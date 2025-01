Fonte: IPA Re Carlo e la Regina Camilla

Per Re Carlo, il 2025 segna l’inizio di un nuovo anno, di certo pieno di speranza rispetto al precedente, che è già stato definito come l’Annus Horribilis della Famiglia Reale. Ma il primo giorno dell’anno è stato indubbiamente caratterizzato da una mossa inaspettata da parte di Meghan Markle: il suo ritorno sui social, ma da solista, senza Harry, con un profilo personale. La Famiglia Reale già trema al pensiero di ulteriori problemi.

Re Carlo, il Capodanno con la Regina Camilla e l’ombra dei Sussex

Anche durante i giorni di festa non si può scappare dalla realtà dei fatti: il Principe Harry e Meghan Markle continuano a essere una spina nel fianco della Famiglia Reale. Re Carlo e la Regina Camilla non hanno mai nascosto di amare trascorrere il Capodanno in quel di Birkhall, un luogo intimo e significativo per la coppia, visto che è qui che l’allora Principe del Galles ha fatto la proposta di matrimonio a Camilla Parker-Bowles. Ma per il nuovo anno il Re non si è lasciato sfuggire la possibilità di organizzare un party glamour a Highgrove House, nel Gloucestershire, con un menù studiato dall’attore Stanley Tucci e che è un inno alle tradizioni anglo-italiane a tavola.

Le tradizioni sono sempre state molto importanti per Carlo, che, dopo il Natale, di solito preferisce trascorrere gli inizi del nuovo anno all’insegna della tranquillità e del relax. E se a Balmoral si balla molto, a Birkhall si beve molto. E forse anche un ricostituente, considerando che proprio il primo gennaio Meghan Markle ha fatto il suo ritorno sui social con un profilo personale.

I segreti del Capodanno tradizionale del Re

Per Carlo, il 2025 è stato un anno impegnativo: l’annuncio dell’operazione alla prostata e poi la diagnosi di cancro, la terapia, seguita con grande impegno e sacrificio, ma senza mai posare per un attimo la Corona. Si è fermato solo per qualche settimana, e dopo ha ripreso i suoi impegni. Nel 2024, ha comunque tenuto fede a 372 impegni, 329 dei quali in Gran Bretagna, mentre i restanti 43 all’estero. Ed ecco perché questo periodo festivo, pieno di fede, gioia e pace, è tanto importante per Carlo, che cerca di mantenere fede alle tradizioni.

In quel rifugio intimo, a Birkhall, che si dice sia una delle sue residenze preferite e dove è lontano da occhi indiscreti, dagli intrighi di Corte, dove può semplicemente fare una passeggiata, indossare i suoi amati stivali di gomma e bere un buon Whiskey invecchiato. Sempre a Birkhall, il Re e la Regina hanno praticamente trascorso quasi ogni Capodanno: una volta terminati i festeggiamenti di Natale, la coppia desidera unicamente un po’ di pace, di tregua.

Rispetto alla Regina Elisabetta, il Re ha sempre desiderato mantenere vive le sue tradizioni: Elisabetta II rimaneva a Sandringham fino alla prima settimana di febbraio, ma Carlo ha spesso trascorso il Capodanno in modo più informale, rilassato, come a casa. Sin da quando era Principe del Galles è stato così, e da Re non ha preso altre decisioni. Naturalmente non sono mancati i classici giochi di società, una tradizione amatissima anche da Elisabetta.