Frasi sulla sincerità, le citazioni più belle da condividere

Fonte: iStock Le frasi più belle sulla sincerità

La sincerità è alla base di ogni rapporto umano, eppure non è facile comportarsi sempre con onestà. Ci sono momenti in cui dire una piccola bugia o agire di nascosto potrebbe sembrare la via più rapida e semplice per andare avanti, ma alla lunga non è una strategia che ripaga. Molto meglio essere sempre trasparenti, per rispetto degli altri – ma anche di noi stessi.

Certo, la sincerità non deve mai sconfinare nella maleducazione: dire la verità a chi amiamo è importante, ma bisogna saper dosare bene le parole che usiamo. Come imparare ad esprimere le nostre emozioni senza timore di ferire gli altri? La linea sottile tra l’essere sinceri e il diventare offensivi non dovrebbe mai essere superata. Su DiLei abbiamo raccolto alcune splendide citazioni famose sulla sincerità, per trovare la giusta ispirazione.

Frasi sulla sincerità, le più belle

Nessuna ipocrisia, solo sincerità: non c’è niente di meglio per coltivare i tuoi rapporti con gli altri, soprattutto verso le persone che hanno fiducia in te. Non è sempre facile trovare il coraggio per dire la verità, ma non te ne pentirai. Ecco alcune delle più belle frasi sull’essere sinceri, che ti aiuteranno a riflettere.

Se oggi sono sincero, che importa se domani me ne pento? (José Saramago)

Gli uomini non sono mai convinti delle tue ragioni, della tua sincerità, della gravità dei tuoi dolori, se non al momento della tua morte. Finché sei vivo, il tuo caso è dubbio: hai diritto solo al loro scetticismo. (Albert Camus)

La falsità è sempre debolezza; la sincerità anche nell’errore è forza. (George Henry Lewes)

Quanto più sincera è l’anima, tanto più pesante è stata la croce. (Aberjhani)

La sincerità è impossibile a meno che non pervada l’intero essere, e la sua pretesa indebolisce le fondamenta stesse del carattere. (James Russel Lowell)

Vivi una vita sincera, sii naturale e sii onesto con te stesso. (Meher Baba)

La sincerità è qualcosa che impari disimparandola. (Muhammad Ilham Prayogo)

L’unica confessione sincera è quella che facciamo indirettamente, quando parliamo degli altri. (Emil Cioran)

L’abitudine alla sincerità nel riconoscere le colpe mette in guardia dal commetterle. (Goold Brown)

È una vecchia e vera massima che una goccia di miele cattura più mosche di un litro di fiele. Quindi, se vuoi conquistare un uomo alla tua causa, prima convincilo che sei suo amico sincero. (Abraham Lincoln)

Nella vita, la sincerità è sempre la migliore strategia per conquistare il cuore delle persone. (Mehmet Murat ildan)

La sincerità è un’apertura di cuore. La troviamo in pochissime persone, ciò che di solito vediamo è solo un’abile dissimulazione per conquistare la fiducia degli altri. (François de La Rochefoucauld)

Le parole sincere sono sentite nel cuore e fanno sorridere. (Toba Beta)

La sincerità può essere umile ma non può essere servile. (Lord Byron)

Non abbiamo bisogno di essere perfetti per compiere buone azioni nel mondo, ma dobbiamo essere sinceri nei nostri sforzi. (Gudjon Bergmann)

Il segreto del successo è la sincerità. (Jean Giraudoux)

Sincerità: se riesci a fingerla, ce l’hai fatta. (George Burns)

Tieni la fedeltà e la sincerità come primi principi. (Confucio)

Quando la pura sincerità si forma dentro, si realizza esteriormente nei cuori degli altri. (Lao Tzu)

Solo il sincero può riconoscere la sincerità. (Thomas Carlyle)

Frasi sulle persone che non sono sincere

Hai incontrato sulla tua strada una persona che ti ha ferito con le sue menzogne? Purtroppo, è un tradimento che capita fin troppo spesso. Se vuoi lanciarle una frecciatina, non ti resta che condividere una di queste citazioni famose sulle persone poco sincere – ottime per raggiungere l’obiettivo.

Non sono sempre sincera. Non lo si può essere in questo mondo, lo sai. (Greta Garbo)

Un po’ di sincerità è una cosa pericolosa, e molta è assolutamente fatale. (Oscar Wilde)

La vera solitudine è vivere tra tutte queste persone gentili che ti chiedono solo di fingere. (Edith Wharton)

Il finto interesse è peggio della brutale onestà. (Steward Stafford)

Gli uomini erano dapprima retti. Poi venne un’era di falsità, che portò al vizio e alla miseria. (Loo-Tsze)

Ci sono solo due tipi di volti: quelli sinceri e quelli non sinceri. (Mehmet Murat Ildan)

Non essere mai un amico insincero, non essere mai un manipolatore. Un giorno verrai scoperto e perderai tutto. (Bangambiki Habyarimana)

Niente è più vergognoso della falsità. (Marco Tullio Cicerone)

Tutti gli uomini sono bugiardi, parziali o nascondono i fatti, mezzi rivelatori di verità, si sottraggono, sono moralmente furtivi. Quando appare un uomo semplicemente onesto, è una cometa. La sua fama è eterna, non ha bisogno di genio o di talento, ma di sola onestà. (Mark Twain)

La cosa più estenuante nella vita è non essere sinceri. (Anne Morrow Lindbergh)

Nessuno di noi parla alle persone come facciamo alle loro spalle. (Ivy Compton Burnett)

È meglio avere un nemico dichiarato che un amico insincero. (Pitagora)

L’uomo non è altro che insincerità, falsità e ipocrisia, sia nei confronti di se stesso che nei confronti degli altri. Non vuole che gli si dica la verità, evita di dirla agli altri; e tutti questi umori, così incoerenti con la giustizia e la ragione, hanno le loro radici nel suo cuore. (Blaise Pascal)

Frasi sulla sincerità in amicizia

Tra amici, la sincerità è davvero importante: chi meglio di una persona che ti vuole bene può essere onesta nei tuoi confronti? E anche se le sue parole possono essere a volte dure, sai che lo sta facendo solamente per te. Dedica al tuo migliore amico una di queste frasi bellissime e toccanti, per ricordargli quanto è grande la tua stima per lui.

Un amico onesto vale più di un milione di adulatori. (Kevin Ansbro)

La sincerità potrebbe non aiutarci a trovare amici, ma ci aiuterà a tenerli. (John Wood)

Un amico è una persona con cui posso essere sincero. Davanti a lui posso pensare ad alta voce. (Ralph Waldo Emerson)

Di tutte le cose che sono al di là del mio potere, nulla apprezzo di più che l’onore di stringere legami di amicizia con persone che amano sinceramente la verità. (Baruch Spinoza)

Se cerchiamo semplicemente di impressionare le persone e di interessarle a noi, non avremo mai molti amici veri e sinceri. Gli amici, i veri amici, non sono fatti così. (Dale Carnegie)

Un amico dovrebbe essere colui nella cui comprensione e virtù possiamo ugualmente confidare, e la cui opinione possiamo apprezzare allo stesso tempo per la sua correttezza e sincerità. (Roberto Hall)

Né l’esercito né il tesoro, ma gli amici, sono i veri sostegni del trono; perché gli amici non possono essere raccolti con la forza delle armi, né acquistati con denaro; sono i figli della gentilezza e della sincerità. (Sallustio)

Gli amici sinceri in questo mondo sono come luci di navi nelle notti più tempestose. (Giotto)

Coltiva la solitudine, la tranquillità e pochi amici sinceri, piuttosto che l’allegria della folla, il rumore e migliaia di conoscenti che annuiscono. (William Powell)

Penso che un amico sia qualcuno con cui puoi dividere le tue emozioni più intime, qualcuno che è disposto a rischiare l’amicizia pur di dirti quello che pensa tu non dovresti fare. Un vero amico è qualcuno che ci tiene tanto da dirmi cose che non voglio sentire. (Peter Gabriel)

Le avversità mettono alla prova la sincerità degli amici. (Esopo)

Non c’è uomo così privo di amici che non ne possa trovare uno abbastanza sincero da dirgli verità sgradevoli. (Edward Bulwer-Lytton)

Per arrivare alla perfezione, un uomo dovrebbe avere amici molto sinceri o nemici inveterati; perché sarebbe reso sensibile della sua buona o cattiva condotta o dalle censure dell’uno o dagli ammonimenti dell’altro. (Diogene)

Frasi sulla sincerità in amore

Naturalmente, anche in una storia d’amore la sincerità è fondamentale. A volte può far male, ma la verità è l’unica via d’uscita per una relazione sana e in grado di durare a lungo. Scegli tra questi aforismi celebri sull’essere sinceri in amore, per una dedica davvero speciale al tuo partner.

