Harry e Meghan Markle, dopo il trailer bomba nessuno li vuole

Il Principe Harry e Meghan Markle o li si ama, o li si odia. Questo è quanto abbiamo potuto capire dopo il lancio del trailer del documentario bomba prodotto da Netflix che li vede protagonisti. Il pubblico si è diviso tra chi li sostiene, ancora più di prima, e chi non li sopporta davvero più. Ma, secondo una fonte anonima della rivista Tatler, i Duchi di Sussex rischiano che nessuno li voglia più dopo la messa in onda del documentario, dato che, già i loro vicini di casa, non sono così contenti di averli nei dintorni.

Harry e Meghan Markle non sono popolari tra i loro vicini

Tutto il mondo e paese, e ovunque i vicini parlano, persino nel lussuoso quartiere dove Harry e Meghan Markle vivono a Montecito, in California. A confidarlo alla rivista Tatler è stato uno sportivo inglese che risiede nella cittadina, che non ha voluto (come sempre) che si rivelasse la sua identità.

“I Duchi di Sussex non sono popolari tra i residenti super ricchi e di vecchia data di Montecito” svela l’uomo, che spiega come, chi risiede in quella zona da molti anni, non ha visto di buon occhio l’arrivo della coppia. Inevitabile pensare che, uno dei fattori principali, non siano loro in quanto Harry e Meghan, ma il trambusto mediatico che portano. Montecito è considerata una delle zone residenziali più lussuose della California, ed è nota per la sua tranquillità, i facoltosi che vi abitano non amano paparazzi, gossip e prime pagine.

Insomma, i Sussex sono troppo controversi per i loro vicini, che ci tengono a mantenere le distanze da loro. La coppia ha acquistato una villa in zona nel 2020, per quasi 13 milioni di euro.

Harry e Meghan rischiano tutto con il loro documentario

La misteriosa fonte della rivista Tatler ha parlato anche del futuro della coppia dopo il documentario Netflix Harry e Meghan, che andrà in onda nel 2023: “Stanno rischiando tutto dopo quel trailer esplosivo, sono certo che nessuno li vorrà più in zona, ma neanche negli Stati Uniti“.

Un’affermazione molto forte, secondo la quale i Duchi potrebbero avere nemici ovunque a breve, dopo la messa in onda del docu-film, dato che, sempre secondo lui, già il trailer sta mettendo a rischio i loro prossimi impegni televisivi e benefici. Una sorta di macchia, quella di aver osato così tanto attaccando un’istituzione intoccabile come la Corona Inglese, che sta facendo terra bruciata intorno a loro.

“O li ami o li odi. C’è una parte di pubblico che li ama, che da loro ragione, che crede in loro, specie per quello che Meghan sta facendo per le donne. E c’è una parte che li odia, che li trova bugiardi e calcolatori, solo alla ricerca di soldi” conclude la fonte anonima.

Inevitabilmente il documentario porterà loro più rogne che consensi, e il numero dei loro nemici aumenterà a dismisura, ma dopo gli ultimi avvenimenti a Palazzo, che hanno visto la filantropa di colore Ngozi Fulani vittima di razzismo, sul web cominciano a crescere i commenti che sostengono che dunque, Harry e Meghan, alla fine non avevano mentito quando avevano denunciato discriminazioni nella Famiglia Reale.

Per i Windsor è un momento difficile, per quanto cerchino di salvare il salvabile sembra che la loro nave stia affondando, specie da quando la Fulani, in diretta tv, ha negato che da Buckingham Palace qualcuno si sia preso la briga di scusarsi personalmente con lei e di ascoltare la sua versione dei fatti.

Pari e patta tra i Sussex e il Palazzo? Non ci resta che attendere la prossima “puntata”.

