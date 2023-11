Le frasi sul bene sono un faro in un mondo in cui il male ha il sopravvento. Ecco come non perdere la luce che si ha dentro e aiutare il prossimo

La linea sottile fra ciò che giusto e sbagliato, su ciò che favorisce il benessere di qualcuno e su quello che invece ferisce è un concetto sul quale l’uomo si interroga da sempre. Le frasi sul bene sono uno stimolo che serve a dare sempre il meglio di sé.

Si dice: “Non fare mai agli altri quello che non vorresti venisse fatto a te”. In realtà, la convenienza non dovrebbe essere il motore, il cuore pulsante delle proprie azioni. Si dovrebbe agire avendo un’unica bussola: la correttezza.

Per quanto si possa essere delle brave persone, cambiare direzioni è un’eventualità concreta che può capitare a chiunque. Ecco allora che DiLei ha deciso di raccogliere le frasi e gli aforismi migliori sul tema, così da dare uno spunto a chi – prima o dopo – avrà bisogno di una guida, di una sorta di promemoria.

Frasi sul bene sincero

Le frasi sulla sincerità camminano di pari passo con quelle sul bene (o almeno così dovrebbe essere). Un focus su quanto la propria coscienza incida sulle scelte che si compiono ogni giorno, quindi, diventa prepotentemente importante per chi vuole interrogarsi su uno dei temi più importanti della vita di uomini e donne, grandi e bambini.

Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo (Mahatma Gandhi).

L’uomo ambizioso ripone il suo bene nelle mani degli altri; l’uomo sensuale nelle sue sensazioni; l’uomo ragionevole nelle sue azioni (Marco Aurelio).

Dentro di te è la fonte del bene, una fonte che può sempre zampillare, se si scava sempre (Marco Aurelio).

A ragione si è affermato che il bene è “ciò cui ogni cosa tende” (Aristotele).

Se il bene ha una causa, non è più bene; se ha un effetto, la ricompensa, pure non è bene. Perciò, il bene è al di fuori della catena delle cause e degli effetti (Lev Tolstoj).

Non intorbidare il bene presente col desiderio di quello che ti manca, ma considera che anche questo lo hai desiderato (Epicuro).

Fai un atto di bontà, casuale, senza aspettarti alcuna ricompensa, e stai sicuro che un giorno qualcun altro potrebbe fare lo stesso per te (Diana Spencer).

Bisogna fare tutto il bene possibile, amare la libertà sopra ogni cosa e non tradire mai la verità (Beethoven).

Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi (Marcel Proust).

Frasi sul bene non apprezzato

Le frasi sull’amore sono piene di pensieri sui sentimenti non corrisposti, sulle buone azioni non apprezzate. Ma la verità è che non è la riconoscenza a dover essere da stimolo, ma il fatto di sentirsi a posto con sé stessi. Poi, certamente, serve riuscire a razionalizzare le delusioni, imparare ad accettarle.

Fa ciò che senti giusto nel tuo cuore, poiché verrai criticato comunque. Sarai dannato se lo fai, dannato se non lo fai (Eleanor Roosevelt).

Non fare mai del bene se non sei preparato all’ingratitudine (Enzo Ferrari).

Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare (Madre Teresa di Calcutta).

Nessuno ammetterà mai d’avere più ricevuto che fatto il bene (Roberto Gervaso).

Oggi non hai vissuto se non hai fatto qualcosa per qualcuno che non potrà mai ripagarti (John Bunyan).

Il bene viaggia a passo di lumaca. Chi vuol fare del bene non è egoista, non ha fretta e sa che impregnare la gente di bontà richiede molto tempo (Mahatma Gandhi).

Le mie ferite mi insegnano a non ferire gli altri (Najwa Zebian).

Anche le persone di ottimo cuore si stancano di fare del bene (Ugo Foscolo).

Frasi sul voler bene

Le frasi sul (voler) bene sono molto preziose: insegnano a saper gestire i sentimenti, con loro si impara a dimostrarli nel modo giusto. Basti pensare a un bambino che inizia a interagire con il mondo che lo circonda e non conosce le convenzioni sociali che servono a comunicare in maniera efficace. Ma certi insegnamenti, spesso, sono utili anche agli adulti: a coloro che determinate emozioni spesso non sanno gestirle, nonostante l’età anagrafica.

Quando il bene è limitazione, forse ne è solo l’imitazione (Fabrizio Caramagna).

Vivere per gli altri, non è soltanto la legge del dovere, è anche la legge della felicità (Auguste Comte).

Fa’ ciò che è giusto. Ama con clemenza. Cammina con umiltà. Questo basta (John Adams).

Chi, nel cammino della vita, ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno non è vissuto invano (Madre Teresa di Calcutta).

Nessuno è inutile in questo mondo se alleggerisce il fardello a qualcun altro (Charles Dickens).

