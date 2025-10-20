GialappaShow, Miriam Leone co-conduttrice: dove e quando vedere la prima puntata

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Miriam Leone co-conduttrice della prima puntata di GialappaShow

Tutto pronto per la nuova stagione del GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band.

Un appuntamento che, come da tradizione, regala nuovi sketch, parodie e tanta comicità. In questa stagione le novità non mancano, già a partire dalla prima puntata. A condurre accanto a Mago Forest c’è una co-conduttrice d’eccezione: Miriam Leone.

“GialappaShow”, Miriam Leone è co-conduttrice

Forest è pronto a prendere il timone della nuova stagione del GialappaShow. Il mago più amato e irriverente della tv riapre i battenti del programma insieme a Giorgio Gherarducci e Marco Santin per regalarci ancora una volta una stagione piena di risate, imitazioni e, naturalmente, il commento dei momenti più esilaranti dei programmi televisivi.

E, anche quest’anno, Forest non è solo: in ogni puntata si alterna una co-conduttrice diversa e, a varcare la soglia per prima, è Miriam Leone.

“Penso che sia un ottimo modo per passare del tempo fuori casa. È anche una cosa simpatica da raccontare agli amici. Conoscere i Gialappi è un esperimento sociale, e condurre con Forest è un’esperienza da mettere nel curriculum. Poi, il lunedì non ho impegni… perché non accettare?” ha raccontato ironicamente l’attrice annunciando la sua partecipazione.

“GialappaShow”, il cast e le novità

Oltre alla presenza di Miriam Leone per una sera, il GialappaShow presenta diverse novità nel cast. Arriva Michela Giraud, protagonista della fiction Che Dio ce salvi, nei panni di Suor Piena: una suora eccentrica e senza scrupoli, pronta a tutto pur di raggiungere i propri obiettivi.

Grande ritorno anche per Brenda Lodigiani, che oltre alla sua imitazione di Annalisa propone una nuova parodia di Silvia Toffanin. Ubaldo Pantani debutta nei panni di Joe Bastianich, nella sua versione più “foodish”.

Valentina Barbieri interpreta Giulia De Lellis in chiave inedita: l’influencer gira video di divulgazione scientifica senza sapere esattamente di cosa sta parlando.

Giulia Vecchio si trasforma in Valeria Bruni Tedeschi: intimista, piena di tic, paure e piccole scaramanzie, ma non rinuncia alle sue celebri Milly Carlucci e Monica Setta. Edoardo Ferrario torna sotto le mentite spoglie di Maicol Pirozzi, impegnato in un nuovo podcast che ospita, in ogni episodio, un imprenditore di successo.

Toni Bonji veste i panni dell’Avvocato Enrico Maria D’Ufficio, mentre Gigi interpreta un Toni Servillo caustico che parla malissimo dei colleghi e riprende anche il ruolo di Stefano De Martino. Ross è impegnato nella nuova rubrica goliardica Le cinque cose da non fare o non dire.

Stefano Rapone fa il verso ai monologhi di Le Iene e interpreta un professore esperto di anti age pronto a dispensare consigli alimentari per vivere più a lungo. Giovanni Vernia, invece, porta in scena un inedito Cesare Cremonini, oltre ai suoi ormai iconici Achille Lauro.

Alessandro Betti torna nei panni di Amos, il disturbatore di studio, e recita in due fiction: la serie poliziesca Sotto Torchio, con Brenda Lodigiani, e la nuova stagione del Grande Fratello RIP, dove interpreta nuovamente Luciano Pavarotti.

Il GialappaShow accoglie anche Marcello Cesena e Simona Garbarino con le nuove puntate di Sensualità a Corte, mentre Carlo Amleto propone performance musicali a sorpresa.

Come da tradizione, spazio anche alla musica grazie ai Neri per Caso. Le parti musicali sono curate, come sempre, dal Maestro Vittorio Cosma. E, come ospite della prima serata, il pubblico è pronto ad applaudire Neffa.

Quando e dove vedere “GialappaShow”

La prima puntata del GialappaShow è programmata per lunedì 20 ottobre alle 21.30 su TV8. Il programma può essere seguito anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW.