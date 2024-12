Il sovrano britannico vuole vederci chiaro in merito allo status economico di suo fratello Andrea: come può permettersi la storica magione

Fonte: IPA Re Carlo

Non c’è pace per Re Carlo, che si ritrova di fatto a confrontarsi con una crisi famigliare dopo l’altra. Non si placano i rancori nei confronti di Harry e Meghan, che lacerano il sovrano (tenuto lontano anche dai suoi amati nipoti), così come quelli nei confronti del Principe Andrea. Una delicata questione economica da risolvere al più presto.

Le finanze del principe Andrea

Continua a esserci un alone di mistero intorno alle finanze del Principe Andrea. Una condizione che avrebbe portato a una profonda tensione tra il sovrano e suo fratello. Stando a quanto riportato da Gareth Russell, noto commentatore reale, il Re sarebbe molto frustrato a causa delle tante domande relative alla condizione economica del Duca di York.

Nonostante la grande incertezza, infatti, Andrea ha deciso di restare ben ancorato nella sua residenza alla Royal Lodge. Non è chiaro, però, se questa scelta sia stata avallata dal monarca. Sembra proprio che Carlo avesse altri piani, come spiega Russell: “Il Re ha detto chiaramente cosa voleva che accadesse”.

Ben presto si saprà se il figlio di Elisabetta II avrà chiesto o meno maggiori delucidazioni sulle finanze del fratello. Al momento, però, “è chiaro a tutti che il Re sia piuttosto frustrato per come si è svolta la vicenda”.

Carlo pare abbia suggerito un trasferimento presso Frogmore Cottage, ovvero l’ex casa di Harry e Meghan Markle. Una proposta giudicata evidentemente al di sotto del suo status da Andrea, che ha agito in maniera del tutto opposta.

Il Duca ha infatti un contratto d’affitto per la residenza di 30 stanze a Windsor ormai dal 2003 e non è intenzionato a lasciarla. Vi si è trasferito dopo la morte della Regina Madre, avvenuta nel 2002. La spesa è però ingestibile per lui, ormai. Soltanto per la sicurezza, infatti, occorre versare diversi milioni di sterline ogni anno. Il contratto non scadrà prima del 2078 e il debito, prima o poi, finirà col pesare sulle casse della Famiglia Reale.

Nuovo scandalo per i Windsor

Se si parla di questioni economiche, soprattutto connesse al patrimonio immobiliare, i Windsor potrebbero tenere delle lezioni. Di recente è infatti scoppiato un nuovo caso relativo agli affitti di Re Carlo e William.

A ciò si aggiunge ora il caso del Principe Andrew, che non riceve finanziamenti pubblici dal Sovereign Grant. Non è dunque chiaro da dove provengano i soldi investiti in tal modo. Vanta una pensione dalla Royal Navy ma non è noto l’ammontare dell’eredità da parte della defunta Regina o da altri membri della Famiglia Reale.

In passato, conti alla mano, ha venduto la sua casa di Sunninghill Park, ad Ascot. Per quella ha ottenuto 15 milioni di sterline nel 2007. Ha poi venduto il suo chalet in Svizzera, di proprietà congiunta con Sarah Ferguson, nel 2022. Sembrano dunque esserci gli elementi per una qualche rivelazione bomba da parte degli attenti tabloid britannici. Re Carlo sta facendo i conti con l’ennesima “bomba a orologeria” progettata in casa.