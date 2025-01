Re Carlo preoccupato: svelato l’ultimo segreto sul Principe Andrea (che non abbandonerà mai)

Fonte: IPA Re Carlo

Per il 2025 la famiglia reale inglese confida in giorni più positivi rispetto a quelli vissuti nell’ultimo anno. Re Carlo sta portando avanti un programma fitto di impegni mentre prosegue le cure contro il cancro, mentre Kate Middleton sta gradualmente tornando alla vita pubblica dopo la chemioterapia. Tuttavia, una nube oscura continua a gravare su The Firm: il futuro del Principe Andrea.

Da anni il Duca di York è al centro di scandali e polemiche e l’ultima risale allo scorso dicembre, quando si è vociferato di un presunto legame con una spia cinese. Negli ultimi giorni, invece, il gruppo anti-monarchico Republic ha chiesto alla Metropolitan Police di indagare su Andrew per aver utilizzato il nome falso “Andrew Inverness” per scopi commerciali.

Perché Re Carlo non abbandonerà mai il Principe Andrea

A quanto pare Re Carlo non vuole isolare completamente il Principe Andrea nonostante la loro faida ed è preoccupato che lo stato mentale già fragile del fratello minore possa deteriorarsi ulteriormente a causa dei recenti scandali. “Niente cambierà il fatto che Andrew è il fratello di Charles. La famiglia ha già due fratelli completamente estranei (William ed Harry, ndr), non ne ha bisogno di altri”, ha spiegato al Mirror l’esperta reale Jennie Bond.

“Quest’anno il Re cercherà di mantenere la situazione con Andrea calma e sotto controllo. Molto dipenderà da quali, se ce ne saranno, ulteriori storie o accuse saranno fatte contro il Duca nei prossimi mesi. Questo determinerà se Carlo lo inviterà mai a partecipare a riunioni familiari private o meno. Ma al momento non credo che il Re voglia adottare misure punitive“.

La Bond ha aggiunto che, poiché Andrew è considerato “depresso”, suo fratello maggiore teme che “prendere a calci un uomo quando è a terra può avere conseguenze pericolose sulla sua salute mentale”. Intanto il Principe può contare su una sostenitrice importante: l’ex moglie Sarah Ferguson, che vive ancora con lui al Royal Lodge dove insieme hanno trascorso il Natale.

Dopo le segnalazioni circa i suoi legami con la presunta spia, Andrew ha infatti scelto di sua spontanea volontà di non presentarsi a Sandringham, dove ha sempre trascorso il periodo delle Feste con il resto della royal family.

L’incredibile sostegno di Sarah Ferguson

In un’intervista Sarah Ferguson ha ribadito che sosterrà sempre il padre delle sue figlie, Beatrice ed Eugenia, nonostante la separazione avvenuta nel 1996: “Ero follemente innamorata di Andrea. Rifarei di nuovo tutto con lui, al cento per cento. È il migliore, un grande uomo con un grande cuore e gentile. Il nostro matrimonio è stato il giorno più bello della mia vita. Ma quel giorno ho rinunciato al mio anonimato. Sono stata in grado di farlo perché l’amore vince su tutto. È ancora con noi oggi. Non lo deluderò”.

A tal proposito la royal expert Jennie Bond ha precisato: “Fergie è la sua roccia, la sua fedele sostenitrice. Nonostante gli scandali del passato è ancora molto popolare all’interno della famiglia e, soprattutto dopo aver combattuto contro il cancro, c’è una certa simpatia per lei. E non credo alle teorie cospirative secondo cui i Windsor starebbero provando a tenerla buona per paura di ciò che potrebbe rivelare. Del resto, ha già scritto delle autobiografie”.