer Lopez e Versace è ormai storia: dal jungle dress che fece impazzire tutti nel 2000, alle tante campagne pubblicitarie, sino al vestito scelto per la prima di The Mother a New York. I suoi stylist, Rob Zangardi e Mariel Haenn, hanno optato per una creazione della maison italiana che mettesse in risalto le curve di J-Lo. L’abito, che faceva parte della collezione Autunno-Inverno 2023 del marchio, presenta spalle imbottite, un design senza maniche e una lunghezza media. Non solo, il capo era coordinato al cappotto indossato da Jennifer al suo arrivo. Minimal ma chic, anche questa volta la scena è stata tutta sua.

Gli accessori di JLo fanno la differenza

Fonte: IPA

La moglie di Ben Affleck non lascia mai al caso i dettagli dei suoi look. Per questo, a dare luce e risalto al completo total black, ci hanno pensato gli accessori, dai gioielli alle scarpe. Jennifer Lopez, infatti, ha scelto una lussuosa collana di diamanti e un bracciale abbinato (per non parlare dei suoi numerosi anelli, tra cui la fede nuziale) e sandali aperti con il tacco, impreziositi da brillanti, dalla sua collezione in collaborazione con Revolve. Il risultato è chic, intrigante e perfetto per una prima cinematografica. JLo sa bene che basta un piccolo particolare per rendere un look da 10 e lode.

Acconciatura da diva e make-up forte: binomio perfetto?

Fonte: IPA

Niente code alte, capelli tirati o frangetta: questa volta Jennifer Lopez ha scelto un’acconciatura classica, lunghi capelli mossi, come le dive del cinema di altri tempo. Il make-up invece è più dark, un po’ aggressivo, come il personaggio che interpreta in The Mother. Qualcuno potrebbe storcere il naso per questo binomio, ma i contrasti ci piacciono, e Jennifer può permettersi davvero tutto.