Kate Middleton dimessa: le condizioni della Principessa del Galles

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Nonostante sia ancora convalescente, nuove foto di Kate Middleton sono state pubblicate sul suo profilo X ufficiale per celebrare la Festa della Donna. In realtà si tratta di immagini che risalgono a prima del ricovero della Principessa del Galles ma il fatto che siano state pubblicate dimostra la volontà del Palazzo di far sentire la sua presenza e di comunicare che presto tornerà a farsi vedere in pubblico.

Kate Middleton, tutto quello che si dice su di lei

È stata una settimana ricca di colpi di scena per quanto riguarda le condizioni di salute di Kate Middleton. Le teorie complottiste si sono fatte sempre più insistenti, tanto che William tramite un portavoce è dovuto intervenire per smentirle. Poi è stata pubblicata in tutto il mondo, tranne che in Gran Bretagna, una foto paparazzata di Kate dove è apparsa piuttosto gonfia. E anche in quel caso molti hanno sostenuto che si tratta di un fake, tanto la Principessa sembra sofferente per le cure cui si è dovuta sottoporre.

Infine, persino l’esercito britannico ha fatto una tremenda gaffe nei suoi confronti, pubblicando il nome della Principessa tra i partecipanti del Trooping the Colour il prossimo 8 giugno, ma il Palazzo ha smentito la presenza di Kate e il Ministero della Difesa ha dovuto cancellare il suo nome dalla lista.

Però, ci sono state anche notizie positive. Infatti, molti esperti in questioni reali hanno riconosciuto alcuni segnali positivi che fanno sperare in un ritorno imminente di Lady Middleton ai doveri reali, come la nomina di un nuovo segretario privato nella persona di Tom White.

Kate Middleton, le sue foto condivise su X

Altro segno decisamente promettente sono le foto di Kate pubblicate sulla pagina X dei Principi del Galles per celebrare la Festa della Donna. Le immagini, che ritraggono Lady Middleton in alcuni impegni significativi per la causa femminile, risalgono ai mesi precedenti l’intervento all’addome, ma rivelano l’intenzione della Principessa e di Kensington Palace di dimostrare che Kate “sta bene” e che sta facendo di tutto per ritornare quanto prima al lavoro in piena salute. Perciò, ha voluto mostrare il suo sostegno a tutte le donne, anche se è convalescente.

Nel frattempo sono emersi nuovi dettagli sul rapporto tra lei e Meghan Markle. La moglie di Harry, pur non volendo più tornare in Gran Bretagna e non voler avere più nulla a che fare con la Famiglia Reale, pare sia in contatto con l’odiata cognata.

Infatti, stando a quanto riferisce il corrispondete reale Tom Quinn, Meg ha inviato un messaggio di pronta guarigione, come ha fatto con Carlo, appena ha saputo delle sue condizioni di salute. Ma è probabile che il contatto non andrà oltre. Di fatto, però ha dimostra di voler mantenere vivo il rapporto con la Principessa e soprattutto che di fronte alla malattia ogni dissapore è messo da parte.