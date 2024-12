Re Carlo, la tradizione natalizia della famiglia reale in cui tutti ci identifichiamo

Natale in famiglia... anche per quella reale: ecco come Kate, William, Re Carlo e la Regina Camilla trascorrono il 25 dicembre

Fonte: IPA Re Carlo e la Regina Camilla

Un momento per riunire le famiglie, festeggiare insieme, condividere emozioni. Il Natale è questo e molto altro… Anche per la famiglia reale! Ogni anno i membri blasonati del Regno Unito si riuniscono a Sandringham nel Norfolk per celebrare le festività natalizie. Ma cosa succede a porte chiuse il 25 dicembre? È noto che il monarca e la sua famiglia prendono parte a una serie di tradizioni (non così diverse da quelle di tutti noi): dall’apertura dei regali, ai giochi e al cibo che viene loro servito. In passato, il Principe William e il Principe Harry si scontravano in una partita di calcio alla vigilia di Natale con altri membri della famiglia e dello staff. Ma la relazione ormai fratturata tra i fratelli non permette la prosecuzione di questo rito.

La cena di Natale per la famiglia relae

La tradizione reale vede anche i reali partecipare ad una cena in cravatta nera la vigilia di Natale, dove negli anni precedenti sarebbe stato servito il cocktail preferito della Regina, lo “Zaza”. È una tradizione affascinante: i reali si vestono con i loro abiti eleganti e si godono un Martini prima di cena prima di sedersi per un delizioso banchetto di quattro portate, che si dice includa un antipasto, un piatto di manzo, un dessert e un piatto di formaggi.

I regali

Un’altra tradizione abituale prevede che i reali si scambino i regali alla vigilia di Natale anziché il giorno successivo, in onore dell’eredità tedesca della famiglia. I regali hanno luogo dopo il tè pomeridiano del 24 – ed è noto che la famiglia fa regali divertenti e scherzosi piuttosto che qualcosa di lussuoso. Scrivendo nel suo libro di memorie Spare, Harry rivelò: “Eravamo a Sandringham in una grande stanza con un lungo tavolo coperto da una tovaglia bianca e da cartellini bianchi con i nomi. Per consuetudine, all’inizio della notte, ognuno di noi trovava il proprio posto, si trovava davanti il nostro mucchio di regali. Poi, all’improvviso, tutti iniziavano a scartare allo stesso tempo, con decine di membri della famiglia che parlavano contemporaneamente, si inchinavano e strappavano la carta da regalo.

Festa del giorno di Natale

Proprio come tutti noi, il giorno di Natale prevede molto cibo a Sandringham! Dopo una colazione completa, la famiglia esce insieme per partecipare alla funzione religiosa annuale del giorno di Natale, dove incontrano e salutano i sostenitori.

Poi si prepara il tradizionale arrosto di tacchino con tutte le guarnizioni: “Di solito si trattava di ripieno di salvia e cipolla fatto in casa, cavoletti di Bruxelles con pancetta e castagne, a volte pastinache e carote – variava di anno in anno – purè di patate e patate arrosto, sugo fatto in casa, poi Budino natalizio con salsa al brandy”, ha detto alla BBC l’ex chef reale Darren McGrady.

“Più tardi nel corso della giornata veniva servito il tè pomeridiano, che includeva sempre un ceppo di Natale al cioccolato, una torta natalizia preparata dagli chef in cucina e una selezione di pasticcini al cioccolato.”

Un brindisi speciale

A proposito degli chef reali, Darren ha anche rivelato che la defunta Regina avrebbe supervisionato un’usanza unica per onorare la persona dietro la festa festiva della famiglia reale. Dopo il pranzo di Natale e prima del buffet, lo chef senior viene chiamato nella sala da pranzo del Sandringham per tagliare una costola arrosto, un tacchino o un prosciutto. Darren ha detto a Tatler che questa è l’unica volta in cui lo chef di turno può entrare nella sala da pranzo, ma riceveranno un cenno speciale per farlo. Sua defunta Maestà avrebbe offerto allo chef uno speciale bicchiere di whisky prima di includerlo in un brindisi con il resto della famiglia reale.

TV e giochi

Charles Anson, ex addetto stampa della defunta regina, ha precedentemente rivelato che anche i reali si siederanno per divertirsi in famiglia. “[C’è] una lunga tradizione di giochi natalizi e di società – e cose come le sciarade sono sempre state popolari tra la Regina – che iniziò durante la guerra, quando erano rintanati a Windsor e non potevano uscire a causa dei raid aerei, “, ha detto all’Independent.