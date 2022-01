Oroscopo di Federica Panicucci, le caratteristiche dello Scorpione

Federica Panicucci è una delle donne più in vista del mondo dello spettacolo, da anni sotto i riflettori e in grado di reinventarsi continuamente. Nonostante la sua lunga carriera, continua a essere un personaggio misterioso di cui si conosce in fondo poco; una reticenza che ha che vedere con il suo segno zodiacale, lo Scorpione, emblema di imprevedibilità, fascino da vendere e passione, nascosti sotto una corazza difficile da scalfire.

La conduttrice in fondo rispecchia alla perfezione l’oroscopo dettato dal giorno della sua nascita, vediamo insieme quali sono le caratteristiche principali.

Oroscopo, le caratteristiche dello Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione (23 ottobre – 22 novembre) sono tra le persone più affascinanti dello Zodiaco. Come rivela Virgilio Oroscopo, sanno essere magnetici e carismatici, in grado di attrarre verso di loro persone e cose, ma senza concedersi facilmente. Anzi, sono loro a dettare le regole e decidere chi far accedere al loro vero io.

Fieri e passionali, in amore sono croce e delizia: sanno dare estasi, ma in cambio di tormento. Impossibile imbrigliarli, perché amano la loro libertà e vogliono tutelarla a ogni costo. Ma sanno bene come alternare i momenti che vogliono tenere per loro con quelli in cui decidono di esserci: insomma, gli Scorpione sanno essere degli abili manipolatori.

Nel lavoro, sono acuti e dotati di un’intelligenza duttile, che consente loro di eccellere, specie quando possono mantenere una certa autonomia e si dà loro la possibilità di agire secondo il loro ingegno. Anche nel tempo libero riescono a essere cervellotici, prediligendo attività che impieghino la memoria e l’attenzione, mentre nello sport è la competizione a smuoverli, perché disciplina e costanza non sono di certo le loro doti principali.

Federica Panicucci, nata sotto il segno dello Scorpione

Determinata, caparbia e instancabile, Federica Panicucci tiene compagnia da anni al pubblico televisivo con il suo sorriso e la sua professionalità. Sul lavoro è sempre stata una persona che non si tira indietro di fronte alle sfide e alla quale piace cimentarsi in diversi stili e argomenti: così, dopo l’esordio come centralinista di Portobello, lo storico programma di Enzo Tortora, capisce che la televisione sarebbe stato il suo mondo e, come ogni Scorpione che si rispetti, si tuffa a capofitto in questa sfida con l’ambizione di diventare un volto noto del piccolo schermo. Detto fatto.

Negli anni, infatti, la conduttrice ha cambiato spesso pelle, alternando tipi diversi di programmi, dalla musica all’intrattenimento fino al suo show più longevo, Mattino Cinque in cui si cimenta quotidianamente con l’attualità. E forse per questo ha trovato così la sua dimensione, grazie a una trasmissione che le consente di parlare ogni giorno di argomenti diversi e di soddisfare dunque il bisogno dello Scorpione di variare ed essere continuamente stimolato.

Anche sul fronte personale Federica Panicucci rispecchia le caratteristiche del suo segno, essendo una donna passionale, che vive le sue relazioni senza freni, ma che sa ritagliarsi i suoi spazi e vivere la sua vita con equilibrio. I suoi amori con Mario Fargetta, da cui ha avuto due figli, Sofia (nel 2005) e Mattia (nel 2007), e quello più recente con Marco Bacini sono un esempio di questa capacità di vivere grandi passioni senza perdere mai il suo centro, se stessa.