Re Carlo infrange la rigida regola di Natale (come fece per la prima volta Meghan Markle)

Il Re del Regno Unito decide di dare un forte segnale per il futuro della famiglia reale e infrange una regola che aveva infranto per la prima volta Meghan Markle

Fonte: IPA Re Carlo a Sandringham

Re Carlo non è nuovo a mosse fuori dagli schemi e rivoluzionarie. Nel suo regno sono state molte le occasioni in cui ha voluto mostrare alla famiglia reale e ai proprio concittadini di avere uno sguardo proiettato verso il futuro e pronto a coglierne le sfide con slancio e capacità di innovazione. Anche il Natale di quest’anno non ha fatto eccezione. Si sa, ogni famiglia ha le sue regole, non scritte ma rispettate da tutti. Così è anche per i reali d’Inghilterra, che hanno un protocollo per qualsiasi occasione. Nel 2024, nell’anno più complicato per la famiglia reale inglese, che ha visto sia il sovrano sia la Principessa del Galles Kate Middleton impegnati a lottare per la propria salute contro un cancro, una tradizione del Natale reale è stata infranta. Ma attenzione, non è la prima volta! Questa era già stata ignorata a beneficio di Meghan Markle nel 2017.

Re Carlo infrange una rigida regola del Natale reale

Per anni è stato fatto ai membri della famiglia reale un rigido divieto: vietato invitare i propri partner a Sandringham prima del matrimonio. Alcuni casi notevoli? Niente meno che Kate Middleton, che, come Mike Tindall, ha dovuto aspettare fino a dopo il proprio matrimonio con William per essere invitata alla tradizionale festa di Natale dei reali inglesi. Tuttavia, questa regola non scritta è andata in frantumi quando Meghan Markle ha ricevuto un invito nel 2017, prima di sposare Harry. Quest’anno, il nipote della principessa Margaret, Samuel Chatto, ha ottenuto un permesso speciale per invitare la sua ragazza, Eleanor Ekserdjian, a festeggiare il Natale con i reali.

Una fonte, definita “osservatore dei Windsor”, ha dichiarato che questo potrebbe significare solo una cosa… Una lieta notizia in famiglia! Significherebbe infatti imminenti nozze. “Questo è un chiaro segno che ci sarà un matrimonio reale nel nuovo anno“, ha suggerito.

Samuel, 28 anni, un artista della ceramica con sede nel West Sussex, ha iniziato a frequentare la collega artista Eleanor nel 2021. Lei è stata vista camminare accanto a lui mentre si dirigevano alla chiesa di Santa Maria Maddalena il giorno di Natale. Il suo talento artistico è ereditato da suo padre, Daniel Chatto, un ex attore diventato famoso pittore. Ha sposato Lady Sarah Chatto, figlia della principessa Margaret, contessa di Snowdon, nipote della regina Elisabetta II e cugina del re Carlo III, nel 1994.

Chi è Samuel Chatto

Samuel, che vanta un ricco lignaggio artistico, ha condiviso: “Ho sempre avuto una forte affinità con la creazione di oggetti, avendo trascorso gran parte della mia infanzia creando paesaggi immaginari e modelli scultorei, che naturalmente mi hanno portato all’argilla durante i miei ultimi anni di scuola. “

Il suo viaggio è stato straordinario, portandolo ad un apprendistato presso il maestro della porcellana giapponese Yagi Akira a Kyoto. Questo prestigioso legame ha fatto guadagnare a Samuel un posto al banchetto di stato giapponese a Buckingham Palace a giugno, dove ha avuto contatti con reali tra cui il Re Carlo e la Regina Camilla, il Principe William, il Duca e la Duchessa di Edimburgo e il duca e la Duchessa di Gloucester. In aggiunta al suo elenco di successi, Sam, che è il 29esimo in linea di successione al trono, ha intrapreso un corso di formazione per insegnanti di yoga di sei settimane in India nel 2019, che ha definito “un’esperienza incredibilmente illuminante”.