Re Carlo messo alle strette da Harry e Meghan: il danno è incalcolabile

È uscita solo due giorni fa, lo scorso 8 dicembre, la docu-serie tutta incentrata sulla storia de Duchi di Sussex e già il danno che Re Carlo (e tutta la Monarchia britannica) sta subendo è incalcolabile.

Sin dal trailer era chiaro che Harry e Meghan non ci sarebbero andati leggeri, ma nessuno si aspettava tutta questa rabbia tanto che, secondo chi è dalla parte della Monarchia, lo show Netflix più che raccontare la vera storia di una delle coppie più chiacchierate al mondo (come prometteva) è stata voluta dai due per imbarazzare la Corona inglese e prendersi una vera e propria rivincita.

Harry e Meghan contro tutti

Il documentario Harry e Meghan, uscito su Netflix lo scorso 8 dicembre con i primi tre episodi, non ci è andato affatto leggero per quanto riguarda le accuse nei confronti della Corona inglese.

In questi primi tre episodi, l’oggetto dell’astio dei Sussex è stata anche la defunta Regina Elisabetta che, nonostante ufficialmente fosse adorata da Harry, è stata (a detta dei suoi sostenitori) quasi derisa da Meghan che, come si deduce dalla docu-serie, eseguiva un inchino crudelmente esagerato innanzi a lei.

Inoltre, i Sussex non hanno usato parole entusiasmanti neanche nei confronti del Commonwealth, un’istituzione che sappiamo Sua Maestà aveva molto a cuore, nonostante il Principe Harry e Meghan Markle siano stati rispettivamente Presidente e Vicepresidente del Commonwealth Trust prima del Megxit.

Ovviamente la coppia non ci è andata leggera neanche con Re Carlo, descritto come un padre assente e indifferente; con William – che nella narrazione esce fuori come un fratello soffocante – e con Kate, gelida e incapace di fare qualsivoglia gesto di tenerezza.

Durissima, nello show, anche la descrizione cortigiani che, secondo quanto raccontato, avrebbero dato Meghan e Harry in pasto agli squali. Senza contare le accuse di razzismo imperante mosse contro l’intera istituzione. Tutto questo, che sia vero o romanzato, è un danno incalcolabile per Re Carlo e la Monarchia.

Re Carlo reagirà contro le accuse di Harry e Meghan

Il danno alla reputazione della Monarchia fatto dal documentario Harry e Meghan pare sia già incalcolabile, soprattutto all’estero, e questo ben prima del rilascio delle ultime tre puntate che gli addetti ai lavori avvertono saranno ancor più velenose.

Secondo gli esperti, Re Carlo dovrebbe reagire innanzi alle accuse mosse dai Sussex. In che modo? In molti consigliano per prima cosa di far rimuovere gli accordi di non divulgazione che l’ex staff di Buckingham Palace è stato costretto a firmare quando Harry e Meghan erano lì, dando loro il diritto di difendere la propria reputazione.

In secondo luogo, il Re dovrebbe rendere pubblica l’inchiesta condotta da avvocati indipendenti sulle accuse secondo cui Meghan avrebbe maltrattato il personale.

In terzo luogo, il Palazzo – al fine di dissociarsi e difendersi – dovrebbe togliere a Harry e Meghan i titoli di Duca e Duchessa di Sussex.

C’è da dire che, sinora, il Re e il Palazzo hanno mantenuto per tutta la vita la dottrina della defunta Regina di non lamentarsi mai e mai contrattaccare o spiegare le proprie ragioni… ma di fronte ai Sussex esperti di media e così determinati a dire la loro verità, forse le cose dovrebbero cambiare. A meno che non sia davvero tutto reale (e per nulla romanzato in eccesso) ciò che è stato raccontato nella serie.