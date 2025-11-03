Gialappashow, un ruolo speciale per Belen

Belen Rodriguez è la conduttrice della puntata di Gialappashow del 3 novembre. Gli ospiti e le imitazioni in onda su TV8

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Ansa Belen Rodriguez

Torna su TV8 l’appuntamento con GialappaShow, il programma firmato dalla Gialappa’s Band – composta da Giorgio Gherarducci e Marco Santin – e prodotto da Banijay Italia. Lunedì 3 novembre, alle 21,30, il pubblico potrà seguire la nuova puntata in prima visione assoluta, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW.

Il ruolo di Belen Rodriguez a GialappaShow

Protagonista di questa terza puntata è Belén Rodríguez, che affianca la Gialappa’s in una veste inedita, mostrando grande autoironia e capacità di stare al gioco. L’argentina, infatti, si ritrova tra le mani del Mago Forest, che la sottopone alla consueta e surreale intervista al “Caffè (corretto grappa) letterario”, uno dei momenti più attesi del programma. Tra battute improvvisate e domande al limite dell’assurdo, Belén dimostra di saper reggere perfettamente i ritmi incalzanti dello show.

La serata vede anche la partecipazione di Valentina Lodovini, ospite di Silvia Toffanin, alias Brenda Lodigiani, nella nuova puntata di “Vererrimo”, irresistibile parodia dei talk pomeridiani. Ma Lodigiani torna in scena anche come Miriam, l’autrice dal carattere pungente che riceve una proposta del tutto particolare da Iginio Massari, in un incontro surreale e irresistibilmente comico.

Le altre imitazioni

Sul fronte musicale, spazio a un momento di grande classe: i Neri per Caso si esibiscono insieme al cristallofonista Samuel Rubino, interpretando Sunny di Bobby Hebb, Sì, viaggiare di Lucio Battisti e persino un medley tratto dalle colonne sonore di Harry Potter. Un intermezzo raffinato che, com’è ormai da tradizione, porta una nota di leggerezza all’interno del ritmo serrato del programma.

Anche in questa puntata non mancano le nuove imitazioni e i personaggi più amati. Giulia Vecchio si trasforma in una travolgente Elettra Lamborghini versione Boss in incognita e torna poi nei panni di una scatenata Milly Carlucci. Ubaldo Pantani conferma la sua versatilità con un doppio ruolo: Pier Silvio Berlusconi – parodizzato per la sua incursione a La Ruota della Fortuna – e Joe Bastianich in “Foodish”, mentre Gigi passa con disinvoltura da Stefano De Martino a Toni Servillo, in un continuo gioco di maschere e doppi sensi.

C’è anche Giulia De Lellis, interpretata da Valentina Barbieri, con le sue improbabili lezioni di divulgazione scientifica, e Stefano Rapone nelle vesti del Professor Gildo Mazzatordi, che dispensa consigli anti age e suggerimenti nutrizionali con il suo inconfondibile tono surreale.

Tornano poi due delle rubriche cult: Sensualità a corte, con Marcello Cesena e Simona Garbarino, e Grande Fratello Rip 2, con Pantani, Alessandro Betti e Gigi e Ross, sempre pronti a demolire con ironia i cliché televisivi più riconoscibili.

Come da tradizione, la chiusura è affidata ai filmati commentati dalla Gialappa’s Band, che continuano a bersagliare la TV italiana, i trend del web e il calcio internazionale. Un assaggio dello stile dissacrante che ritroveremo in Gialappa’s Night, in onda mercoledì prossimo dopo la partita di Champions League tra Manchester City e Borussia Dortmund.

Sotto la regia di Andrea Fantonelli, e con la collaborazione autoriale di un team di scrittori capitanati da Gherarducci, Santin e Lucio Wilson, GialappaShow conferma la sua natura di laboratorio comico collettivo. E in questa puntata, con Belén Rodríguez come complice d’eccezione, la satira televisiva trova una nuova, brillante alleata.