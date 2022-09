William e Harry imbarazzanti: il piano del Palazzo per evitare scenate ai funerali

Fonte: Getty Images Kate Middleton e Meghan Markle, look a lutto (quasi) identici

Buckingham Palace sta studiando una strategia per i funerali della Regina Elisabetta che eviti altre tensioni imbarazzanti tra William e Harry e le reciproche consorti, Kate Middleton e Meghan Markle.

William e Harry, attimi di imbarazzo

Nonostante William, ora Principe del Galles, abbia teso una mano a suo fratello Harry per mostrarsi unito e stemperare l’atmosfera quando si sono trovati fianco fianco al Castello di Windsor lo scorso 10 settembre, il Palazzo preferirebbe evitare che il loro contrasto si renda evidente durante le esequie di Elisabetta II che si terranno il 19 settembre. Dunque, sta mettendo a punto un piano che stabilisca esattamente la posizione dei due fratelli durante il corteo funebre.

Cosa accadrà ai funerali della Regina con William e Harry

Ai funerali del Principe Filippo fu il cugino Peter Phillip a dividere William e Harry. Ora Buckingham Palace sta valutando ogni opzione per dare un’immagine della Famiglia Reale unita, almeno in questi giorni di lutto. Le ipotesi che sono state prese in considerazione per l’ultimo commiato alla Regina Elisabetta sono sostanzialmente due.

La prima è che i due fratelli siano collocati in posizioni diverse durante la cerimonia, questa scelta potrebbe essere facilmente giustificata dal ruolo differente che hanno all’interno della Monarchia, senza fare cenno ai dissapori che intercorrono tra loro. Così, William e Kate Middleton, in quanto Principe e Principessa del Galles, potrebbero camminare dietro Carlo e Camilla e Harry e Meghan Markle qualche fila più in là.

Fonte: Getty Images

Oppure il Palazzo potrebbe fare leva sulla magnanimità di William che aveva già cercato una tregue col fratello, proponendogli di leggere insieme i messaggi di cordoglio lasciati dai sudditi per la Regina. Se venisse scelta questa opzione, il Principe del Galles avrà bisogno di tutto il sostegno e di tutta la diplomazia di sua moglie Kate, l’unica che è riuscita a sorridere a Meghan e Harry. Certo, questa soluzione è più rischiosa. I Sussex sono spesso imprevedibili e sono insofferenti nei confronti del protocollo, dunque potrebbero commettere qualche passo falso che comprometterebbe gli sforzi di Buckingham Palace di dare unità alla Famiglia Reale. Inoltre, malgrado il gesto di William, resta sempre una certa diffidenza nei confronti di Harry e Meg proprio perché non è mai chiaro cosa hanno in mente.

Funerali della Regina, cosa farà il Principe Andrea

Un altro problema che il Palazzo dovrà affrontare nell’organizzazione dei funerali della Regina, riguarda il Principe Andrea. Estromesso da Corte dopo gli scandali che l’hanno travolto, è difficile ritagliare un ruolo per lui durante le cerimonie formali che coinvolgono la Famiglia Reale, ne va infatti della sua integrità e del suo prestigio.

Secondo fonti vicine ai Reali e riportate dal Daily Mail, anche Andrea avrà un ruolo chiave durante le esequie di Sua Maestà che l’aveva voluto al suo fianco ai funerali del Principe Filippo. Dunque, “è fuori questione” che sia escluso. In ogni caso, anche se il Principe sarà reintegrato per l’estremo saluto alla madre, restano ferme le posizioni di Carlo III e di William che non intendo affidargli alcun ruolo formale durante i loro regni.

Comunque, lo sforzo della Famiglia Reale è di mettere da parte le divergenze private durante il periodo di lutto per il bene e la conservazione della Monarchia.