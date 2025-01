Re Carlo svela per la prima volta i dettagli del suo trattamento medico

Fonte: IPA Re Carlo, i dettagli del suo trattamento medico

Nel suo tradizionale annuncio di Capodanno, re Carlo ha fatto trapelare un’informazione che aveva tenuto per sé fino a quel momento: i nomi dei medici che lo hanno seguito durante il suo trattamento. Una mossa che ha sorpreso molti, considerando che Buckingham Palace aveva scelto di mantenere segreti i dettagli riguardanti la sua assistenza sanitaria.

Ma, come spesso accade nella vita del monarca, anche una dichiarazione apparentemente formale può aprire nuovi scenari. Così, tra i nomi che hanno popolato la lista degli onori reali, spiccano quelli di due medici molto noti, che lo hanno assistito da vicino, entrando di fatto nel piccolo cerchio di fiducia che circonda il sovrano.

I protagonisti: il dottor Douglas Glass e il professor Richard Leach

Non si tratta di certo di medici sconosciuti alla famiglia reale. Il dottor Douglas Glass, già noto come il “farmacista del re“, è una figura familiare all’interno della famiglia reale. Non solo è stato il medico personale di Carlo, ma ha avuto un ruolo centrale durante gli ultimi giorni della regina Elisabetta II a Balmoral, dove era presente al momento della sua morte. In questa occasione, il suo nome è finito tra quelli dei premiati nell’ambito del Royal Victorian Order (Rvo), un’onorificenza che viene conferita direttamente dal sovrano a chi ha prestato un servizio personale alla monarchia. Un gesto che non sorprende, considerando la lunga carriera di Glass a servizio della famiglia reale.

Accanto a lui, il professor Richard Leach ha ricevuto un riconoscimento simile. Consulente medico di lunga data presso l’ospedale King Edward VII di Londra, Leach ha seguito la salute di vari membri della famiglia reale, guadagnandosi la sua reputazione come uno degli esperti più rispettati in ambito medico. Il suo premio non è solo una riflessione del suo valore professionale, ma anche un segno del livello di fiducia che re Carlo ripone nel suo operato.

Il dottor Michael Dixon: il nuovo volto della Royal Medical Household

Ma la vera sorpresa è arrivata con l’annuncio della nomina del dottor Michael Dixon a capo della Royal Medical Household. Medico di base da oltre mezzo secolo, Dixon è stato scelto per guidare la squadra medica che si occupa della salute della famiglia reale. La sua carriera, segnata dall’impegno nella medicina integrativa, ha suscitato curiosità, specialmente per il suo interesse nell’omeopatia.

Prima che scoppiassero le polemiche, Buckingham Palace ha voluto chiarire che Dixon non considera l’omeopatia una cura per il cancro, ma la sua visione è quella di combinare le terapie tradizionali con quelle complementari, quando queste ultime sono sicure e supportate da evidenze scientifiche. Una posizione che, pur non essendo senza polemiche, trova un equilibrio tra modernità e tradizione.

Re Carlo, da sempre sostenitore della medicina integrativa, non ha mai nascosto il suo interesse per approcci alternativi alla medicina tradizionale. Ma il suo approccio non è mai stato quello di rifiutare le cure convenzionali, bensì di favorire una medicina che integri il meglio di entrambe le scuole di pensiero. La nomina del dottor Dixon, che ha già prestato servizio come medico personale di Carlo quando era Principe di Galles, riflette questa visione di un equilibrio tra le pratiche mediche più moderne e quelle più alternative, a condizione che siano sicure e scientificamente comprovate.