Quando dai te stesso, ricevi più di quello che dai (Antoine de Saint-Exupéry).

A partire da oggi, tratta tutti quelli che incontri come se stessero per morire entro mezzanotte. Estendi a loro tutta la cura, la gentilezza e la comprensione che puoi raccogliere, e fallo senza pensare ad alcuna ricompensa. La tua vita non sarà più la stessa (Og Mandino).

Frasi sul bene e il male

Qual è la linea di demarcazione fra bene e male? Cosa è giusto o sbagliato? Se si hanno dei dubbi, se si sta vivendo un periodo complesso e il rischio è di perdere il controllo di sé. Se si corre il rischio di ferire qualcuno, allora è bene rinfrescarsi le idee con le frasi sul bene, in contrapposizione con il male.

Mi oppongo alla violenza, perché quando sembra causare il bene questo è solo temporaneo, il male che causa è invece permanente (Mahatma Gandhi).

C’è nell’intimo di ogni essere umano, dalla prima infanzia sino alla tomba e nonostante tutta l’esperienza dei crimini commessi, sofferti e osservati, qualcosa che ci si aspetta invincibilmente che gli faccia del bene e non del male. È questo, prima di tutto, che è sacro in ogni essere umano (Simone Weil).

Gli esseri umani non riescono a essere buoni per molto tempo, senza che il male si insinui di nuovo tra loro e li riavveleni (Veronica Roth).

Ridere spesso, aiutare gli altri: questo è il segreto della felicità (Gianluca Vialli).

Nessuno sceglie un male capendo che è un male, ma ne resta intrappolato se, per sbaglio, lo considera un bene rispetto a un male maggiore (Epicuro).

La funzione della saggezza è di discriminare tra il bene e il male (Cicerone).

Praticare il bene è un affare. Se l’uomo non lo persegue è solo perché non ha la minima idea di dove si trovi il bene. Pertanto non è malvagio ma ignorante (Socrate).

Soltanto una vita vissuta per gli altri è una vita che vale la pena vivere (Albert Einstein).

La prima idea che il bambino deve apprendere, per poter essere attivamente disciplinato, è quella della differenza tra bene e male; e il compito dell’educatore sta nell’accertarsi che il bambino non confonda il bene con l’immobilità e il male con l’attività (Maria Montessori).

L’occasione di far del male si trova cento volte al giorno, quella di far del bene una volta all’anno (Voltaire).

L’odio non può scacciare l’odio; solo l’amore può farlo (Martin Luther King).

La vita – per come è davvero – è una battaglia non tra il Male e il Bene ma tra il Male e il Peggio (Joseph Brodsky).

Sapere ciò che è giusto e non farlo è la peggiore vigliaccheria (Confucio).

Si può ben tollerare un mondo di demoni per amore di un angelo (Sophia Myles).

Per arrivare al male basta allungare un braccio, per fare del bene è necessario uno sforzo (Susanna Tamaro).

La vera potenza di Dio consiste non nell’impedire il male, ma nel saper trarre il bene dal male (Sant’Agostino).

Il male è come la famosa e invisibile araba fenice che, mentre sembra che stia morendo nel fuoco, da un uovo che le sue stesse ceneri hanno generato torna a rinascere. Il bene è fragile, delicato, è sufficiente che il male gli spiri sul viso l’alito caldo di un semplice peccato perché gli si bruci per sempre la purezza, gli si spezzi lo stelo di giglio e appassisca la zagara (José Saramago).

Frasi sul bene e l’amore

Volersi bene, amarsi: qual è la differenza? Spesso non c’è, se non nelle declinazioni con cui si sviluppano i vari rapporti con le diverse persone, nelle diverse fasi della vita. Ma volere il bene dell’altro, spesso, ha un valore molto più forte rispetto all’amare qualcuno. Se poi si riesce a fondere i due sentimenti, l’altra persona è davvero fortunata. Ha trovato l’amore autentico.

La gentilezza a parole crea confidenza. La gentilezza nei pensieri crea profondità. La gentilezza nel dare crea amore (Mao Zedong).

Se la felicità non è condivisa difficilmente può essere detta felicità; non ha alcun sapore (Charlotte Brontë).

Quello che conta nella vita non è il semplice fatto che abbiamo vissuto. È il modo in cui abbiamo fatto la differenza nella vita degli altri a determinare il significato della vita che conduciamo (Nelson Mandela).

Senza amore non potremmo sopravvivere. Gli esseri umani sono creature sociali e prendersi cura gli uni degli altri a vicenda è la base stessa della nostra vita (Dalai Lama).

Si può donare senza amare, ma non si può amare senza donare (Robert Louis Stevenson).

Lascia questo mondo un po’ meglio di come l’hai trovato (Robert Baden-Powell).

