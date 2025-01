Re Carlo e Camilla sfidano la pioggia per un appuntamento irrinunciabile

La prima uscita ufficiale del nuovo anno per Re Carlo e la Regina Camilla si è svolta sotto una pioggia torrenziale, ma loro non si sono scoraggiati

Fonte: IPA Re Carlo e la Regina Camilla

La prima domenica dell’anno è stata accolta da una pioggia torrenziale, anche per i piovosi standard inglesi. Eppure, Re Carlo e la Regina Camilla non si sono fatti fermare e, armati di ombrello e soprabito, si sono avventurati sotto il temporale per presenziare al primo evento ufficiale dell’anno, la domenicale messa nella chiesa di Sandringham.

Re Carlo non teme la pioggia

La prima uscita dell’anno di Re Carlo e della Regina Camilla è stata incorniciata da una pioggia battente, mentre il resto del paese si trova ad affrontare abbondanti nevicate. Il mal tempo, però, non è riuscito a togliere il sorriso ai sovrani, che si sono mostrati energici e sorridenti durante la visita alla chiesa di St. Mary Magdalene nella tenuta reale di Sandringham, nelle campagne del Norfolk. Accolti dal parroco e da alcuni membri della congregazione, i due si sono allegramente fermati per due chiacchiere, nonostante il tempaccio del giorno.

Fonte: IPA

E la pioggia non ha impedito a Carlo e Camilla di essere elegantissimi. Il re 76enne era impeccabile avvolto in un classico cappotto doppio petto coloro cammello, in tinta con gli stivaletti in camoscio, a coprire un bel abito grigio ravvivato da una delicata cravatta sui toni del rosa cipria. La Regina Camilla ha sfoggiato un cappotto color cioccolato stretto sul punto vita, en pendant con degli stivali marroni dal tacco alto. A ravvivare l’outfit tradizionale, accessori vistosi: il divertente cappello in pelliccia, la borsetta griffata con dettagli dorati così come gli orecchini, una brillante spilla e un paio di guanti in pelle.

La prima uscita dopo il Natale in famiglia

La tradizionale passeggiata fino alla chiesetta di Maria Maddalena è la prima uscita ufficiale del Re dopo un Natale trascorso in famiglia. Carlo e Camilla hanno celebrato le festività nella tenuta di campagna di Sandrigham, così come da tradizione. Assieme a loro, i principi Kate e William e i nipotini George, Charlotte e Louis. Ancora, Edoardo il fratello del Re e la moglie Sophie, grande alleata di Carlo durante la malattia. Immancabili gli amati nipoti, la principessa Beatrice accompagnata dal marito Edoardo Mapelli Mozzi e Mike e Zara Tindall con le loro figlie.

A trovare la mamma per le vacanze natalizie, anche i figli di Camilla, Tom Parker Bowles e Laura Lopes, assieme ai rispettivi figli. Assente la principessa Eugenia, che, in dolce attesa, ha trascorso il Natale presso la famiglia del marito. Mentre è stata imposta dallo stesso Carlo l’assenza di Andrea, rimasto a casa assieme all’ex moglie Sarah Ferguson a seguito dell’ennesimo scandalo che lo ha visto protagonista.