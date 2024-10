Carlo a Samoa, mani rosse e gonfie. Gesto poco elegante e Camilla visione celestiale

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Per Carlo e Camilla a Samoa è arrivato anche il momento della cena ufficiale, unico impegno serale del viaggio di Stato di 10 giorni dei Sovrani. Il Re si è presentato con un outfit che rende omaggio al Paese ospitante, ma le maniche corte della camicia risaltano ancor più le sue mani gonfie e rosse, tanto che continua a grattarsele come se avesse l’orticaria. Mentre la Regina consorte è una visione “celestiale” col look total sky blue.

Carlo e Camilla, l’unica cena ufficiale del tour

Il soggiorno a Samoa si sta rivelando molto più rilassante e divertente di quello australiano. Re Carlo è stato nominato “Gran Capo”, ha bevuto il “narcotic drink”, mentre la Regina Camilla si è lasciata andare al ritmo delle canzoni locali. Dunque, Le Loro Maestà sono state ben felici di presenziare all’unico impegno serale proprio qui.

Carlo e Camilla hanno dunque ospitato i delegati dei capi di governo del Commonwealth riuniti nell’ex residenza di Robert Louis Stevenson, dove si tiene il vertice biennale.

Gli assistenti del Re hanno lavorato quasi due anni per realizzare questa cena di benvenuto e una fonte del Palazzo ha affermato che è stata la cena “tecnicamente più complessa” che abbiano mai organizzato.

Re Carlo con le mani gonfie e rosse

Re Carlo si è presentato con un abito in stile Red Sea, decorato da dettagli samoani, ispirati alla scuola di belle arti locali, con una cintura alta in vita a fascia. La camicia a maniche corte mette in risalto le mani gonfie, la cui pelle è decisamente molto arrossata. Il contrasto con il colore delle braccia e notevole.

Il Sovrano sembra quasi soffrire di orticaria, perché è costretto a grattarsele, un gesto non particolarmente elegante. D’altro canto, le dita e le mani gonfie di Sua Maestà sono oggetto di speculazioni da diverso tempo, anche prima che gli fosse diagnosticato il cancro.

Camilla con la tunica celeste di Anna Valentine

La Regina Camilla opta per un altro completo di Anna Valentine, la stilista che ha realizzato tutti i look che abbiamo visto fino ad ora a Samoa. L’ensemble è composto da una tunica lunga e da pantaloni ampi, entrambi celesti, decorati con fili d’argento. E ai piedi le scarpe con zeppa bassa, finemente decorate, come la clutch. Il tutto impreziosito dagli orecchini con diamanti.

Il menu della cena ufficiale

Carlo e Camilla, sorridenti ma un po’ stanchi, hanno accolto i loro 80 ospiti sulla veranda salutandoli uno ad uno e poi si sono seduti a tavola gustando una sontuosa cena composta da un antipasto di verdure, insalata di stagione con fagioli lopa, carote e hummus di crescione.

Come piatto principale è stato servito il dentice rosso accompagnato da laupele appassito, fondant di frutto del pane e pomodori confit. Per dessert, è arrivata una cheesecake alla marmellata di cocco, mango fresco e papaya, insieme a gelati alla vaniglia samoani. La cena è stata accompagnata da pregiati vini della Nuova Zelanda e dell’Australia.