Uno dei più grandi segreti della vita è che quello che vale veramente la pena di fare è quello che facciamo per gli altri (Lewis Carroll).

La vita è breve e non abbiamo troppo tempo per rallegrare i cuori di coloro che sono con noi in cammino lungo la strada buia. Sii pronto ad amare! Sii gentile senza indugi (Henri Frédéric Amiel).

Amare, in generale, significa voler fare del bene (Lev Tolstoj).

Frasi sullo stare bene insieme

Con sé stessi, con la propria famiglia, con il proprio partner, nella società in generale. Le frasi sul bene si muovono in un’area ampia. Siamo esseri viventi sociali, che ricercano il confronto, l’approvazione, l’affetto, l’amore nelle altre persone. Si prova un senso di benessere profondo e sincero quando si trova qualcuno con cui percorrere un pezzo di strada insieme.

La felicità sta nell’essere in armonia con coloro che vogliono e fanno le cose giuste e necessarie. E allora la felicità non è semplice e facile come una canzonetta: è una lotta (Gianni Rodari).

La bellezza di fare il bene è che il bene finisce per farci (Fabrizio Caramagna).

Niente fa bene quanto far il bene (Roberto Gervaso).

Il modo più sicuro per rendere la vita piacevole a noi stessi è renderla piacevole agli altri (Arturo Graf).

Impara a sentirti bene con te stesso. Quello che pensi tu di te stesso è di gran lunga più importante di quello che gli altri pensano di te.

Fa’ la cosa giusta. Renderà felici alcune persone e stupirà le altre (Mark Twain).

Ognuno di noi è un angelo con una sola ala. Non possiamo volare se non abbracciati all’altro (Don Antonino Bello).

Si dovrebbe pensare più a far bene che a stare bene: e così si finirebbe anche a star meglio (Alessandro Manzoni).

Donerete ben poco se donerete i vostri beni. È quando fate dono di voi stessi che donate veramente (Kahlil Gibran).

Invecchiando, scoprirai di avere due mani, una per aiutare te stesso e l’altra per aiutare gli altri (Audrey Hepburn).

Chi sa volare non deve buttar via le ali per solidarietà coi pedoni, deve piuttosto insegnare a tutti il volo (Don Milani).

Frasi sul fare del bene agli altri

E, perché la società in cui si vive sia migliore, è importante il rispetto reciproco: che le frasi sul bene siano anche lo specchio di quello che si rivolge a chi si ha accanto alla fermata dell’autobus, a chi convive con noi, al collega, all’amico, al figlio o al perfetto sconosciuto. Sono tutte persone che possono avere bisogno di una mano tesa. Oggi tocca a loro, domani a me.

Bisognava soltanto cominciare a camminare in avanti, nelle tenebre, un po’ alla cieca, e tentare di fare del bene (Albert Camus).

L’uomo fa il bene non tanto perché è buono quanto perché vorrebbe esserlo (Roberto Gervaso).

Io so e sento che fare del bene è la vera felicità di cui il cuore umano può godere (Jean-Jacques Rousseau).

Il bene si fa, ma non si dice. E certe medaglie si appendono all’anima, non alla giacca (Gino Bartali).

Ogni uomo è colpevole di tutto il bene che non ha fatto (Voltaire).

Chi vuol far del bene, deve farlo nei piccoli particolari. Il bene generale è l’alibi dei patrioti, dei politici e dei furfanti (Gregory Bateson).

Tu mi domandi infine, carissimo, in che cosa consista la virtù? Consiste nel far del bene. Operiamo bene, e tanto basta; e non staremo a guardare troppo al motivo (Voltaire).

Non rimandate al domani il bene che potete fare oggi, perché forse domani non avrete più tempo (Giovanni Bosco).

La felicità è la sola cosa che si raddoppia quando la si condivide (Albert Schweitzer).

Non è difficile per un uomo fare qualche buona azione; il difficile è agir bene tutta la vita, senza mai far nulla di male (Mao Tse Tung).

Ahimè, il bene stesso non sempre è fatto a fin di bene (Stanislas de Boufflers).

Il bene non dobbiamo farlo per sentirei buoni, ma giusti (Roberto Gervaso).

L’uomo non è mai così vicino agli dèi di quando fa del bene al proprio prossimo (Marco Tullio Cicerone).

Versi di John Wesley

Fate tutto il bene che potete

con tutti i mezzi che potete,

in tutti i modi che potete,

in tutti i luoghi che potete,

tutte le volte che potete,

a tutti quelli che potete, sempre, finché potrete.

Versi di Madre Teresa di Calcutta

Se fai il bene, ti attribuiranno secondi fini egoistici

non importa, fa’ il bene.

Se realizzi i tuoi obiettivi, troverai falsi amici e veri nemici

non importa, realizzali.

Il bene che fai verrà domani dimenticato

non importa, fa’ il bene.