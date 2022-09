“Ho perso una nonna”, le parole del Principe William sono l’omaggio più dolce alla Regina

Fonte: IPA Regina Elisabetta, i suoi look più iconici. Il significato della borsetta, dei colori, dei foulard

La morte della Regina Elisabetta ha profondamente segnato i sudditi e il mondo intero. La fine di un’era, come l’ha definita qualcuno, la scomparsa di una donna che per ben 70 anni ha regnato affrontando cambiamenti, alti e bassi, conflitti ma anche vedendo crescere la propria famiglia, di decennio in decennio. Ed è dalle fila di quest’ultima che si è sollevata una dedica speciale, quella di un nipote che non ha potuto fare a meno di esprimere affetto, mancanza e gratitudine nei confronti della nonna che non c’è più. Le parole del Principe William, tra i primi ad arrivare al suo capezzale nel giorno della dipartita, sono l’omaggio più dolce alla Sovrana.

Le parole del principe William per la Regina

“Giovedì (8 settembre 2022, ndr), il mondo ha perso una leader straordinaria, il cui impegno per il Paese, i Regni e il Commonwealth era assoluto. Tanto sarà detto nei giorni a venire sul significato del suo storico regno. Io, invece, ho perso una nonna“. Inizia così la dichiarazione rilasciata dal Principe William a pochi giorni dalla morte della Regina Elisabetta. Una leader storica sì, ma prima di tutto la sua “nonnina”, come soleva chiamarla affettuosamente.

“Mentre piango la sua perdita, mi sento anche incredibilmente grato. Ho avuto il beneficio della saggezza e della rassicurazione della Regina nella mia quinta decade”, prosegue la sentita lettera del primogenito dell’appena proclamato Re Carlo III d’Inghilterra e della compianta Lady Diana Spencer. Sono le parole di un giovane uomo che ha dovuto affrontare tanti momenti difficili nel corso della vita, primo fra tutti proprio la perdita dell’amata madre andata via troppo presto quando era appena un bambino.

La morte della Regina arriva proprio nel 25esimo anniversario di quella di Lady D. Una coincidenza, certamente, ma che in qualche modo lega ancor di più le due donne che per William hanno rappresentato tanto, tutto. “Era al mio fianco nei miei momenti più felici. Ed è stata al mio fianco nei giorni più tristi della mia vita. Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato”, ha scritto il neo insignito Principe di Galles, titolo ereditato dal padre. Aggiungendo anche quanto sarà difficile accettare che tutto questo, la vita senza di lei è ormai realtà.

Principe William, Kate sempre al suo fianco

La dedica di William alla nonna scomparsa non poteva che diventare un’occasione per parlare anche della sua famiglia. Quella costruita con Kate Middleton, neo-Principessa del Galles con la gravosa eredità di un titolo che da sempre appartiene a Lady Diana. Eredità che entrambi sapranno affrontare al meglio, come ha affermato lo stesso Re Carlo III che non ha alcun dubbio sulle capacità della giovane coppia reale.

Stima e affetto che anche la Regina ha sempre dimostrato nei confronti del nipote e della moglie Kate, ben prima dell’uragano Megxit che ha messo in cattiva luce Harry e Meghan Markle. Nelle parole del Principe di Galles si percepisce tutto questo, con un ringraziamento speciale alla Sovrana per il sostegno a Kate e ai suoi amati figli George, Charlotte e Louis: “La ringrazio per la gentilezza che ha mostrato a me e alla mia famiglia. E la ringrazio a nome della mia generazione per aver fornito un esempio di servizio e dignità nella vita pubblica che era di un’epoca diversa, ma sempre attuale per tutti noi”.

L’insegnamento più grande della Regina Elisabetta

Al di là di tutto, dei cerimoniali e dei titoli, dei blasoni e dei grandi eventi di Palazzo, c’è solo un nipote che piange la scomparsa della sua adorata nonna. Una perdita difficile da superare, ma che nel cuore gli ha lasciato un insegnamento importante: “Mia nonna disse che il dolore era il prezzo che paghiamo per l’amore. Tutta la tristezza che proveremo nelle prossime settimane sarà la testimonianza dell’amore che abbiamo provato per la nostra straordinaria Regina. Onorerò la sua memoria sostenendo mio padre, il Re, in ogni modo possibile”.