Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re: “Sono peggiori di quello che dicono”

Carlo prosegue i trattamenti contro il cancro. Malgrado le numerose apparizioni in pubblico, non ufficiali, tra cui quella del giorno di Pasqua dove si è addirittura soffermato a stringere le mani della folla che si era radunata nei pressi della cappella di San Giorno a Windsor, sono in molti a sostenere che le condizioni di salute del Re “sono peggiori di quanto vogliano farci credere”.

“Carlo ha un cancro al pancreas”

Se finalmente le teorie complottiste su Kate Middleton sembrano finalmente ridotte al silenzio, ora il nuovo bersaglio è Carlo. Appena il Re mette il naso fuori dal Palazzo o appena viene pubblicata una nuova sua nuova foto, come quella scattata per il giovedì santo, tutti sono pronti ad analizzare la più piccola espressione, occhiaia, ruga o segno di patimento. E così c’è chi dice che ha gli occhi rossi, chi lo vede stanco, chi lo vede dimagrito.

I social russi lo davano già per morto qualche settimana fa, altri gli concedono altri due anni di vita. Infatti, l’ultima indiscrezione, messa in circolo da una presunta fonte vicina al Palazzo, sostiene che “Carlo ha un cancro al pancreas e che i medici gli hanno dato due anni di vita”. E sempre stando all’insider: “La gravità del cancro di Carlo è un segreto di Pulcinella all’interno del Palazzo”, come dire che a Corte anche l’ultimo dei segretari del Re sarebbe informato della malattia terminale. Una sentenza che sembra non lasciare scampo al Sovrano e che è davvero di cattivo gusto, considerando la situazione che lui e la sua famiglia stanno affrontando. Sembra che il rispetto sia un atteggiamento ormai dimenticato.

Naturalmente, Buckingham Palace non prende in considerazione nemmeno di confutare queste ipotesi che non vanno altro che alimentare l’inquietudine e indebolire la Monarchia britannica.

Carlo, la preoccupazione per la successione di William

Ovviamente Carlo non è uno sprovveduto e non lascia nulla al caso, ma non lo avrebbe fatto nemmeno se non fosse stato colpito dal cancro. Il Re sta preparando la successione al trono che spetta a William. Anche lui sta attraversando un periodo davvero difficile, col padre malato e soprattutto sua moglie Kate Middleton, anche lei affetta da un tumore. E a ciò si aggiungono le responsabilità della Corona.

Stando a fonti vicine a Sua Maestà, Carlo sarebbe preoccupato perché ritiene che William non sia “ancora pronto alla successione”. In effetti, l’attuale Re ha avuto almeno 50 anni per prepararsi. Di certo, Carlo contava molto sulla sua amata nuora, ossia su Kate, che ha un potere equilibrante sul figlio e adesso che è ammalata le difficoltà appaiono insormontabile.

Harry ormai è del tutto fuori dai giochi. Anzi, meglio che resti in California, piuttosto che rientri a Londra ad alimentare caos e dissapori. Dunque, un vero grattacapo per Carlo che al momento pare non abbia trovato soluzioni brillanti. L’unica cosa che ha fatto è stata quella di monetizzare il più possibile, promuovendo iniziative come quella di rendere visitabile il Castello di Balmoral.