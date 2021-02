Jennifer Lopez incanta e fa tendenza con il taglio corto e ultra chic

editato in: da

Jennifer Lopez, 51 anni tra musica e cinema: i successi e gli amori

Jennifer Lopez incanta e, ancora una volta, fa tendenza con un taglio corto e ultra chic. La popstar e attrice è apparsa sulla copertina di Allure con un nuovo look. JLo ha abbandonato la chioma lunga e fluente, passando a un pixie cut: un taglio cortissimo che la fa apparire ancora più bella.

Castana naturale, nel corso degli anni Jennifer ha cambiato spesso look, variando taglio e colore grazie all’aiuto di Chris Appleton, il suo parrucchiere di fiducia. L’abbiamo vista con i capelli scuri, ma anche biondissimi, con lunghezze sempre differenti grazie alle extension. Il pixie cut è un vero “colpo di testa” per la Lopez, così legata alla sua chioma folta e lunga, e le sta divinamente.

La foto del nuovo taglio, apparsa sulla cover di Allure, ha stupito di fan e su Instagram in tanti si sono complimentati con JLo per il suo nuovo look. Bellissima, ma soprattutto forte e consapevole, Jennifer Lopez ha raccontato di avere imparato ad amare il proprio corpo. “Quando ho incominciato a calcare le scene era il periodo in cui I canoni estetici volevano che tutti fossero dei grissini – ha confessato -. Era come, ‘Beh, tu non lo sei. Come ti senti?’ ‘Mi sento benissimo per questo!”.

Imprenditrice, attrice e cantante, JLo è diventata un simbolo per tante donne e ha sempre fatto sentire la sua voce, esponendosi anche di fronte a temi molto delicati. “La mia idea è stata quella di mostrare il meglio di me non solo come artista bensì il meglio come donna – ha spiegato -. Il meglio dell’essere latino-americana. Ho sentito che io rappresentavo i latino-americani , rappresentavo le donne e rappresentavo le persone mie coetanee sotto una luce che era molto positiva e forte”.

A 51 anni, Jennifer ha trovato l’amore e la felicità che inseguiva da tempo. La popstar è mamma di due gemelli – Emme Anthony, Maximilian David Muñiz – nati dall’unione con l’ex marito Marc Anthony. Presto convolerà a nozze con Alexander Rodriguez, sportivo a cui è legata dal 2017 e che le ha rubato il cuore. “Mi manca essere creativa e correre ai 150 all’ora – ha svelato la popstar parlando del lockdown e delle restrizioni imposte dalla pandemia -. Ma Alex, proprio lui tra tutti, è quello che mi dice: Io lo adoro. Amo stare a casa. Adoro gestire i miei appuntamenti via zoom. Mi piace sapere che i bambini sono qui e che tu sei sempre”.