Jennifer Lopez con Intimissimi ha creato la sua collezione di lingerie "This Is Me.... Now": "Semplicemente perfezione"

Jennifer Lopez non si limita a lasciare senza fiato mostrandosi in lingerie, ma ha creato lei stessa la sua collezione in collaborazione con Intimissimi di cui è brand ambassador globale.

Jennifer Lopez, la sua collezione di lingerie per Intimissimi

Si tratta di una collezione esclusiva nata dall’unione della creatività e del genio di Jennifer Lopez e dalla maestria di Intimissimi. Dunque, la collaborazione tra l’artista e il brand, che ha avuto inizio per la linea della primavera/estate 2023, si è evoluta con un risultato semplicemente magnifico. Il nome della collezione trae ispirazione dall’imminente album di Jennifer Lopez, “This Is Me…Now”, che esplora il suo profondo viaggio di trasformazione, crescita personale, auto-riflessione e consapevolezza. La collezione trasmette abilmente questi stessi concetti di evoluzione e forza interiore attraverso una lingerie che incarna la raffinatezza moderna e l’idea di emancipazione.

Questa linea di lingerie nasce con l’intento di creare capi unici che intrecciano armoniosamente la sensualità e l’eleganza delle donne. Realizzata con la massima cura, la collezione si compone di tessuti pregiati come la seta, arricchiti da ricami e pizzi raffinati, che aggiungono un tocco di lusso e testimoniano l’eccellenza del marchio nell’arte della creazione.

Jennifer Lopez ha arricchito la collezione con un prezioso accessorio: il colibrì, simbolo di fortuna, resilienza ed energia vibrante dal profondo significato per lei. La sua inclusione aggiunge un ulteriore livello di coinvolgimento, infondendo alle creazioni il tocco distintivo dell’artista.

La palette di colori

La palette dei colori, attentamente studiata, offre tre opzioni: nero, champagne e verde giada. Il nero, senza tempo, emana un fascino classico, incarnando l’essenza dell’eleganza. Il tono champagne, delicato ed espressivo, evoca un senso di grazia, perfetto per chi ama uno stile sofisticato.

Infine, il verde vibrante e intenso – una tonalità cara a Jennifer Lopez – rappresenta una scelta audace, ideale per chi desidera distinguersi.

Una collezione in cui tutti gli elementi convergono per comunicare un potente messaggio di espressione personale. Offrendo una varietà di stili e colori, la collezione aspira a valorizzare la bellezza unica di ogni donna ma allo stesso tempo va oltre l’individualità, sottolineando l’impegno inclusivo del marchio nel creare capi adatti a tutte le donne.

Jennifer Lopez lascia senza fiato a 54 anni

Naturalmente J.Lo è la prima a indossare e rappresentare la femminilità espressa dalla sua collezione per Intimissimi. E a 54 anni è magnifica. I commenti sul suo profilo Instagram sono pazzeschi: “Semplicemente perfezione. Nessun’altra ragazza ha tutto come te. Il corpo, il volto, la grinta, potrei continuare…”. “Sei assolutamente fantastica”, “Una Dea”. “Bellezza senza età”.