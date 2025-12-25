Re Carlo triste a Natale per la decisione di Beatrice (che infrange le regole)

IPA Re Carlo

Un Natale difficile quello della famiglia reale inglese. Non il primo, considerando che l’anno scorso sia Kate sia Carlo stavano fronteggiando le reciproche malattie, ma potevano comunque consolarsi, insieme. Quest’anno invece le festività arrivano in un momento in cui la monarchia trema dopo lo scandalo che ha investito (l’ex Principe) Andrea, collegato al caso Epstein. Re Carlo, in particolare, deve fare i conti con scelte complicate e gli esperti riferiscono che quello del sovrano è un “Natale triste”, in particolare per la scelta della Principessa Beatrice, che rompe una regola non scritta stabilita dalla Regina Elisabetta.

“Natale triste per Re Carlo”

Un ex membro della Casa Reale riferisce senza troppi peli sulla lingua che Re Carlo si sente “triste”. I motivi potrebbero essere molteplici, ma, a suo parere, il principale è legato alla decisione della Principessa Beatrice, che, quest’anno, ha ignorato una “regola non scritta” stabilita dalla sua defunta madre, la Regina Elisabetta.

“Natale con i tuoi”, recita un detto italiano, che però rende bene il tradizionale ricongiungimento familiare per le festività di dicembre. Anche nelle famiglie comuni spesso i membri che vivono lontani viaggiano molto con il fine di raggiungere i propri cari e trascorrere con loro del tempo. Tuttavia, almeno nella famiglia reale, quest’anno una giovane dovrà viaggiare lontano dalla sua famiglia. Si tratta della Principessa Beatrice, che, a quanto pare, si è trovata nella scomoda posizione di doversi destreggiare tra più inviti natalizi. Uno dai suoi genitori caduti in disgrazia, l’ex Principe Andrea e Sarah Ferguson, e un invito ufficiale a raggiungere la famiglia reale a Sandringham. Un bivio difficile, che divide gli affetti della giovane ragazza. Pare che per aggirare il problema, Beatrice abbia deciso di intraprendere un viaggio di sci all’estero con il marito e i figli.

Questa scelta probabilmente ha causato non poca delusione, come suggerisce l’ex maggiordomo di Re Carlo, Grant Harrold, che in un’intervista ha dichiarato: “Re Carlo sarà sicuramente dispiaciuto che Beatrice manchi ai festeggiamenti. È molto affezionato a sua nipote e sono sicuro che avrebbe voluto trascorrere del tempo con lei durante le vacanze, dopo un periodo così difficile. Lui è ben consapevole che lei è rimasta turbata per tutto quello che è successo con suo padre, nonostante non la riguardi in alcun modo. Tuttavia, sosterrà la sua decisione e vorrà solo che faccia ciò che è meglio per lei”.

Chi non è stato invitato da Re Carlo

Negli anni precedenti, un invito a Sandringham non era qualcosa che si poteva facilmente rifiutare. Tuttavia, Grant osserva che le cose sono diventate un po’ più rilassate negli ultimi tempi: “La defunta Regina amava che la famiglia fosse tutta riunita a Natale. Era quasi una regola non scritta che tutti dovessero essere presenti. Ma questo dimostra come ora che Carlo è Re la situazione sia molto diversa, non è più così rigida come una volta”.

Grant crede anche che Beatrice troverà senza dubbio un momento per chiamare a casa dal suo rifugio in montagna: “Sono sicuro che si divertirà moltissimo. Sono sicuro che continueranno a mandarsi messaggi o a telefonarsi quel giorno. La Principessa Beatrice è molto legata a suo zio, quindi sono sicuro che si parleranno ancora per augurarsi un felice Natale”.

Andrea trascorre invece le festività natalizie al Royal Lodge prima che lui e la sua ex moglie, Sarah Ferguson, lascino la proprietà. A quanto pare, quest’anno non è stato invitato a Sandringham. Nonostante i suoi legami con Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali, alla coppia negli anni passati era stato permesso di partecipare alla tradizionale passeggiata natalizia nella tenuta di Norfolk.

Tuttavia, con il principe Harry e Meghan Markle rimasti in California e il principe Andrea in vergognoso isolamento nella Royal Lodge di Windsor, il numero di membri della famiglia reale che si scambieranno i loro consueti regali spiritosi il giorno di Natale sarà significativamente inferiore. “La Famiglia Reale sentirà sicuramente la mancanza di Beatrice e della sua famiglia quest’anno”, afferma Grant. “Sono una parte davvero importante della famiglia. Beatrice ha anche un ottimo senso dell’umorismo, quindi avrebbe portato molto al tavolo del pranzo di Natale. Anche Kate e William sentiranno la sua mancanza, visto che sono molto uniti. Ma sono sicuro che il Re e il resto della famiglia saranno felici che Beatrice stia facendo ciò che vuole e ciò che è giusto per la sua famiglia quest’anno.”

