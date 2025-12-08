Kate Middleton, il toccante gesto nella tradizione del Natale

Web Content Creator e Internet addicted che ama la complessità del reale. La passione più grande? Sciogliere matasse con occhio critico e ironia.

Le feste di Natale sanno di leggerezza, di famiglia e di generosità. Lo sa anche la Famiglia Reale inglese, che, di anno in anno, rispetta alcune importanti tradizioni che piacciono ai sudditi della monarchia. Proprio il Principe William e la Principessa Kate Middleton non dimenticano gli insegnamenti dei membri più anziani della famiglia per i quali, proprio nelle festività, era importante condividere la propria ricchezza con i meno fortunati. Non solo: Natale per la Regina Elisabetta voleva dire anche dimostrare vicinanza allo staff reale, considerato quasi come un membro della famiglia.

Il gesto toccante di Kate per Natale

La famiglia cerca dunque di mantenere le tradizioni soprattutto nella stagione del Natale. Ogni anno la tenuta di Sandringham dona abeti e pecci per decorare l’Abbazia di Westminster, la Cattedrale di St Paul e la Canongate Kirk a Edimburgo. Anche le scuole e le chiese locali vicino a Sandringham ricevono alberi: un’usanza che risale al marito della regina Vittoria, il Principe Alberto, che fece in modo che alberi di Natale fossero donati a scuole e caserme.

Un altro aspetto consolidato della stagione è il sostegno alle associazioni benefiche per l’infanzia. Ogni anno a Clarence House, la Regina Camilla accoglie i bambini di due associazioni benefiche per aiutarli ad addobbare uno degli alberi reali. Di solito vengono invitati dalla Helen & Douglas House, un hospice per bambini malati terminali, e dalla Marvellous Children’s Charity di Roald Dahl, che fornisce infermieri specializzati per bambini affetti da gravi malattie. “È uno degli impegni reali più belli dell’anno”, afferma il commentatore reale Richard Palmer. “È diventata una vera tradizione e c’è sempre un’atmosfera calorosa a Clarence House. Si capisce quanto significhi per Camilla sostenere i bambini con malattie mortali e le loro famiglie, ed è un’ospite fantastica”.

A dicembre, la Principessa del Galles ospita inoltre la sua cerimonia di canti natalizi Together At Christmas presso l’Abbazia di Westminster. Organizzata per la prima volta durante la pandemia, è diventata un appuntamento fisso del calendario reale, rendendo omaggio a eroi poco celebrati come volontari, operatori chiave e paladini della comunità attraverso canti natalizi a lume di candela e letture speciali.

L’omaggio di Kate

“È il modo di Kate di rendere omaggio alle varie organizzazioni benefiche con cui collabora e alle cause che sostiene”, afferma Richard. “Le permette di far conoscere alla nazione alcune delle questioni che ritiene davvero importanti”.

In passato, Kate si è anche dimostrata entusiasta di sostenere le banche dei bambini, in particolare a Natale. Durante una visita a Barnet, nel nord di Londra, nel novembre 2023, ha aiutato i volontari a organizzare una grotta di regali natalizi, donando personalmente 50 copie del classico libro Il gufo che aveva paura del buio di Jill Tomlinson.

Il Principe William di solito rivolge la sua attenzione alle organizzazioni benefiche per i senzatetto nel periodo che precede il Natale, circa 30 anni dopo essere stato ispirato per la prima volta da sua madre, la Principessa Diana. Durante una visita lo scorso dicembre a The Passage, un rifugio nel centro di Londra, ha indossato un grembiule bianco e ha preso un cucchiaio grande per aiutare a servire il pranzo di Natale.

Le organizzazioni benefiche della corona

“Il Natale è un’opportunità per la famiglia di puntare i riflettori sui settori più vulnerabili della società“, ha affermato la conduttrice televisiva reale Katie Nicholl. “È qualcosa che fanno ogni giorno della loro vita lavorativa, ma il periodo natalizio è un momento in cui possono davvero metterlo in mostra. È un momento importante per riconoscere il lavoro delle organizzazioni benefiche e delle cause che sostengono, così come le persone che vi lavorano”.

Con l’aumento del costo della vita che continua a gravare sulle famiglie, il lavoro di Re Carlo per la Charitable Fund raramente è stato così vitale, soprattutto a Natale. Fondamentale per l’organizzazione benefica è il Coronation Food Project, lanciato in occasione del 75° compleanno del sovrano, nel novembre 2023, con l’obiettivo di ridurre lo spreco alimentare in tutta la Gran Bretagna.

Il progetto collabora con agricoltori e supermercati, tra cui Sainsbury’s, Tesco e Asda, oltre a produttori alimentari, per riciclare cibo che altrimenti verrebbe buttato via e consegnarlo alle comunità bisognose. Nel suo primo anno, ha risparmiato 940 tonnellate di cibo in eccesso, sufficienti per oltre due milioni di pasti, e raccolto 15 milioni di sterline per creare centri alimentari e distribuire sovvenzioni a enti di beneficenza in prima linea. Lo scorso novembre, Carlo ha affermato che il successo del progetto gli ha portato “genuina gioia” dopo un “anno difficile” di problemi di salute.