Quando ti innamori, la cosa più naturale da fare è concederti. È solo una forma di sincerità. (Haruki Murakami)

L’amore sincero è qualcosa che si sacrifica, non qualcosa che si concede. L’amore sincero è responsabile. Non farebbe mai male consapevolmente, ma guarirebbe. (Richard L. Evans)

L’amore ideale si coltiva solo tra due persone sincere, mature e indipendente. (Daisaku Ikeda)

La menzogna uccide l’amore. La sincerità ancora di più. (Arthur Bloch)

L’amicizia esige sincerità. L’amore, tutt’al più, la raccomanda. (Roberto Gervaso)

L’amore ha il diritto di essere disonesto e bugiardo. Se è sincero. (Marcello Marchesi)

È dolcissimo l’amore, quando è così semplice e sincero. (Louisa May Alcott)

L’amore fa essere sinceramente falsi. (Sandro Montalto)

Se vogliamo amare sinceramente e con semplicità, dobbiamo prima superare la paura di non essere amati. (Thomas Merton)

Ho amato troppo sinceramente, troppo completamente, oserei dire, per poter essere davvero felice. (Jean-Jacques Rousseau)

L’amore è attivo e sincero, coraggioso, paziente, fedele, prudente e virile. (Tommaso da Kempis)

I falsi in amore sono sinceri nell’odio. (Publio Cornelio Tacito)

È doloroso dubitare della sincerità di coloro che amiamo. (Anne Bronte)

L’amore dato senza libero arbitrio o sincerità non era affatto amore. (Cassandra Clare)

Amare un’altra persona è una cosa meravigliosa, e se quell’amore è sincero, nessuno finisce in un labirinto. Devi avere più fiducia in te stesso. (Haruki Murakami)

Frasi sulla sincerità delle donne

Essere sincere è una prerogativa che accomuna tutte le donne? In realtà, anche noi sappiamo assolutamente nasconderci dietro piccole e grandi ipocrisie, d’altra parte siamo umane. Ma queste bellissime frasi ti ricorderanno quanto è importante rimanere sempre persone oneste, fino in fondo.

Le donne sono sempre vere, anche in mezzo alle loro più grandi falsità, perché sono sempre influenzate da qualche sentimento naturale. (Honoré de Balzac)

Non ci si dovrebbe mai fidare di una donna che dichiara la sua vera età. Una donna che dice una cosa simile, è capace di dire qualsiasi cosa. (Oscar Wilde)

Non c’è sincerità maggiore di una donna che dice una bugia. (Cecil Parker)

La correttezza e la sincerità sono i migliori ornamenti per gli uomini e per le donne. (O. Henry)

La vita deve essere accettata così com’è, e le donne come fingono di essere. (Arkady Davidovich)

Ciò che rende meravigliosa una donna è la sua lealtà e la sua solidarietà verso le altre donne, e la sua sincerità con gli uomini. (Vanessa Marcil)

Non c’è donna onesta dal cuore non corrotto che un uomo non possa conquistare a forza di gratitudine. (Giacomo Casanova)

Le donne divertenti sono donne sincere. (Elizabeth Meriwether)

La realtà ci ha insegnato che nessuna donna può costruire una vita onesta senza sacrificare qualcosa lungo la strada. Decidere cosa verrà sacrificato non è facile. (Elizabeth Gilbert)

Frasi divertenti sulla sincerità

Alcune frasi possono strapparti una fragorosa risata, rallegrando la tua giornata: eccone alcune davvero divertenti sulla sincerità, per non dimenticare che c’è sempre un secondo lato della medaglia (e che anche su quello si può sorridere).

Quando la sincerità fallisce, un’offerta di denaro di solito funziona. (Mark Fuhrman)

Ogni uomo solo è sincero. All’ingresso di una seconda persona inizia l’ipocrisia. (Ralph Waldo Emerson)

Dire sempre la verità è senza dubbio meglio che mentire sempre, anche se altrettanto patologico. (Robert Brault)

Non c’è amore più sincero dell’amore per il cibo. (George Bernard Shaw)

È difficile credere che un uomo stia dicendo la verità quando sai che mentiresti se fossi al suo posto. (H.L. Mencken)

Il matrimonio richiede una bruciante onestà a tutti i costi. L’ho imparato alla mia terza moglie. (Alan Arkin)

Nessun uomo ha la memoria abbastanza buona da diventare un bugiardo di successo. (Abraham Lincoln)

Se hai intenzione di dire la verità alle persone, sii divertente o ti uccideranno. (Billy Wilder)

Fai di te un uomo sincero, e allora sarai sicuro che c’è un mascalzone di meno al mondo. (Thomas Carlyle)

Gli uomini occasionalmente inciampano nella verità, ma la maggior parte di loro si rialza e se ne va in fretta come se nulla fosse accaduto. (Winston Churchill)

La verità è bella, senza dubbio. Ma lo sono anche le bugie. (Ralph Waldo Emerson)

Frasi delle canzoni sulla sincerità

Alcune frasi tratte dalle canzoni riescono ad esprimere, seppur con poche parole, quello che è davvero la sincerità. Ne abbiamo raccolte alcune delle più profonde, per stimolare una riflessione e ricordare quanto sia importante rimanere sempre persone sincere.