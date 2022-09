Harry, l’ultimo saluto alla Regina Elisabetta (e le parole per Meghan)

Fonte: Getty Images Regina Elisabetta, l’ultimo viaggio con Anna, Andrea ed Edoardo

Fino a ora era rimasto in silenzio, e dopo le dolci parole del Principe William dedicate alla Regina Elisabetta, è arrivato anche il messaggio di Harry. Il Duca di Sussex ha riservato alla nonna scomparsa dopo 70 anni di regno al servizio del suo popolo un ultimo saluto, celebrandone il ruolo fondamentale nella sua vita, senza dimenticare di citare la moglie Meghan.

Harry, le parole in ricordo della Regina Elisabetta

Non è riuscito a salutare l’amata nonna prima che esalasse l’ultimo respiro, e sebbene insieme al fratello William, alla cognata Kate Middleton e alla moglie sia apparso di fronte al Palazzo Reale tra i mazzi di fiori lasciati dalla folla per omaggiare la Regina, il Principe Harry fino a ora si era trincerato nel silenzio.

Un silenzio che sembrava assordante dopo le dolcissime parole di William, che ha dedicato a Elisabetta poche frasi ma toccanti che racchiudono tutto l’affetto e la gratitudine di un nipote affezionato. Dopo aver pronunciato solo qualche ringraziamento e poche parole a Buckingham Palace, il Principe ha deciso di pubblicare un comunicato per salutare in modo ufficiale la Regina Elisabetta, condiviso sul sito della Fondazione Archewell.

Harry ha voluto ricordare l’immenso peso che la figura della Sovrana ha avuto nel mondo: “Nel celebrare la vita di mia nonna, Sua Maestà la Regina, e nel dolore per la sua perdita, viene in mente a tutti la bussola e la guida che è stata per molti, nel suo impegno verso il servizio e il dovere. È stata ammirata e rispettata in tutto il mondo. La sua grazia e dignità incrollabili sono rimaste autentiche lungo tutta la sua vita e ora anche oltre”.

Harry e le parole per la Regina: la dedica inaspettata a Meghan

Oltre a sottolineare il ruolo importante che ha ricoperto Elisabetta nei suoi 70 anni di regno, Harry ha voluto anche condividere alcuni dei ricordi più belli vissuti insieme alla nonna, in particolare legati alla sua di infanzia. E parlando proprio di questi momenti, ha deciso di citare anche Meghan Markle, da molti identificata come la causa dell’allontanamento del Principe dalla Famiglia Reale. L’uragano Megxit si è abbattuto sulla Corona, ma la Regina non ha mai voltato le spalle al nipote, nonostante i tanti passi falsi dei Duchi di Sussex.

“Nonna, sebbene questa separazione definitiva ci rechi tanta tristezza, sarò sempre grato per tutti i nostri primi incontri: dai miei primi ricordi d’infanzia con te, al vederti per la prima volta come comandante in capo, fino al primo momento in cui hai incontrato la mia amata moglie e hai abbracciato i tuoi adorati bisnipoti. Ho a cuore questi momenti condivisi con te. Ci manchi già, non solo a noi, ma a tutto il mondo”.

Non è mancato, nel comunicato, un accenno al padre Carlo, diventato Re: “Visto che parliamo di primi incontri, ora onoriamo mio padre nel suo nuovo ruolo di re Carlo III. Grazie per la tua dedizione al servizio. Grazie per i tuoi validi consigli. Grazie per il tuo sorriso contagioso. Sorridiamo anche noi, sapendo che tu e il nonno adesso siete insieme, ed entrambi in pace”.